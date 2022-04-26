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Хорватия отказалась организовать вывозной рейс для сотрудников посольства РФ, - Захарова

захарова

Власти Хорватии отказали Москве в организации гуманитарного рейса для эвакуации семей сотрудников российского посольства в Загребе, объявленных персонами нон грата.

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает Цензор.НЕТ.

"В своей воинственной русофобии официальный Загреб дошел до того, что в недипломатической форме, в нарушение приличий и стандартов международного общения, отказал нам в осуществлении гуманитарного авиарейса с целью эвакуации большой группы сотрудников посольства России в Хорватии с семьями, включая малолетних детей", - заявила Захарова.

Она уточнила, что речь идет о людях, которых хорватские власти объявили персонами нон грата якобы без всяких причин. По ее словам, в Москве считают такое отношение к россиянам "негуманным и издевательским".

Захарова делает вид, будто не понимает, чем вызвано такое поведение по отношению к РФ во всем цивилизованном мире.

Спикер МИД РФ подчеркнула, что этот недружественный шаг Загреба "не останется без ответа".

Читайте: МИД РФ отправил ноту протеста всем странам, поставляющим оружие Украине

дипломатия (1463) МИД РФ (1668) нон грата (408) Хорватия (266) дипломаты (637) Захарова Мария (375)


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Топ комментарии
+46
Чмо алкашное, просто заткни свой вонючий рот твои бредни давно уже никого не тревожат. Априори все что вылетает из этой помойки это бессвязный алкогольный бред
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26.04.2022 09:31
+46
"дипломатам придется совершить на расию марш-бросок пешком. С унитазом на плечах. Это тяжело, но без унитаза дома не примут.
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26.04.2022 09:31
+38
Вдівайте лапті та ******** пішкодралом. Об вас суки тепер весь світ ноги буде витирати. Всі вже зрозуміли, які кацапи кончені тварюки.
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26.04.2022 09:31
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Чмо алкашное, просто заткни свой вонючий рот твои бредни давно уже никого не тревожат. Априори все что вылетает из этой помойки это бессвязный алкогольный бред
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26.04.2022 09:31 Ответить
А вбивати дітей в Україні це для Захарової нормально?
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26.04.2022 09:40 Ответить
поездом чего неее гордые сейчас поезда 120-250 км час едут быстрее самолета серьезно если делать поправку на аэропорт процедуры оформления и так далее.. к нам в Киев Борис Джонс приехал и ничего так как и многие иные политики приезжают в Украину в том числе и Одессу конгрессмены политики депутаты послы выдающиеся личности чиновники олигархи бизнесмены.. и ни у кого нет замашек ..а тут гордые какие...и сразу антироссийские вбросы Загреб такой Загреб сякой ага Сербия просто душечка сама та самая...
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26.04.2022 10:01 Ответить
"дипломатам придется совершить на расию марш-бросок пешком. С унитазом на плечах. Это тяжело, но без унитаза дома не примут.
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26.04.2022 09:31 Ответить
Вдівайте лапті та ******** пішкодралом. Об вас суки тепер весь світ ноги буде витирати. Всі вже зрозуміли, які кацапи кончені тварюки.
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26.04.2022 09:31 Ответить
Посох в руки, котомку за плечи и - вперед! По дороге могут концерты давать, петь, плясать. Так, глядишь, к зиме и дома окажутся. Зачем кацапам самолет? Это нескрепно и богомерзко! Пешком, как михайла ломоносов из астрахани песдовал
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26.04.2022 09:31 Ответить
Він прийшов з архангельська.
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26.04.2022 09:44 Ответить
т.е. из Зажопинска
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26.04.2022 10:53 Ответить
з Ашхабада
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26.04.2022 12:29 Ответить
А нехай через донбас їх провезуть...
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26.04.2022 09:31 Ответить
Типове ***** кацапської алкоголічки 🤣
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26.04.2022 09:32 Ответить
А нехай на перекладних через Україну добираються, може зрозуміють чого їх всі сраною мітлою женуть.
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26.04.2022 09:32 Ответить
Перевод с дипломатического: кацапских дипломатов послали на х@й пешком на Россию.
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26.04.2022 09:32 Ответить
Хай идут пешком и каждая страна им вслед плюет ‼️‼️‼️

