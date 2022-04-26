Хорватия отказалась организовать вывозной рейс для сотрудников посольства РФ, - Захарова
Власти Хорватии отказали Москве в организации гуманитарного рейса для эвакуации семей сотрудников российского посольства в Загребе, объявленных персонами нон грата.
Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает Цензор.НЕТ.
"В своей воинственной русофобии официальный Загреб дошел до того, что в недипломатической форме, в нарушение приличий и стандартов международного общения, отказал нам в осуществлении гуманитарного авиарейса с целью эвакуации большой группы сотрудников посольства России в Хорватии с семьями, включая малолетних детей", - заявила Захарова.
Она уточнила, что речь идет о людях, которых хорватские власти объявили персонами нон грата якобы без всяких причин. По ее словам, в Москве считают такое отношение к россиянам "негуманным и издевательским".
Захарова делает вид, будто не понимает, чем вызвано такое поведение по отношению к РФ во всем цивилизованном мире.
Спикер МИД РФ подчеркнула, что этот недружественный шаг Загреба "не останется без ответа".
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когда раша воевала на стороне сербов и устраивала геноцид и насилие , на балканских малолетних детей раше было начхать
їх андрофагів московітських брехливих боіться (брати хорвати розуміють українців), усі вже гидують як прокаженими.
Як казав великий Воїн Ічкерії Джохар Дудаєв: - "к русским у меня нет ненависти, а есть презрение как к дохлому скоту."
Ой правий був великий Воїн Світла!
У Машкі сказ матки!
Усі ознаки!
До речі, Хорватія та Угорщина карта мають спільний кордон, нехай їдуть в Буду перекладними
В вагонах сук....в вагонах
І з гратами, щоб по дорозі не повтікали
рожаписок
не даром їх козломорді називають
Якщо так, то одразу після нього вам прийдеться за "рускім караблєм"
Якщо Ви вже такі гуманітарні - організуйте тисячам насильно вивезених українців авіа рейси з сахаліна, сибіру і хто-зна ще з яких кутків оркостану.