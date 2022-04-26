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Новости Агрессия России против Украины Война
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Оккупанты пытаются оцепить хорошо укрепленные позиции на востоке Украины, - разведка Великобритании

рф,війна,окупанти

По данным британской разведки, российские войска, вероятно, пытаются оцепить хорошо укрепленные украинские позиции на востоке Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщило министерство обороны Великобритании в Твиттере.

"Сообщается, что город Кременная пал, а к югу от Изюма ведутся яростные бои, поскольку российские войска пытаются продвинуться на Славянск и Краматорск с севера и востока", - говорится в коротком отчете разведки Британии.

Также отмечается, что украинские силы готовят оборону в Запорожье к возможному нападению России с юга.

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армия РФ (19387) Великобритания (4984) разведка (4181)


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Тож Арествич каже все добре на фронті і русня сама собою самознищується.
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26.04.2022 09:52 Ответить
На жаль, "сама собою" русня НЕ знищуються!
Не слухайте "заспокійливого" Арестовичи.
Він - наркотик-релаксант.
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26.04.2022 10:05 Ответить
а Арестович хто,головнокомандувач?розказує байки для дітей
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26.04.2022 10:06 Ответить
Він все правильно каже. Не забувайте що ми воюємо не з Молдавією, у орків дуже багато і людських ресурсів і важкого озброєння
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26.04.2022 10:07 Ответить
Хвате , зависнику, триндіти на Арестовича, ВСЕ ВІРНО ВІН КАЖЕ(А ЩО НЕ ТАК СКАЗАВ), І ТИМ БІЛЬШЕ, ТАКА ЛЮДИНА ПОВИННА БУТИ - ДЛЯ ТАКОЇ Ї Б АНУ ТОЇ ПАНІЧНОЇ ЧАСТИНИ НАРОДУ ЯК ТИ!!!
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26.04.2022 10:54 Ответить
Вже другий місяц топчиться русня, отримуючи піздюлін в Рубіжному і Попасній, до оточення там дуже далеко, з Сєвєродонецька можна легко доїхати до Слов'янська а звідти до Покровська і Дніпра. У Кураховому, на який намагаються йти свинособаки, вже люди повернулися, вийшли на робота та працюють. У місті спокійніше ніж у Кременчузі.
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26.04.2022 10:01 Ответить
Молодець!!! НЕПАНІКУВАТИ. Ви ж зрозумійте, ще ж і ЖУРНАШЛЮШКИ, різними прийомчиками- маніпуляціями (то заголовок не так назвуть, то слова перекрутять ітд) нагнітають паніку!!!ЧИТАЄМО УВАЖНО, аналізуємо, ми ж не кацапи, повинні чимсь відрізнятися!??
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26.04.2022 10:57 Ответить
британской разведке сообщили, что город Кременная пал. Идут тяжелые бои к югу от Изюма.
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26.04.2022 10:04 Ответить
Кременная куда впала? Там орки ее ещё неделю назад заняли. Наши их оттуда выбили?? На Славянск из Изюма орки уже недели три пробиваются. Зачем писать какую-то хрень недельной давности
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26.04.2022 11:26 Ответить
 
 