когда раша воевала на стороне сербов и устраивала геноцид и насилие , на балканских малолетних детей раше было начхать
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26.04.2022 09:33 Ответить
Хорвати красіво. Криворотій сучкі гарно задвинули. Головне - не бійтеся. У них глиняні ноги і руки і мозги.
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26.04.2022 09:33 Ответить
і як би душі теж немає.
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26.04.2022 11:01 Ответить
Ти б помилась нарешті, Захарова...
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26.04.2022 09:33 Ответить
Хорватам-респект. Русофобія має тривати...
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26.04.2022 09:33 Ответить
То скоріше московоогидія - хто в
їх андрофагів московітських брехливих боіться (брати хорвати розуміють українців), усі вже гидують як прокаженими.
Як казав великий Воїн Ічкерії Джохар Дудаєв: - "к русским у меня нет ненависти, а есть презрение как к дохлому скоту."
Ой правий був великий Воїн Світла!
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26.04.2022 09:50 Ответить
Як радив один грузин з відомого кліпа "веслами гребіть"!
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26.04.2022 10:02 Ответить
А де погрози знищення Хорватії, женьщіна прес-алкаше?
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26.04.2022 09:33 Ответить
Махни стакан,манька. Иначе горю не поможешь.)
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26.04.2022 09:34 Ответить
Фотка улётная

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26.04.2022 09:34 Ответить
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26.04.2022 10:25 Ответить
Невже таку хтось ї..е?
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26.04.2022 10:54 Ответить
У машки ******** перекосило. Надеюсь это начало инсульта.
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26.04.2022 10:33 Ответить
Это она еще молодая... красивая...
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26.04.2022 11:26 Ответить
На дрезине с ветерком.
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26.04.2022 09:36 Ответить
Не баре, на дрезине доедут
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26.04.2022 09:36 Ответить
"Гуманітарний рейс з метою вивезення співробітників посольства" ? Це щось нове.

У Машкі сказ матки!
Усі ознаки!
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26.04.2022 09:37 Ответить
А вона в неї є?
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26.04.2022 09:47 Ответить
Хто ще їм співчуває?
До речі, Хорватія та Угорщина карта мають спільний кордон, нехай їдуть в Буду перекладними
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26.04.2022 09:37 Ответить
Таки так. ****** Орбана і Сціяйро організують їм гуманітарку
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26.04.2022 11:34 Ответить
О каких "гуманитарных рейсах" может идти речь (хотят вывезти шпионскую документацию и оборудование) когда не менее, чем у четырех авиакомпаний есть регулярные рейсы до Стамбула (можно и морем доплыть)!?
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26.04.2022 09:37 Ответить
Хорваты красавчики...пусть по морям русские гребут веслами, а по суше- ходят ножками))
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26.04.2022 09:40 Ответить
"у вас есть весла!" (тм)
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26.04.2022 09:40 Ответить
Москаль не людина..а скотина

