На авиабазе ВВС США "Рамштайн" в Германии рассматривают оборонные нужды Украины. Среди участников встречи - представители более 40 стран.

Сегодня, 26 апреля, на авиабазе ВВС США "Рамштайн" в Германии началась встреча глав оборонных ведомств более 40 государств, посвященная военной помощи Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Как заявил министр обороны США Ллойд Остин, война вступает в новую фазу, так что партнеры должны помочь Украине защититься от российской агрессии.

"Это историческая встреча. Мы, представители более 40 стран, здесь, чтобы помочь Украине побороть несправедливую российскую агрессию", - сказал Остин.

"Украина искренне верит, что может победить, и в это верим все мы", – подчеркнул глава Пентагона.

В заседании Консультативной группы по безопасности в Украине принимает участие генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

По словам главы Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерала Марка Милли, главная задача переговоров – синхронизация и координация военной помощи Киеву.

Свое участие в ней уже подтвердили более двух десятков стран, как членов НАТО, так и других государств. Это будет встреча стран, готовых обеспечивать оборонную помощь Украине, как на нынешнем этапе, так и в долгосрочной перспективе.

Как сообщалось ранее, на авиабазе планируют обсудить 3 темы:



• нынешнюю ситуацию на фронте в Украине;

• необходимые поставки оружия Украине для отражения русского нападения;

• послевоенное обновление Украины.

Министр обороны США Ллойд Остин также приглашен на конференцию, где речь пойдет об оборонных нуждах Украины не только для борьбы против РФ, но и перспективы для укрепления украинской армии.

Представитель Пентагона Джон Кирби отмечал, что Соединенные Штаты делают все возможное для обеспечения ВСУ необходимым оборудованием и вооружением.

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"Мы продолжаем предоставлять Украине все, что можем сейчас в плане помощи, обеспечения и оружия. Это происходит даже в этот момент, когда мы общаемся здесь", - заявил ранее официальный представитель оборонного ведомства США.