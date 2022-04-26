Хорватия отказалась организовать вывозной рейс для сотрудников посольства РФ, - Захарова

Власти Хорватии отказали Москве в организации гуманитарного рейса для эвакуации семей сотрудников российского посольства в Загребе, объявленных персонами нон грата.

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает Цензор.НЕТ.

"В своей воинственной русофобии официальный Загреб дошел до того, что в недипломатической форме, в нарушение приличий и стандартов международного общения, отказал нам в осуществлении гуманитарного авиарейса с целью эвакуации большой группы сотрудников посольства России в Хорватии с семьями, включая малолетних детей", - заявила Захарова.

Она уточнила, что речь идет о людях, которых хорватские власти объявили персонами нон грата якобы без всяких причин. По ее словам, в Москве считают такое отношение к россиянам "негуманным и издевательским".

Захарова делает вид, будто не понимает, чем вызвано такое поведение по отношению к РФ во всем цивилизованном мире.

Спикер МИД РФ подчеркнула, что этот недружественный шаг Загреба "не останется без ответа".

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