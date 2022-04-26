Две ракеты врага пролетели на низкой высоте над Запорожской АЭС. Ядерный терроризм РФ усиливается, - Энергоатом

Сегодня, в 6:41 и 6:46 над площадкой ЗАЭС пролетели две крылатые ракеты российских оккупационных сил. Впоследствии в Запорожье зафиксировали взрывы от попадания российских ракет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в официальном канале НАЭК "Энергоатом".

"Пролет ракет на низкой высоте непосредственно над площадкой ЗАЭС, где расположены 7 ядерных установок с огромным количеством ядерного материала, создает огромные риски. Ведь ракеты могут попасть в одну или несколько ядерных установок, а это чревато ядерной и радиационной катастрофой по всему миру", — подчеркнул руководитель ГП "НАЭК "Энергоатом" Петр Котин.

Ядерный терроризм со стороны РФ усиливается, угроза становится все хуже. За 36 лет после Чернобыльской трагедии такие действия РФ подвергают весь мир опасности повторения ядерной катастрофы.

"Запорожская АЭС – крупнейшая атомная станция в Европе – была захвачена российскими военными после танкового обстрела в ночь на 4 марта 2022 года и до сих пор находится под контролем захватчиков. Непосредственно на площадке ЗАЭС оккупанты также держат тяжелую технику и боеприпасы, фактически превратив станцию в военную базу терроризируя персонал станции и население города-спутника", - говорится в сообщении.

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