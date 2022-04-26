Попасная и Рубежное – неприступные крепости. В Луганской области продолжаются бои. Жилые дома под постоянным обстрелом врага, - ОВА. ФОТО

Враг продолжает обстреливать города и села Луганщины. Гражданским опасно находиться во всех свободных городах области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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"Без остановки продолжаются позиционные бои в Рубежном и Попасной. Врагу не удается захватить города. Наши защитники отбивают многочисленные атаки. Линия обороны стабильна. орки несут значительные потери. На Донбассе за минувшие сутки отбиты шесть атак врага, уничтожены четыре танка, пять артсистем, тринадцать единиц бронированной техники, пятнадцать единиц автомобильной техники, два топливозаправщика и одна зенитная установка", - говорится в сообщении.

Враг целенаправленно обстреливает жилой массив.

"Россияне придерживаются своей сокрушительной тактики - орки ровняют с землей свободные населенные пункты области. За минувшие сутки мирное население подвергалось российским обстрелам 17 раз. Обильным огнем поливали почти полностью разрушенную Попасную, Лисичанск и городки Горской громады", - подчеркивает Сергей Гайдай.

Из тяжелого вооружения били по домам мирных в Лисичанске, Попасной и Горском. Обстрелы продолжаются, информация о возможных жертвах уточняется.