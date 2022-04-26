Оккупанты пытаются оцепить хорошо укрепленные позиции на востоке Украины, - разведка Великобритании

По данным британской разведки, российские войска, вероятно, пытаются оцепить хорошо укрепленные украинские позиции на востоке Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщило министерство обороны Великобритании в Твиттере.

"Сообщается, что город Кременная пал, а к югу от Изюма ведутся яростные бои, поскольку российские войска пытаются продвинуться на Славянск и Краматорск с севера и востока", - говорится в коротком отчете разведки Британии.

Также отмечается, что украинские силы готовят оборону в Запорожье к возможному нападению России с юга.

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