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Новости Война
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Общие потери РФ с начала войны – около 22,1 тыс. человек, 184 самолета, 154 вертолета, 918 танков и 2 308 бронированных машин

Вторгшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 26 апреля потери личного состава противника составляют около 22,1 тыс. человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 26.04 ориентировочно составляют:

личного состава - около 22100 (+200) человек ликвидировано,

танков  - 918 (+34) ед,

боевых бронированных машин - 2308 (+50) ед,

артиллерийских систем - 416 (+5) ед,

РСЗО - 149 (+0) ед,

средств ПВО - 69 (+0) ед,

самолетов  - 184 (+3) ед,

вертолетов  - 154 (+0) ед,

автомобильной техники - 1643 (+77) ед,

кораблей /катеров - 8 (+0) ед,

цистерн с ГСМ - 76 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня - 205 (+4).

Специальной техники  - 31 (+3).

Пусковых установок ОТРК/ТРК  - 4 (+0).

Читайте: Оперативная информация по состоянию на 6:00 26 апреля по российскому вторжению, - Генштаб ВСУ

Общие потери РФ с начала войны – около 22,1 тыс. человек, 184 самолета, 154 вертолета, 918 танков и 2 308 бронированных машин 01

"Данные уточняются", - отмечают в Генштабе ВСУ.

армия РФ (19387) Генштаб ВС (6339) техника (1738) потери (4398)


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Топ комментарии
+15
Наконец-то правдивая информация с фронта.

Шутка. Иди на *** рашистский свинопёс за Москвой. Вот про тебя стишок даже есть.

«СВИНЯ І СОБАКА»

Колись в Росії, десь під Брянськом
В колгоспі з назвою «Радянський»
На краю самої клоаки
На ланцюгу жив-був собака

Весь чорний, вухо жовте
Господар звав його Пішов ти
Пес жив, бо вити було гріх
Їв тільки те, що вкрасти міг

В колгоспі тім які розваги?
Щодня господар жлуктить брагу,
Хропе в дворі. Пес с**яв на нього,
бувало мав його у ногу.
Бувало мав і у лице,
але розмова на про це

На речі час свій має вплив,
ланцюг одного разу згнив
Біжи, тікай, мчи стрімоголів - свобода…
Пес пішов у хлів

Там у хліві у стилі ню
Узрів в кутку наш пес свиню
У грудях почастішав стук
Цицьок аж 14 штук

Ми тут пропустимо частину,
Ну, пес зробив свині дитину
І у хліві, де так воня
З'явилося свиноцуценя

Такий гібрид на божу злість
В гі**ні і спить, в гі**ні і їсть
Найкраще взявши з мами й тата
Він виріс в руського солдата
Засунув рило в БТР
В Ізюм приїхав і помер.

.Мораль: коли свиню їб**а собака
То є кому ходить в атаку.
Ну а коли наоборот
То руський мовчазний народ.

А толк із того тільки буде,
У кого мама й тато люди
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26.04.2022 10:39
+14
Хрін ти вгадав бот. Неможливо так розбити залізницю щоб допомога від НАТО не надійшла. Можна нашкодити і уповільнити, але не зупинити, бо залізниця сильно розгалужена і вам ракет не вистачить. Більше того. Така допомога буде йти тепер конвоями автомобільним транспортом і хрін ви її піймаєте.
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26.04.2022 10:48
+11
Спасибо твои комментарии в очередной раз подтверждают, что мы побеждаем).
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26.04.2022 10:48
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Правила форума Совет форумчан
Наконец-то правдивая информация с фронта.

Шутка. Иди на *** рашистский свинопёс за Москвой. Вот про тебя стишок даже есть.

«СВИНЯ І СОБАКА»

Колись в Росії, десь під Брянськом
В колгоспі з назвою «Радянський»
На краю самої клоаки
На ланцюгу жив-був собака

Весь чорний, вухо жовте
Господар звав його Пішов ти
Пес жив, бо вити було гріх
Їв тільки те, що вкрасти міг

В колгоспі тім які розваги?
Щодня господар жлуктить брагу,
Хропе в дворі. Пес с**яв на нього,
бувало мав його у ногу.
Бувало мав і у лице,
але розмова на про це

На речі час свій має вплив,
ланцюг одного разу згнив
Біжи, тікай, мчи стрімоголів - свобода…
Пес пішов у хлів

Там у хліві у стилі ню
Узрів в кутку наш пес свиню
У грудях почастішав стук
Цицьок аж 14 штук

Ми тут пропустимо частину,
Ну, пес зробив свині дитину
І у хліві, де так воня
З'явилося свиноцуценя

Такий гібрид на божу злість
В гі**ні і спить, в гі**ні і їсть
Найкраще взявши з мами й тата
Він виріс в руського солдата
Засунув рило в БТР
В Ізюм приїхав і помер.

.Мораль: коли свиню їб**а собака
То є кому ходить в атаку.
Ну а коли наоборот
То руський мовчазний народ.

