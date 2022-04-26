На авиабазе ВВС США "Рамштайн" в Германии рассматривают оборонные нужды Украины. Среди участников встречи - представители более 40 стран.
Сегодня, 26 апреля, на авиабазе ВВС США "Рамштайн" в Германии началась встреча глав оборонных ведомств более 40 государств, посвященная военной помощи Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Как заявил министр обороны США Ллойд Остин, война вступает в новую фазу, так что партнеры должны помочь Украине защититься от российской агрессии.
"Это историческая встреча. Мы, представители более 40 стран, здесь, чтобы помочь Украине побороть несправедливую российскую агрессию", - сказал Остин.
"Украина искренне верит, что может победить, и в это верим все мы", – подчеркнул глава Пентагона.
В заседании Консультативной группы по безопасности в Украине принимает участие генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
По словам главы Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерала Марка Милли, главная задача переговоров – синхронизация и координация военной помощи Киеву.
Свое участие в ней уже подтвердили более двух десятков стран, как членов НАТО, так и других государств. Это будет встреча стран, готовых обеспечивать оборонную помощь Украине, как на нынешнем этапе, так и в долгосрочной перспективе.
Как сообщалось ранее, на авиабазе планируют обсудить 3 темы:
• нынешнюю ситуацию на фронте в Украине;
• необходимые поставки оружия Украине для отражения русского нападения;
• послевоенное обновление Украины.
Министр обороны США Ллойд Остин также приглашен на конференцию, где речь пойдет об оборонных нуждах Украины не только для борьбы против РФ, но и перспективы для укрепления украинской армии.
Представитель Пентагона Джон Кирби отмечал, что Соединенные Штаты делают все возможное для обеспечения ВСУ необходимым оборудованием и вооружением.
"Мы продолжаем предоставлять Украине все, что можем сейчас в плане помощи, обеспечения и оружия. Это происходит даже в этот момент, когда мы общаемся здесь", - заявил ранее официальный представитель оборонного ведомства США.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ПОТУЖНО !
антипутлеровская каоліція країн демократії
Тогда кацапы завоют💥
Сегодняшний день 26 апреля - это геополитический Чернобыль для путинской недоимперии.
Эту дату можно считать началом необратимого конца уродской азиатско-фашистской Орды.
вчера какие-то Леопарды времен верхнего палеолита, сегодня этот хлам..... слов нет.....
А оця штука якра придалася б. Воно ж не лише по повітряних цілях фігачить, та й по них краще за 23-мм "шилку" буде...
То їм напевно краще знати чи не так? Для прикриття наступу піхоти може знадобитися.
Серед учасників зустрічі - представники понад 40 країн.
Понад 40 країн, сер! В такій великій компанії обов'язково мають бути боягузи, корумповані - жертви експорту корупції віж "щедрого" Кремля, агенти, полєзниє ідіоти, "миротворці" як самий Ватікан з ООН-ой... Невже переможе боягуство корумпованих і фарисейство Деявола...?
Трусость. Трусость как основа политики: закрыть небо боятся; вернуть посольство в Киев даже на 60-м дне войны боятся, совершит визит в Киев Байден трусит... И даже "обидеть" любимую женщину Путина боится/боятся - трусят - "11-ти часовое совещание закончилось победой трусости и Кабаеву вычеркнули из подготовленного списка. WSJ: США не вводят санкции против Кабаевой - боятся реакции Путина полностью https://zn.ua/POLITICS/wsj-ssha-ne-vvodjat-sanktsii-protiv-kabaevoj-bojatsja-reaktsii-putina.html?fbclid=IwAR0JE1YCF2iQiuTrYnqWooOY0j1iz-XMuida8wWsxyC9Za5UUQfxZdPzpE4 https://zn.ua/.../wsj-ssha-ne-vvodjat-sanktsii-protiv...
До речі у Мальтійському ордені Ватикана состоять як кацапські керівники розвідок, так і американські з західними, рука руку миє на вищому рівні.
Земля паРаша, Повітря - паРаша.
А тепер пішов нахрін, тупень