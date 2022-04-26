Общие потери РФ с начала войны – около 22,1 тыс. человек, 184 самолета, 154 вертолета, 918 танков и 2 308 бронированных машин

Вторгшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 26 апреля потери личного состава противника составляют около 22,1 тыс. человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 26.04 ориентировочно составляют:

личного состава - около 22100 (+200) человек ликвидировано,

танков - 918 (+34) ед,

боевых бронированных машин - 2308 (+50) ед,

артиллерийских систем - 416 (+5) ед,

РСЗО - 149 (+0) ед,

средств ПВО - 69 (+0) ед,

самолетов - 184 (+3) ед,

вертолетов - 154 (+0) ед,

автомобильной техники - 1643 (+77) ед,

кораблей /катеров - 8 (+0) ед,

цистерн с ГСМ - 76 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня - 205 (+4).

Специальной техники - 31 (+3).

Пусковых установок ОТРК/ТРК - 4 (+0).

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"Данные уточняются", - отмечают в Генштабе ВСУ.