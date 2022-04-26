"Руководство" непризнанного Приднестровья в ближайшее время "примет решение в защиту интересов республики" (обновлено)

Так называемое "руководство" непризнанного Приднестровья в ближайшее время "примет решение в защиту интересов республики".

Об этом "РИА Новости" сообщили в "объединенной контрольной комиссии по управлению миротворческой операцией", информирует Цензор.НЕТ.

Российские СМИ сообщают, что "Совбез" Приднестровья ввел "красный" уровень террористической опасности в непризнанной республике.

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"Глава" Приднестровья провел заседание Совета безопасности по террористическим атакам против объектов инфраструктуры и госучреждений", - отмечает "РИА Новости".

"В ПМР введен красный уровень террористической опасности, он предусматривает дополнительные меры по обеспечению безопасности. "Власть" сообщила, что в Приднестровье зафиксировано уже три теракта: против здания МГБ, воинской части в селе Заборы и башни радиотелецентра", - цитируют российские СМИ так называемого "лидера" ПМР.

Как сообщает novinostipmr.com, сейчас "красный" уровень введен на 15 дней.

На въезде в города непризнанной республики будут установлены блокпосты. Осмотр автотранспорта и граждан в дневное время будет носить выборочный характер, в ночное время контрольные мероприятия коснутся каждого въезжающего в населенный пункт. Силовые структуры переведены в усиленный режим несения службы. Госадминистрациям поручено оказывать правоохранителям содействие.

Городские образовательные учреждения переведены до конца учебного года на дистанционный режим обучения.