Россия создает поводы для вторжения со стороны Приднестровья по плану захвата украинского побережья Черного моря, - Бутусов
Российские провокации в Приднестровье – прямая угроза Украине. Молдова и демократические страны Европы должны немедленно решать эту проблему.
Это подчеркивает в фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Россия устроила серию взрывов в оккупированном Приднестровье. Очевидно, Россия создаёт поводы для вторжения со стороны Приднестровья согласно плану захвата украинского побережья Чёрного моря, о котором 22 апреля заявил замкомандующего Центральным военным округом ВС РФ Рустам Миннекаев.
К сожалению, Приднестровье стало очагом международного терроризма. Власти Молдовы обязаны отреагировать на российские провокации и российские арсеналы в Приднестровье, это прямая угроза Украине и помощь агрессору во время войны. Молдова обязана определиться со своей позицией в ходе нападения РФ на Украину, и заявить, как именно она собирается разоружить эти банды. Возможно, следует обратиться за военной помощью к мировому сообществу.
Приднестровье - плацдарм для наступления российских войск и база международного терроризма. Эту проблему демократическим странам Европы надо решать безотлагательно", - подчеркнул он.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Европа свій повітряний простір для мордора закрила, через Україну - хай спробують долетіти.
Як, взагалі, це бандформування орків там живє другий місяць і чому воно досі не подохло?!
Це ж навіть не смішно, щоб писати таку панічну статтю.
Он, лінія "Балта--Криве Озеро-Первомайськ" і спускайся до Южноукраїнська... все це укріплене як "неприступна фортеця"?!