"Руководство" непризнанного Приднестровья в ближайшее время "примет решение в защиту интересов республики" (обновлено)
Так называемое "руководство" непризнанного Приднестровья в ближайшее время "примет решение в защиту интересов республики".
Об этом "РИА Новости" сообщили в "объединенной контрольной комиссии по управлению миротворческой операцией", информирует Цензор.НЕТ.
Российские СМИ сообщают, что "Совбез" Приднестровья ввел "красный" уровень террористической опасности в непризнанной республике.
"Глава" Приднестровья провел заседание Совета безопасности по террористическим атакам против объектов инфраструктуры и госучреждений", - отмечает "РИА Новости".
"В ПМР введен красный уровень террористической опасности, он предусматривает дополнительные меры по обеспечению безопасности. "Власть" сообщила, что в Приднестровье зафиксировано уже три теракта: против здания МГБ, воинской части в селе Заборы и башни радиотелецентра", - цитируют российские СМИ так называемого "лидера" ПМР.
Как сообщает novinostipmr.com, сейчас "красный" уровень введен на 15 дней.
На въезде в города непризнанной республики будут установлены блокпосты. Осмотр автотранспорта и граждан в дневное время будет носить выборочный характер, в ночное время контрольные мероприятия коснутся каждого въезжающего в населенный пункт. Силовые структуры переведены в усиленный режим несения службы. Госадминистрациям поручено оказывать правоохранителям содействие.
Городские образовательные учреждения переведены до конца учебного года на дистанционный режим обучения.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Та які ж ви всі тут досвідчені військові аналітики....
А навіщо "на Одесу"?!
Хіба Балта, Криве Озеро та Первомайськ неприступні озброені фортеці?!
А місто Южноукраїнськ, нижче Первомайська, теж оснащене по останнім вимогам НАТО?!
Згадайте, з Білорусі нападу наше "військове керівницьтво" геть не очікувало...