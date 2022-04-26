За минувшие сутки спасатели обнаружили и изъяли 337 взрывоопасных предметов в Черниговской области, - ОВА
За минувшие сутки спасатели Черниговщины обнаружили и изъяли 337 взрывоопасных предметов.
Об этом сообщили в пресс-службе Черниговской ОВА, передает Цензор.НЕТ.
"За сутки группы пиротехнических работ и подводного разминирования ГСЧС 26 раз привлекались к обезвреживанию взрывоопасных предметов и обнаружили и изъяли 337 таких предметов. Всего с начала военных действий изъято 17 072 взрывоопасных предмета", - отметили в администрации.
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Чайка Київ
показать весь комментарий26.04.2022 10:26 Ответить Мне нравится 1
Oresta Bartka
показать весь комментарий26.04.2022 10:26 Ответить Мне нравится 1
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