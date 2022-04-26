Россия создает поводы для вторжения со стороны Приднестровья по плану захвата украинского побережья Черного моря, - Бутусов

Российские провокации в Приднестровье – прямая угроза Украине. Молдова и демократические страны Европы должны немедленно решать эту проблему.

Это подчеркивает в фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Россия устроила серию взрывов в оккупированном Приднестровье. Очевидно, Россия создаёт поводы для вторжения со стороны Приднестровья согласно плану захвата украинского побережья Чёрного моря, о котором 22 апреля заявил замкомандующего Центральным военным округом ВС РФ Рустам Миннекаев.

К сожалению, Приднестровье стало очагом международного терроризма. Власти Молдовы обязаны отреагировать на российские провокации и российские арсеналы в Приднестровье, это прямая угроза Украине и помощь агрессору во время войны. Молдова обязана определиться со своей позицией в ходе нападения РФ на Украину, и заявить, как именно она собирается разоружить эти банды. Возможно, следует обратиться за военной помощью к мировому сообществу.

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Приднестровье - плацдарм для наступления российских войск и база международного терроризма. Эту проблему демократическим странам Европы надо решать безотлагательно", - подчеркнул он.