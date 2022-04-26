Две российские управляемые ракеты попали в предприятие в Запорожье, есть жертвы, - ОВА

По инфраструктуре Запорожья ударили три российские ракеты, две попали в предприятие, сейчас известно об одном погибшем и еще одном раненом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает на своей фейсбук-странице Запорожская областная военная администрация.

"В настоящее время известно, что утром на территорию одного из предприятий города попали две рашистские управляемые ракеты. Третья ракета разорвалась в воздухе. Повреждения и разрушения получили инфраструктурные объекты предприятия. На месте работают все соответствующие службы", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, известно об одном погибшем и одном раненом. Сейчас идет ликвидация последствий происшествия, поэтому количество пострадавших может быть уточнено.

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