В вагонах сук....в вагонах

І з гратами, щоб по дорозі не повтікали
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26.04.2022 09:41 Ответить
на оленях добирайтеся....***** ганебні
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26.04.2022 09:42 Ответить
на човні, весла до рук та пензлюйте!
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26.04.2022 09:43 Ответить
Ха ха ха
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26.04.2022 09:44 Ответить
А що це в Машки з мордою? Від злості перекосило, чи то воно таке й було? Русофобія якась.
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26.04.2022 09:45 Ответить
ну і рожа писок
не даром їх козломорді називають
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26.04.2022 09:45 Ответить
І правильно зробили. "Ну, если у вас топливо заканчивается, то можете использовать весла! (с )
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26.04.2022 09:46 Ответить
захаротова)))))
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26.04.2022 09:48 Ответить
Вспомника машка коняхеровашлюха про малолітніх дітей. А хто вбиває дітей крилатими ракетами в Києві, Одесі, Миколаїві, Запоріжжі, Маріуполі, Харкові? Гвалтьівники і терористи заговорили про пристойність? Та скоро вас, потвори, по всьому світу будуть ганяти і перевозити ьільки в клітках з двома слоями решіток.
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26.04.2022 09:48 Ответить
Молодці хорвати. Хай кацапи драпають за свій кошт, а краще б в потязі для біженців по 12 душ в купе.
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26.04.2022 09:49 Ответить
Як же уе так сталося що кацапське бидло у всьому світі женуть як скотину
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26.04.2022 09:51 Ответить
Мабуть тому, що дуже добрі, але ніхто цього не розуміє )))
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26.04.2022 10:01 Ответить
...ставлення до росіян "негуманним та знущальним", - а розбомбити міста України, 10 млн біженців, десятки тисяч вбитого мирного населення, це нормально для кацапів. Вже весь світ побачив та зробив висновки, тепер кацапам одна дорога, - мошкандія на болотах.
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26.04.2022 09:51 Ответить
***** про свинорылых деточек вспомнила !!! А детей Мариуполя эта тварь не вспомнила?
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26.04.2022 09:52 Ответить
********* може попросити турецької дружньої допомоги.
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26.04.2022 09:57 Ответить
Манька фєдєрація ф шокє!
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26.04.2022 09:57 Ответить
у вас же есть северокорейская дрезина, клоуны
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26.04.2022 09:58 Ответить
Своїм ходом, лайно собаче!!! Добре, що ще підсрачників мразоті не надавали для прискорення! Хорвати добре пам'ятають, як Кацаплянд підтримував сербів у війні проти них, молодці!
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26.04.2022 09:59 Ответить
Интересно, наших детей рашисты вывозят на сахалин и в сибирь, а своих в Хорватию. При этом много детей у нас в изгнании, часть хоругвеносные убивают умышленно.
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26.04.2022 10:01 Ответить
Манька, танцюй калінку-малінку!
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26.04.2022 10:01 Ответить
У Маньки-облігації така перекошена морда літца тому, що на днях у Естонії перехопили величезну партію дипломатичної аргентінської муки! А тут ще й Хорватія проблеми створює!
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26.04.2022 10:08 Ответить
Пішки гнати кацапських покидьків, не дозволяючи брати більше одної торби на рило
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26.04.2022 10:17 Ответить
коняка що ро3мовляе
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26.04.2022 10:21 Ответить
Уууу,какая гуманистка! Прям лютая гуманистка ,скажу я вам!
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26.04.2022 10:26 Ответить
пані Захарова - а Ви не хочете забезпечити за свій кошт цей "гуманітарний рейс" для рускіх?
Якщо так, то одразу після нього вам прийдеться за "рускім караблєм"

Якщо Ви вже такі гуманітарні - організуйте тисячам насильно вивезених українців авіа рейси з сахаліна, сибіру і хто-зна ще з яких кутків оркостану.
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26.04.2022 10:49 Ответить
Гребите веслами. (С)
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26.04.2022 10:49 Ответить
Хорвати молодці! Так і треба з орками спілкуватись, вони іншої мови не розуміють!
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26.04.2022 10:50 Ответить
Дійсно, русофобія якась😸🫠
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26.04.2022 10:52 Ответить
чого скиглити дурно? їх же не обстрілюють, як наших людей в "зелених коридорах від рф".
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26.04.2022 11:03 Ответить
Под зад русским свинособакам! К родным берёзкам!
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26.04.2022 11:05 Ответить
В Хорватии есть море. Отправьте за ними русский военный корабль….
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26.04.2022 11:06 Ответить
набутилочні! Пляшка - ваш сакральний транспорт.
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26.04.2022 11:06 Ответить
В Хорватии есть море. Отправьте за ними русский военный корабль..
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26.04.2022 11:07 Ответить
Який в біса "гуманітарний рейс"?! Хорватія - цивілізована країна, тисячи дорослих і дітей щодня мандрують звичайними шляхами. А кацапам це "негуманно"? Покидьки намарадьорене, нашпиговане не можуть звичайним рейсом вивезти, рук не вистачає
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26.04.2022 11:17 Ответить
Автостопом через Абхазию пусть добираются.
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26.04.2022 11:30 Ответить
"Рускій ваенний шпійон іді нах@й пішком!"...
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26.04.2022 11:56 Ответить
молодцы Хорваты!респект!
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26.04.2022 17:50 Ответить
Хорватам респект !
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27.04.2022 10:10 Ответить
Які проблеми? Байрактар їм підігнати. Пущай полетают😂😂
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27.04.2022 14:49 Ответить
 
 