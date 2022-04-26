Из-за обстрелов войск РФ в Сумской области введены дополнительные временные режимные ограничения, - Госпогранслужба
Из-за обстрелов войск РФ в Сумской области введены дополнительные временные режимные ограничения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.
Как отмечается, в связи с военной агрессией России против Украины, до окончания военного положения, в пределах Ахтырского, Сумского, Конотопского и Шосткинского контролируемых пограничных районов Сумской области введены дополнительные временные режимные ограничения.
В частности, ЗАПРЩЕНО любое передвижение гражданских лиц в полосе местности вдоль государственной границы шириной 1 км, кроме территорий населенных пунктов, прилегающих к государственной границе.
Также в пределах остальной территории контролируемого пограничного района (до 20 км от государственной границы) ЗАПРЕЩЕНО:
• передвижение лиц и транспортных средств (кроме автомобилей экстренной медицинской помощи);
• проведение всех видов работ вне населенных пунктов с 21:00 вечера до 07:00 утра;
• осуществление любых полетов легкомоторных летательных аппаратов, квадрокоптеров и других беспилотных летательных аппаратов, воздушных безмоторных средств передвижения;
• рыболовство, проведение разного рода отдыха, плавание всех видов плавсредств на реках, озерах, других водоемах;
• передвижение и пребывание лиц в лесных массивах и лесных полосах (за исключением работников соответствующих учреждений и организаций, на которых возложены обязанности контроля за сохранностью природных ресурсов, передвижение и пребывание которых в лесных массивах и лесополосах осуществлять после информирования начальников подразделений охраны государственной границы не позднее чем за 2 часа до начала работ и немедленного информирования после их окончания).
Кроме того, в пределах контролируемых приграничных районов запрещено ходить на охоту; носить военную форму одежды (любых элементов военной формы одежды) гражданским населением.
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Украина имеет полное право наносить удары по территории страны-агрессора России, чтобы атаковать ее логистические линии, запасы топлива, арсеналы, и может законно делать это при помощи вооружений, переданных ВСУ союзниками. Об этом в интервью https://twitter.com/LOS_Fisher/status/1518847586169503744/photo/1 Times Radio заявил министр вооруженных сил Великобритании Джеймс Хиппи.
"Совершенно законно для Украины нацеливаться вглубь России, чтобы нарушить логистику, которая, если бы она не была нарушена, напрямую способствовала бы смертям и бойне на украинской земле. Это часть войны", - подчеркнул он.
iga.net/world/news/vsu-imeyut-polnoe-pravo-bit-po-tselyam-v-rf-v-tom-chisle-orujiem-zapada-britanskiy-ministr