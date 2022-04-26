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Две ракеты врага пролетели на низкой высоте над Запорожской АЭС. Ядерный терроризм РФ усиливается, - Энергоатом

заес

Сегодня, в 6:41 и 6:46 над площадкой ЗАЭС пролетели две крылатые ракеты российских оккупационных сил. Впоследствии в Запорожье зафиксировали взрывы от попадания российских ракет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в официальном канале НАЭК "Энергоатом".

"Пролет ракет на низкой высоте непосредственно над площадкой ЗАЭС, где расположены 7 ядерных установок с огромным количеством ядерного материала, создает огромные риски. Ведь ракеты могут попасть в одну или несколько ядерных установок, а это чревато ядерной и радиационной катастрофой по всему миру", — подчеркнул руководитель ГП "НАЭК "Энергоатом" Петр Котин.

Ядерный терроризм со стороны РФ усиливается, угроза становится все хуже. За 36 лет после Чернобыльской трагедии такие действия РФ подвергают весь мир опасности повторения ядерной катастрофы.

"Запорожская АЭС – крупнейшая атомная станция в Европе – была захвачена российскими военными после танкового обстрела в ночь на 4 марта 2022 года и до сих пор находится под контролем захватчиков. Непосредственно на площадке ЗАЭС оккупанты также держат тяжелую технику и боеприпасы, фактически превратив станцию в военную базу терроризируя персонал станции и население города-спутника", - говорится в сообщении.

Читайте: Пропагандисты РФ едут на ЗАЭС за сюжетами о "счастливой жизни"

ракеты (3576) терроризм (18691) Энергоатом (410) Запорожская АЭС (708)


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Сдали Запорожскую АЕС практически без боя росийским и чеченским террористам а теперь боитесь пролета каких то ракет.
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26.04.2022 09:40 Ответить
Инженерам нам было стрелять из авторучек? А те в ответ артиллерией. Думай, что пишешь.
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26.04.2022 12:10 Ответить
Чего не сбиваете?
Над стратегическими объектами как минимум по три круглосуточных наряда с ПЗРК должно дежурить на отдалении 2-3 км в углах равностороненего треугольника с центром над охраняемым объектом!
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26.04.2022 09:41 Ответить
Готуємо шампури для шашликів.
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26.04.2022 09:55 Ответить
Такое ощущение , что специально этого не делают , ракеты летят по одним и тем же маршрутам ( сами не один раз писали) организовать дежурство с ПЗРК не сложно. смотрю как около Бердянска самолёты несколько дней подряд сбрасывают ракеты в сторону Запорожья и обратно на Крым
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26.04.2022 10:09 Ответить
Не хочемо.
А шо в Гамериці всі ракети збивають?
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26.04.2022 10:22 Ответить
Кто в этом шапито отвечает за ПВО? Ракеты летят минут 15 от границы, нейжели некому передать координаты и некому заранее навестись???
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26.04.2022 10:09 Ответить
ВСУ имеют полное право бить по целям в РФ, в том числе оружием Запада - британский министр 26.04.2022

Украина имеет полное право наносить удары по территории страны-агрессора России, чтобы атаковать ее логистические линии, запасы топлива, арсеналы, и может законно делать это при помощи вооружений, переданных ВСУ союзниками. Об этом в интервью https://twitter.com/LOS_Fisher/status/1518847586169503744/photo/1 Times Radio заявил министр вооруженных сил Великобритании Джеймс Хиппи.

"Совершенно законно для Украины нацеливаться вглубь России, чтобы нарушить логистику, которая, если бы она не была нарушена, напрямую способствовала бы смертям и бойне на украинской земле. Это часть войны", - подчеркнул он.

iga.net/world/news/vsu-imeyut-polnoe-pravo-bit-po-tselyam-v-rf-v-tom-chisle-orujiem-zapada-britanskiy-ministr
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26.04.2022 12:12 Ответить
 
 