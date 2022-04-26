Две российские управляемые ракеты попали в предприятие в Запорожье, есть жертвы, - ОВА
По инфраструктуре Запорожья ударили три российские ракеты, две попали в предприятие, сейчас известно об одном погибшем и еще одном раненом.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает на своей фейсбук-странице Запорожская областная военная администрация.
"В настоящее время известно, что утром на территорию одного из предприятий города попали две рашистские управляемые ракеты. Третья ракета разорвалась в воздухе. Повреждения и разрушения получили инфраструктурные объекты предприятия. На месте работают все соответствующие службы", - говорится в сообщении.
По предварительной информации, известно об одном погибшем и одном раненом. Сейчас идет ликвидация последствий происшествия, поэтому количество пострадавших может быть уточнено.
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До речі чи не Зе влада пустила кацапів на Південь України знявши всі мінні загородження на кримськомв ппрешейку ?
Кто дав команду за кілька днів до початку війни розмінувати Перекопський перешийок, греблі та всі мости, що ведуть до Херсона? Танкові колони фашистів безперешкодно захопили «без жодного пострілу», як вони ******* казати журналістам, місто Херсон та Херсонську область. Загарбники увірвалися на Каховську ГЕС, зірвали український прапор, повісили свій триколор і пустили безкоштовно з водосховища воду у Північно-Кримський канал. Зараз окупанти вивозять залізничними ешелонами зерно з місцевих елеваторів до московії, (географічна назва «Росія» перекладається з китайської мови як «голодна земля»). Російські терористи викрадають журналістів, керівників громад, депутатів та місцевих активістів. Окупанти утримують викрадених людей у тюремних камерах у Херсоні. Доля багатьох громадян невідома вже багато днів.
Орки готують «Референдум», щоб оголосити «ХНР», роздають місцевим жителям паспорти із двоголовою куркою на обкладинці та мобілізують чоловіків на війну з Україною.
Украина имеет полное право наносить удары по территории страны-агрессора России, чтобы атаковать ее логистические линии, запасы топлива, арсеналы, и может законно делать это при помощи вооружений, переданных ВСУ союзниками. Об этом в интервью https://twitter.com/LOS_Fisher/status/1518847586169503744/photo/1 Times Radio заявил министр вооруженных сил Великобритании Джеймс Хиппи.
"Совершенно законно для Украины нацеливаться вглубь России, чтобы нарушить логистику, которая, если бы она не была нарушена, напрямую способствовала бы смертям и бойне на украинской земле. Это часть войны", - подчеркнул он.
iga.net/world/news/vsu-imeyut-polnoe-pravo-bit-po-tselyam-v-rf-v-tom-chisle-orujiem-zapada-britanskiy-ministr
Какая-то странная односторонняя война. Они из своей территории лупят куда хотят, а мы только отбиваемся.
Это ненормально.
Не надо ничьих разрешений, чтобы влупить в то место, откуда эти ублюдки рушат наши дома и коммуникации, убивают людей!!!
Як потім Коломойша домовиться про гешефт з Кремлем як що не стримав свого підопічного ?
Московити/росіянє це нащадки андрофагів людожерів (самоєдскіх народов) тому московиту Вані все одно звідкіля взяти мясо - є тушенка, візьме с тушенки, немає тушенки вбє і зїсть собаку або іншу істоту.
У кацапів це не дивина, а норма, відношення у них до всього живого від їх предків, тільки як до ресурса для виживання, а не як до живої істоти яка має права на життя.
Тому тут краще за все побажати Кацапії як державі імперії здохнути НАЗАВЖДИ.