А толк із того тільки буде,
У кого мама й тато люди
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26.04.2022 10:39 Ответить
Спасибо твои комментарии в очередной раз подтверждают, что мы побеждаем).
показать весь комментарий
26.04.2022 10:48 Ответить
Хрін ти вгадав бот. Неможливо так розбити залізницю щоб допомога від НАТО не надійшла. Можна нашкодити і уповільнити, але не зупинити, бо залізниця сильно розгалужена і вам ракет не вистачить. Більше того. Така допомога буде йти тепер конвоями автомобільним транспортом і хрін ви її піймаєте.
показать весь комментарий
26.04.2022 10:48 Ответить
З якої дупи ти виліз, глист ти ху...йловський? це тобі, ціп,яку кацапо-фашистському, так сниться і хочеться... але дальші гівна, з тієї дупи, твій світ не виходить...
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26.04.2022 11:32 Ответить
Западные эксперты считают, что Россия начнет активно использовать подлодки для запуска «Калибров».
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26.04.2022 10:32 Ответить
Мені цікаво що на цей випадок нам подарувало США, і коли буде «вознік пожар по нєустановлєним прічінам і она утонула»
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26.04.2022 10:43 Ответить
Пока только разведданные о передвижениях и моментах всплытия.
В надводном положении для поражения ПЛ достаточно одной маломощной ПКР.
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26.04.2022 13:31 Ответить
Дайош 200 самольотов к 9 мая!!!
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26.04.2022 10:34 Ответить
1000 танков к первомаю !!!
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26.04.2022 10:55 Ответить
1000 танків до кацапського первомая, достроково !!!
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26.04.2022 10:57 Ответить
І 1000 танків, і 25000 жмурів.
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26.04.2022 11:31 Ответить
до їх свят ті сухі "пташки" активізуються... дамо 210-220...
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26.04.2022 11:36 Ответить
демілітаризація козломордих продовжується
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26.04.2022 10:34 Ответить
Мілліарди доларів посіяли в землю України, плюс санкції. Хто скаже,що орки розумні, нема щоб мухосранські села відстроювати, вони лізуть куди їх не запрошували. Смерть ворогам. Слава Україні!
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26.04.2022 10:36 Ответить
Чого ти такий тупий. Тебе на *** посилають, а ти ніяк . Свинорилий, піздуй на рутуб , там твої однодумці тебе вже зачекались.
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26.04.2022 10:57 Ответить
- але жодного не бачу
Сисадміни ?
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26.04.2022 10:41 Ответить
Вже другий день затримка, але потім появляються
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26.04.2022 11:16 Ответить
22 100 дохлых свинособак!
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26.04.2022 10:51 Ответить
Уже 22 тысячи 100 мокшан стали "хорошими" Слава ВСУ и так держать!
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26.04.2022 11:05 Ответить
⚡️За сутки ВСУ уничтожили
34 танка,
50 БПМ,
5 артиллерий,
3 самолета,
4 БПЛА
77 военной техники.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
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26.04.2022 11:29 Ответить
Свинособаки, ведь грозились: "можем повторить!", повторяйте то что можете быстрей, мы пока не бомбим маацву! А на большее вы не способны =)...
Слава богу США, Великобритания и много других стран повторяют, что бы выжечь нацизм в самой матке - маацве!
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26.04.2022 11:31 Ответить
https://gdespaces.com/video/view/1-hotili-vzjati-kijiv-a-lezhat-u-zemli-duzhe-bagato-ros-49485177/?Li=309773&Lii=309773&Link_id=166092&Lt=21&Sn=1
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26.04.2022 11:37 Ответить
Мне кажется, что наш Генштаб +/- точно считает только уничтоженную технику, потому что с мест доклады командиров идут. А вот ежедневное набрасывание ровно 200 шт. личного состава означает только то, что убитых русских никто не считает, и поэтому ГШ ВСУ берёт какое-то среднестатистическое число и каждый день его плюсует, не заморачивается. Например, на крейсере "Москва" сразу 3-4 сотни убилось, но в тот день "плюсанули" к статистике как обычно. Больше их или меньше цифры Генштаба нашего - сложно понять. Скорее всего, больше + эвакуированные раненые оккупанты в больницах тоже ведь не все выживают, думаю, как минимум процентов 10-15 на тот свет через пару дней . . . Реальная статистика русских потерь есть, скорее всего, только у русского Генштаба. Только они честные цифры никогда не скажут.
Чеченцы утверждали, что в двух чеченских войнах положили 80.000 русских, а Москва признала 5 тысяч в первой войне и 6 - во второй. Так и тут будет - сколько их по полям лежит, никто точно никогда не скажет.
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26.04.2022 12:08 Ответить
щасливо вам горіти в пеклі фашисти!
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26.04.2022 12:58 Ответить
танки стали бешеной популярностью пользоваться.
Непонятно, то ли бесстрашные экипажи на ротацию из кацапских глубеней прибыли, то ли наши начали свичблейды тестировать на всех направлениях.
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26.04.2022 13:52 Ответить
Ще 2 нафтобази в Брянську!
Мокша їх сама **********, але ж втрати!
Це як у футболі автогол. Він зараховується...
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26.04.2022 14:32 Ответить
 
 