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Новости Война
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На авиабазе ВВС США "Рамштайн" в Германии рассматривают оборонные нужды Украины. Среди участников встречи - представители более 40 стран.

остін,ллойд

Сегодня, 26 апреля, на авиабазе ВВС США "Рамштайн" в Германии началась встреча глав оборонных ведомств более 40 государств, посвященная военной помощи Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Как заявил министр обороны США Ллойд Остин, война вступает в новую фазу, так что партнеры должны помочь Украине защититься от российской агрессии.

"Это историческая встреча. Мы, представители более 40 стран, здесь, чтобы помочь Украине побороть несправедливую российскую агрессию", - сказал Остин.

"Украина искренне верит, что может победить, и в это верим все мы", – подчеркнул глава Пентагона.

В заседании Консультативной группы по безопасности в Украине принимает участие генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

По словам главы Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерала Марка Милли, главная задача переговоров – синхронизация и координация военной помощи Киеву.

Свое участие в ней уже подтвердили более двух десятков стран, как членов НАТО, так и других государств. Это будет встреча стран, готовых обеспечивать оборонную помощь Украине, как на нынешнем этапе, так и в долгосрочной перспективе.

Как сообщалось ранее, на авиабазе планируют обсудить 3 темы:

• нынешнюю ситуацию на фронте в Украине;
• необходимые поставки оружия Украине для отражения русского нападения;
• послевоенное обновление Украины.

Министр обороны США Ллойд Остин также приглашен на конференцию, где речь пойдет об оборонных нуждах Украины не только для борьбы против РФ, но и перспективы для укрепления украинской армии.

Представитель Пентагона Джон Кирби отмечал, что Соединенные Штаты делают все возможное для обеспечения ВСУ необходимым оборудованием и вооружением.

Смотрите: Пентагон готовит передать Украине Stinger, Javelin и другое оборудование. ВИДЕО

"Мы продолжаем предоставлять Украине все, что можем сейчас в плане помощи, обеспечения и оружия. Это происходит даже в этот момент, когда мы общаемся здесь", - заявил ранее официальный представитель оборонного ведомства США.

Германия (6988) оружие (10224) Пентагон (1464) помощь (7822) США (26860) Остин Ллойд (420)


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Топ комментарии
+22
Скоординируют и оптимизируют помощь по всем направлениям❗👍 Высокоточные снаряды, дроны дальнобойные, ракеты способные взрывать склады в тылу кацапов. Ну и само собой брони и пушек по максимуму💥👍
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26.04.2022 11:20
+21
Только что❗❗❗👍Власти Великобритании поддержали право Украины на удары по территории России из-за продолжающейся уже 62 день войны Кремля. Причем для этого Украина может использовать вооружение, предоставленное странами Запада.👊
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26.04.2022 11:49
+16
Гарна новина, чекаємо РСЗО HIMARS та ППО, хоча як пише один руснявий гімнюк тут у коментарях з німецьким айпі, то у русні су34 самі падають із-за "тєхнічєскіх праблєм"
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26.04.2022 11:28
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26.04.2022 11:19 Ответить
С байрактара в голосину)))
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26.04.2022 11:49 Ответить
зустріч голів оборонних відомств понад 40 держав, присвячена військовій допомозі Україні.

ПОТУЖНО !

антипутлеровская каоліція країн демократії
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26.04.2022 12:22 Ответить
Скоординируют и оптимизируют помощь по всем направлениям❗👍 Высокоточные снаряды, дроны дальнобойные, ракеты способные взрывать склады в тылу кацапов. Ну и само собой брони и пушек по максимуму💥👍
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26.04.2022 11:20 Ответить
Сама велика пропозиція постачань зброї після 2 Світової. Короче капітуляція параші безповоротня.
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26.04.2022 11:25 Ответить
Хорошее дело постепенно переводить на их территорию разрушение военной инфраструктуры + разрушения нефте и газо инфраструктуры❗👍
Тогда кацапы завоют💥
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26.04.2022 11:39 Ответить
Только что❗❗❗👍Власти Великобритании поддержали право Украины на удары по территории России из-за продолжающейся уже 62 день войны Кремля. Причем для этого Украина может использовать вооружение, предоставленное странами Запада.👊
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26.04.2022 11:49 Ответить
Сегодня, сейчас в эти часы, на американской военной базе в Рамштейне проводится беспрецедентная по масштабу конференция министров обороны 40 стран мира о предоставление массированной, неограниченной военно-технической помощи Украине .

