За минувшие сутки спасатели обнаружили и изъяли 337 взрывоопасных предметов в Черниговской области, - ОВА

За минувшие сутки спасатели Черниговщины обнаружили и изъяли 337 взрывоопасных предметов.

Об этом сообщили в пресс-службе Черниговской ОВА, передает Цензор.НЕТ.

"За сутки группы пиротехнических работ и подводного разминирования ГСЧС 26 раз привлекались к обезвреживанию взрывоопасных предметов и обнаружили и изъяли 337 таких предметов. Всего с начала военных действий изъято 17 072 взрывоопасных предмета", - отметили в администрации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В течение суток в Украине обезврежены 1 тыс. 471 взрывоопасный предмет, 10 кг взрывчатого вещества, 3 авиационные бомбы, - ГСЧС