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Новости Война
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"Руководство" непризнанного Приднестровья в ближайшее время "примет решение в защиту интересов республики" (обновлено)

приднестровье

Так называемое "руководство" непризнанного Приднестровья в ближайшее время "примет решение в защиту интересов республики".

Об этом "РИА Новости" сообщили в "объединенной контрольной комиссии по управлению миротворческой операцией", информирует Цензор.НЕТ.

Российские СМИ сообщают, что "Совбез" Приднестровья ввел "красный" уровень террористической опасности в непризнанной республике.

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"Глава" Приднестровья провел заседание Совета безопасности по террористическим атакам против объектов инфраструктуры и госучреждений", - отмечает "РИА Новости".

"В ПМР введен красный уровень террористической опасности, он предусматривает дополнительные меры по обеспечению безопасности. "Власть" сообщила, что в Приднестровье зафиксировано уже три теракта: против здания МГБ, воинской части в селе Заборы и башни радиотелецентра", - цитируют российские СМИ так называемого "лидера" ПМР.

Как сообщает novinostipmr.com, сейчас "красный" уровень введен на 15 дней.

На въезде в города непризнанной республики будут установлены блокпосты. Осмотр автотранспорта и граждан в дневное время будет носить выборочный характер, в ночное время контрольные мероприятия коснутся каждого въезжающего в населенный пункт. Силовые структуры переведены в усиленный режим несения службы. Госадминистрациям поручено оказывать правоохранителям содействие.

Городские образовательные учреждения переведены до конца учебного года на дистанционный режим обучения.

Приднестровье (657) россия (95687)


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Топ комментарии
+62
Цікаво які ********** там на складах. Можливо є снаряди, яких так не вистачає ЗСУ....Непогано було, якщо б ЗСУ поповнили там свої запаси ***********. А заодно і ліквідували цю недодержаву.
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26.04.2022 12:14
+44
Решительно подожмёт хвост
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26.04.2022 12:25
+42
ВСУ имеют полное право бить по целям в РФ, в том числе оружием Запада - британский министр 26.04.2022

Украина имеет полное право наносить удары по территории страны-агрессора России, чтобы атаковать ее логистические линии, запасы топлива, арсеналы, и может законно делать это при помощи вооружений, переданных ВСУ союзниками. Об этом в интервью https://twitter.com/LOS_Fisher/status/1518847586169503744/photo/1 Times Radio заявил министр вооруженных сил Великобритании Джеймс Хиппи.

"Совершенно законно для Украины нацеливаться вглубь России, чтобы нарушить логистику, которая, если бы она не была нарушена, напрямую способствовала бы смертям и бойне на украинской земле. Это часть войны", - подчеркнул он.

iga.net/world/news/vsu-imeyut-polnoe-pravo-bit-po-tselyam-v-rf-v-tom-chisle-orujiem-zapada-britanskiy-ministr
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26.04.2022 12:16
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получат команду, сутки подумают и пойдут по домам как абхазы.
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26.04.2022 15:38 Ответить
Этот гнойник (Приднестровье) создает постоянный очаг напряжения и сковывает часть наших сил. Оперативная ликвидация этой угрозы позволит перебросить часть сил с этого направления на Юг или на Восток и усилить наши позиции .
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26.04.2022 13:34 Ответить
Понятно , что кремляди хотят высадить в Приднестровье десант и готовят для этого предлог. Если Украина срочно не ударит на опережение, то русские фашисты зайдут с тыла на Одессу . У них есть воздушный коридор с Чёрного моря через Кишинев под видом гражданских самолётов.
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26.04.2022 13:40 Ответить
... интересно.. в каком классе школы Вы учитесь? Понятие о ЗАКРЫТОМ ВОЗДУШНОМ ПРОСТРАНСТВЕ имеете, хоть малейшее? Карту хоть раз в жизни видели? Или не знаете... что гражданские самолёты и близко не приближаются к Северной части Чёрного моря? Да и на Кишинёв можно войти только с запада Молдовы т.е с Румынии. И куда Вы со своими детскими понятиями о ведении военных действий пытаетесь лезть! Ну читайте взрослых серьёзных людей и просто думайте.
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26.04.2022 14:10 Ответить
Куда там качать Одессу ,после стольких погибших мирных людей, Одеситы ,закупают этих провокаторв
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26.04.2022 13:50 Ответить
Йоу...
Та які ж ви всі тут досвідчені військові аналітики....
А навіщо "на Одесу"?!
Хіба Балта, Криве Озеро та Первомайськ неприступні озброені фортеці?!
А місто Южноукраїнськ, нижче Первомайська, теж оснащене по останнім вимогам НАТО?!
Згадайте, з Білорусі нападу наше "військове керівницьтво" геть не очікувало...
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26.04.2022 14:07 Ответить
Нехай зловлять тих хто підірвав, а потім приймуть рішення.
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26.04.2022 14:23 Ответить
Стереть их *****, на упреждение! Демон решил второй фронт открыть для оттяжки войск с восточного направления. Ударить ракетами по складам, пускай горят и взрываются. А бесхребетные молдаване пусть сидят и дрочат, что упустили шанс отвоевать свою территорию, хрен им потом, а не приднестровье!
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26.04.2022 15:16 Ответить
Кремлевская гопота пытается делать предьявы. Как всегда и ничего нового, но сейчас *********** идут мимо кассы мимо денег - *****.
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26.04.2022 21:06 Ответить
послідувати прикладу Азербайджану та сказати потім - а нема такої географічної назви придністровя карабах і т.д
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27.04.2022 23:54 Ответить
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