В Донецкой области за сутки полиция задокументировала 18 российских обстрелов – погибли дети

Оккупанты убили четверых мирных жителей, из них двое - дети в возрасте 9 и 14 лет. Ранены 11 человек. За прошедшие сутки россияне обстреляли 16 населенных пунктов.

Об этом говорится в отчете за сутки Национальной полиции в Донецкой области, информирует Цензор.НЕТ.

Враг ударил по таким населенным пунктам - Мариуполь, Лиман, Авдеевка, Марьинка, Новогродовка, Торецк, Большая Новоселка, Новомихайловка, Шандриголово, Среднее, Ямполь, Красногоровка и Новокалиново Очеретинской громады, Сладкое, Времовка, Шахтер. Российские оккупационные силы обстреливали мирное население из авиации, ракетных установок, реактивных систем залпового огня "Град", танков, тяжелой артиллерии.

В Лимане жертвами россиян стали девятилетняя девочка и 14-летний парень. Разрушения получили по меньшей мере 37 гражданских объектов – жилые дома, железнодорожная и коммунальная инфраструктура, админздания.

Полицейские собрали подтверждения военных преступлений РФ. Открыты уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

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