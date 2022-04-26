Попасная и Рубежное – неприступные крепости. В Луганской области продолжаются бои. Жилые дома под постоянным обстрелом врага, - ОВА. ФОТО
Враг продолжает обстреливать города и села Луганщины. Гражданским опасно находиться во всех свободных городах области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
"Без остановки продолжаются позиционные бои в Рубежном и Попасной. Врагу не удается захватить города. Наши защитники отбивают многочисленные атаки. Линия обороны стабильна. орки несут значительные потери. На Донбассе за минувшие сутки отбиты шесть атак врага, уничтожены четыре танка, пять артсистем, тринадцать единиц бронированной техники, пятнадцать единиц автомобильной техники, два топливозаправщика и одна зенитная установка", - говорится в сообщении.
Враг целенаправленно обстреливает жилой массив.
"Россияне придерживаются своей сокрушительной тактики - орки ровняют с землей свободные населенные пункты области. За минувшие сутки мирное население подвергалось российским обстрелам 17 раз. Обильным огнем поливали почти полностью разрушенную Попасную, Лисичанск и городки Горской громады", - подчеркивает Сергей Гайдай.
Из тяжелого вооружения били по домам мирных в Лисичанске, Попасной и Горском. Обстрелы продолжаются, информация о возможных жертвах уточняется.
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Правда, без особого успеха.
Кроме того, Арестович подтвердил информацию о том что рф начала наступление на город Кривой Рог.
Шутка. Иди на *** рашистский свинопёс за Москвой. Вот про тебя стишок даже есть.
«СВИНЯ І СОБАКА»
Колись в Росії, десь під Брянськом
В колгоспі з назвою «Радянський»
На краю самої клоаки
На ланцюгу жив-був собака
Весь чорний, вухо жовте
Господар звав його Пішов ти
Пес жив, бо вити було гріх
Їв тільки те, що вкрасти міг
В колгоспі тім які розваги?
Щодня господар жлуктить брагу,
Хропе в дворі. Пес с**яв на нього,
бувало мав його у ногу.
Бувало мав і у лице,
але розмова на про це
На речі час свій має вплив,
ланцюг одного разу згнив
Біжи, тікай, мчи стрімоголів - свобода…
Пес пішов у хлів
Там у хліві у стилі ню
Узрів в кутку наш пес свиню
У грудях почастішав стук
Цицьок аж 14 штук
Ми тут пропустимо частину,
Ну, пес зробив свині дитину
І у хліві, де так воня
З'явилося свиноцуценя
Такий гібрид на божу злість
В гі**ні і спить, в гі**ні і їсть
Найкраще взявши з мами й тата
Він виріс в руського солдата
Засунув рило в БТР
В Ізюм приїхав і помер.
.Мораль: коли свиню їб**а собака
То є кому ходить в атаку.
Ну а коли наоборот
То руський мовчазний народ.
А толк із того тільки буде,
У кого мама й тато люди