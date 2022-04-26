Гутерриш и Эрдоган призвали обеспечить работу гуманитарных коридоров в Украине

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Анкаре подчеркнули необходимость эффективного доступа через гуманитарные коридоры для эвакуации гражданских лиц в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом говорится в сообщении на сайте представительства ООН в Турции в понедельник.

"Генеральный секретарь Гутерреш и президент Эрдоган подтвердили, что их общая цель - как можно быстрее положить конец войне и создать условия для прекращения страданий гражданского населения. Они подчеркнули настоятельную необходимость эффективного доступа через гуманитарные коридоры для эвакуации гражданских лиц и предоставления столь необходимой помощи пострадавшим громадам", – говорится в сообщении.

Гутерриш выразил поддержку дипломатическим усилиям Турции по поводу войны в Украине.

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