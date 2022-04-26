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Новости Война
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Спустя 36 лет после катастрофы на ЧАЭС российские оккупанты снова шантажируют мир ядерной угрозой, - Порошенко

чаес

Чернобыльская катастрофа, созданная ложью и безответственностью, 36 лет назад навсегда изменила миллионы человеческих жизней, вскрыла преступность всей системы власти Советского Союза.

Об этом пишет в Facebook в годовщину трагедии Петр Порошенко, информирует Цензор.НЕТ.

Сегодня российские оккупанты угрожают миру, захватывая атомные электростанции и обстреливая реакторы, отмечает Порошенко.

"Трагедия Чернобыля показала человечеству, что жертвами халатности, показухи и пренебрежения безопасностью могут стать не только современники, но и наши дети и последующие поколения. Под угрозой может оказаться будущее человечества", - предостерегает Порошенко.

"36 лет прошло, и из Москвы снова пришла угроза повторения катастрофы. Ее принесли российские оккупанты. 36 дней они держали в заложниках работников ЧАЭС, пытаясь забрать у них контроль над станцией. Варвары уничтожили системы мониторинга, стали причиной распространения радиации из окрестных лесов. И снова работники станции проявили незаурядное мужество и профессионализм. Обеспечили работу всех систем Укрытия, уберегли Украину и мир от ядерного бедствия", – пишет он.

Порошенко подчеркивает – угроза не прошла: "ежедневно над ядерными реакторами пролетают российские ракеты, которыми стремятся сделать больше жертв среди мирного населения. Кто знает, какие человеконенавистнические планы вынашиваются в Кремле? Рашистская стратегия устрашения угрожает новыми ядерными катастрофами. Мы снова и снова, и снова призываем мир действовать, чтобы остановить агрессора".

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"Вечная память всем, кого нет с нами, потому что заплатили самую дорогую цену за ликвидацию последствий катастрофы. Всем, мужественным людям, которые отводили и теперь отводят от мира беду – крепкого здоровья и благополучия. А нам всем и нашей Украине – скорейшей победы!", – пишет Порошенко.

авария (1285) катастрофа (427) Порошенко Петр (19607) ЧАЭС (567)


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Топ комментарии
+10
https://glavcom.ua/columns/fedorov/yakiy-bude-svit-bez-rosiji-840738.html Кремль угрожает применением ядерного оружия. В Вашингтоне (Нуланд) и Лондоне (Джонсон) сказали, что ядерный удар по Украине приведет для России к «астрономическим потерям», причем ответ будет дан без согласования с НАТО (то есть без одобрения Германией и др). Но, сам тот факт, что благодаря России угроза ядерной войны в Европе стала реальной, делает устранение этой угрозы жизненной необходимостью .
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26.04.2022 10:51
+9
Енергодар, хто відповість за окупацію там. Немає у війни завтра,є сьогодні, нагальне і відповідальне. Чонгар,Мелітополь, Маріуполь Бердянськ. Бережіть себе і Україну
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26.04.2022 10:32
+2
Інтуїція мені підказує, що світ вже приречений.
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26.04.2022 10:34
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Енергодар, хто відповість за окупацію там. Немає у війни завтра,є сьогодні, нагальне і відповідальне. Чонгар,Мелітополь, Маріуполь Бердянськ. Бережіть себе і Україну
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26.04.2022 10:32 Ответить
Енергодар потрібний кацапам для електрики в Крим. Гадаєш, просто так за тиждень до війни звідти високовольтку до Каховки кинули?
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26.04.2022 11:13 Ответить
36 лет - это три 12-ти летнего цикла, возможно мир ждет новая ядерная катастрофа (применение ЯО)!
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26.04.2022 10:34 Ответить
https://glavcom.ua/columns/fedorov/yakiy-bude-svit-bez-rosiji-840738.html Кремль угрожает применением ядерного оружия. В Вашингтоне (Нуланд) и Лондоне (Джонсон) сказали, что ядерный удар по Украине приведет для России к «астрономическим потерям», причем ответ будет дан без согласования с НАТО (то есть без одобрения Германией и др). Но, сам тот факт, что благодаря России угроза ядерной войны в Европе стала реальной, делает устранение этой угрозы жизненной необходимостью .
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26.04.2022 10:51 Ответить
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26.04.2022 11:04 Ответить
Інтуїція мені підказує, що світ вже приречений.
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26.04.2022 10:34 Ответить
А что же там реально произошло???
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26.04.2022 10:47 Ответить
Экспериментировали как еще дешевле сделать вырабатываемую электроэнергию. Поэтому чуть не заглушили реактор, введя графитовые стержни на критическую глубину. А когда поняли это, то полностью аварийно вывели стержни и цепная реакция стала неконтролируемой.
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26.04.2022 11:04 Ответить
Мама! Это лесные эльфы? Нет доченька, это дикие орки на Московию из Чернобыля возвращаются
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26.04.2022 11:09 Ответить
 
 