Сегодняшний день 26 апреля - это геополитический Чернобыль для путинской недоимперии.

Эту дату можно считать началом необратимого конца уродской азиатско-фашистской Орды.
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26.04.2022 13:56 Ответить
Рассіянт не безнадійні! Все більше і більше хорошими. Вже біля 22000 хороших. Далі буде.
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26.04.2022 11:27 Ответить
Гарна новина, чекаємо РСЗО HIMARS та ППО, хоча як пише один руснявий гімнюк тут у коментарях з німецьким айпі, то у русні су34 самі падають із-за "тєхнічєскіх праблєм"
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26.04.2022 11:28 Ответить
так крейсери тонуть і літаки падають через несправності, а сараї на брянщині курщині і всілякі сміттєві баки у Воронєжу - ЕТО ХАХЛИ разбамбілі! памагітє
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26.04.2022 11:37 Ответить
таке обертання при падінні це штопор...припускаю русняві летуни обісралися і загнали кацальот в некерований отріцатєльний набор висоти
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26.04.2022 11:40 Ответить
Не компроментуйте слово Русь. Не русняві, а росняві. А то ще краще "москальські" і т.п. А Русь це Україна.
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26.04.2022 13:21 Ответить
PVO nado NASAMS Ukraine polucit,ona mozet i netu dalnego deistvija, no mozet sbyvat manervrirucyje balisticeskije raketi .Bylo ot Iskander raket cem obranitsia.Himars eto da ili staro variant podosiol takze gde do 300 kilometrov bi strelial
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26.04.2022 11:44 Ответить
Не компроментуйте слово Русь. Не русняві, а росняві. А то ще краще "москальські" і т.п. Є багато варіантів. А Русь це Україна.
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26.04.2022 13:26 Ответить
РСЗО HIMARS уже в Украине!
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26.04.2022 11:41 Ответить
Дальность 300 км. Карл👍❗
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26.04.2022 11:55 Ответить
Так це і по Севаспополю можна без проблем, щоб ті срані корита навіть з бухти не вийшли.
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26.04.2022 13:52 Ответить
это уже что-то...
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26.04.2022 11:41 Ответить
немцы собираются передать Украине ПВО Gepard! они шо, *****, издеваются???
вчера какие-то Леопарды времен верхнего палеолита, сегодня этот хлам..... слов нет.....
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26.04.2022 11:48 Ответить
ага, Зу-23 в кузове КРАЗА это топ-девайс (которая сейчас в армии), а это немецкий хлам ))
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26.04.2022 11:58 Ответить
нужно брать всё,что может убивать кацапов..
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26.04.2022 12:10 Ответить
Кацапські гвинтокрили збивати саме те.
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26.04.2022 12:41 Ответить
Страрі "Леопарди" і справді не потрібні - надто багато з ними возні за майже нульової "переваги".

А оця штука якра придалася б. Воно ж не лише по повітряних цілях фігачить, та й по них краще за 23-мм "шилку" буде...
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26.04.2022 12:43 Ответить
+ Крилаті ракети буде збивати. Там стоїть комп'ютер автоматичного ведення вогню. В порівнянні з Шилкою небо і земля.
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26.04.2022 13:32 Ответить
А ти не подумав, що наші військові саме Гепарди і запросили?
То їм напевно краще знати чи не так? Для прикриття наступу піхоти може знадобитися.
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26.04.2022 14:22 Ответить
Танк СРАМата привезут крысы мавзолейные и блок НАТО расрадецца
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26.04.2022 11:50 Ответить
Не забывать дальние земля-воздухи и земля-земля ракетные вооружения и все, что может крушить тылы, базы и коммуникации русозверей. Поставки довести до уровня. когда в любой рашистский грузовик будет со всех сторон идти по 3-4 заряда одновременно.
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26.04.2022 11:52 Ответить
Одного высокоточного хватит👍. Экономить надо❗
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26.04.2022 11:59 Ответить
Сейчас там немцам мозги прочистят "трошки".
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26.04.2022 11:53 Ответить
Гадаю, вони і без мене знають, що починати треба з масажу простати Шольца.
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26.04.2022 11:56 Ответить
Мегамаркет воєнторгу відкрився. А вони хочуть вже з Придністров'я щось там пробувати повоювати. Головне старим радянським хламом. А для нас починає поступати західна зброя яка по якості набагато краща ніж аналоговнєтна
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26.04.2022 11:57 Ответить
На авіабазі ВПС США "Рамштайн" у Німеччині розглядають оборонні потреби України.

