Спустя 36 лет после катастрофы на ЧАЭС российские оккупанты снова шантажируют мир ядерной угрозой, - Порошенко

Чернобыльская катастрофа, созданная ложью и безответственностью, 36 лет назад навсегда изменила миллионы человеческих жизней, вскрыла преступность всей системы власти Советского Союза.

Об этом пишет в Facebook в годовщину трагедии Петр Порошенко, информирует Цензор.НЕТ.

Сегодня российские оккупанты угрожают миру, захватывая атомные электростанции и обстреливая реакторы, отмечает Порошенко.

"Трагедия Чернобыля показала человечеству, что жертвами халатности, показухи и пренебрежения безопасностью могут стать не только современники, но и наши дети и последующие поколения. Под угрозой может оказаться будущее человечества", - предостерегает Порошенко.

"36 лет прошло, и из Москвы снова пришла угроза повторения катастрофы. Ее принесли российские оккупанты. 36 дней они держали в заложниках работников ЧАЭС, пытаясь забрать у них контроль над станцией. Варвары уничтожили системы мониторинга, стали причиной распространения радиации из окрестных лесов. И снова работники станции проявили незаурядное мужество и профессионализм. Обеспечили работу всех систем Укрытия, уберегли Украину и мир от ядерного бедствия", – пишет он.

Порошенко подчеркивает – угроза не прошла: "ежедневно над ядерными реакторами пролетают российские ракеты, которыми стремятся сделать больше жертв среди мирного населения. Кто знает, какие человеконенавистнические планы вынашиваются в Кремле? Рашистская стратегия устрашения угрожает новыми ядерными катастрофами. Мы снова и снова, и снова призываем мир действовать, чтобы остановить агрессора".

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"Вечная память всем, кого нет с нами, потому что заплатили самую дорогую цену за ликвидацию последствий катастрофы. Всем, мужественным людям, которые отводили и теперь отводят от мира беду – крепкого здоровья и благополучия. А нам всем и нашей Украине – скорейшей победы!", – пишет Порошенко.