Серед учасників зустрічі - представники понад 40 країн.

Понад 40 країн, сер! В такій великій компанії обов'язково мають бути боягузи, корумповані - жертви експорту корупції віж "щедрого" Кремля, агенти, полєзниє ідіоти, "миротворці" як самий Ватікан з ООН-ой... Невже переможе боягуство корумпованих і фарисейство Деявола...?

Трусость. Трусость как основа политики: закрыть небо боятся; вернуть посольство в Киев даже на 60-м дне войны боятся, совершит визит в Киев Байден трусит... И даже "обидеть" любимую женщину Путина боится/боятся - трусят - "11-ти часовое совещание закончилось победой трусости и Кабаеву вычеркнули из подготовленного списка. WSJ: США не вводят санкции против Кабаевой - боятся реакции Путина полностью https://zn.ua/POLITICS/wsj-ssha-ne-vvodjat-sanktsii-protiv-kabaevoj-bojatsja-reaktsii-putina.html?fbclid=IwAR0JE1YCF2iQiuTrYnqWooOY0j1iz-XMuida8wWsxyC9Za5UUQfxZdPzpE4 https://zn.ua/.../wsj-ssha-ne-vvodjat-sanktsii-protiv...
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26.04.2022 12:02 Ответить
Начинается. Что даст введение санкций против Кабаивой? Где вас идиотов пладят? Новая методичка после зрады Швеца?
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26.04.2022 12:42 Ответить
Чим вам Швець не догодив?
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26.04.2022 12:53 Ответить
Сарказм?
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26.04.2022 13:55 Ответить
кегебістов бывших не бывает
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26.04.2022 15:24 Ответить
Бо головний ворог Америки міфічна АльКаїда і Ісламська держава, а не паРаша, розуміти треба.
До речі у Мальтійському ордені Ватикана состоять як кацапські керівники розвідок, так і американські з західними, рука руку миє на вищому рівні.
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26.04.2022 12:49 Ответить
Як що Ватикан обєднує верхівку військових як Заходу так і паРаши, то все стає на свої місця чому у паРащі досі не дефолт і міліарди за газ йдуть на ії рахунки.
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26.04.2022 12:54 Ответить
А не можна поміж "обороних потреб" якось втиснути і для "наступальних.." Не думаю, що хлопці не освоять і не зможуть примінити.
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26.04.2022 12:05 Ответить
АК 74 це яка зброя ?
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26.04.2022 12:57 Ответить
На тій базі вже місяць перебувають нерозглянутими 28 наших нагальних потреб, переданих Польщею...
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26.04.2022 12:34 Ответить
Дякуємо, друзі, за допомогу!
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26.04.2022 12:38 Ответить
Побільше ракет для України різних і гарних, Земля - Повітря, Земля - Земля, Земля - кацапський Корабель, Повітря - Земля , Земля - Кремль ,
Земля паРаша, Повітря - паРаша.
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26.04.2022 12:45 Ответить
Оборонительным оружием кацапляндию не победить. Нужны крылатые ракеты.
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26.04.2022 13:12 Ответить
Баран зовсім? А нічого, що ми готові все купити. Тільки не продають, бо згоди не дають.
А тепер пішов нахрін, тупень
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26.04.2022 14:25 Ответить
Лапоть ликовий! Ти звідки вилізло, падло?
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26.04.2022 14:50 Ответить
Я таке тільки ОДОБРЯМС,я думаю всі громадяни які переживають за Україні раді цьому,бо дійсно питання стоїть або виживе Україна,або орда рашистів з їх кремлівським упирем!Аба зараз,або ніколи!
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26.04.2022 13:43 Ответить
Астрологи объявили месяц топовых военных доставок в Украину. Количество хрустящих бурятов увеличено вдвое.
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26.04.2022 20:18 Ответить
Люди добрі: гум допомогу розкрадають! Зарплатню військовим по 2-3місяці не платять!!! скоро ці 40 країн відмовляться від нас якщо таке буде продовжуватись..куди дивиться наш головнокомандувач і мініст при оборони?чи вони будуть казати що вони не знали!
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21.05.2022 10:38 Ответить
Что делает Германия и как она делает-большой позор вроде сильной стране! Все черепашьим шагом....лишь бы тянуть резинку...
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12.06.2022 15:10 Ответить
 
 