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Новости Война
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Россия создает поводы для вторжения со стороны Приднестровья по плану захвата украинского побережья Черного моря, - Бутусов

придністров'я

Российские провокации в Приднестровье – прямая угроза Украине. Молдова и демократические страны Европы должны немедленно решать эту проблему.

Это подчеркивает в фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Россия устроила серию взрывов в оккупированном Приднестровье. Очевидно, Россия создаёт поводы для вторжения со стороны Приднестровья согласно плану захвата украинского побережья Чёрного моря, о котором 22 апреля заявил замкомандующего Центральным военным округом ВС РФ Рустам Миннекаев.

К сожалению, Приднестровье стало очагом международного терроризма. Власти Молдовы обязаны отреагировать на российские провокации и российские арсеналы в Приднестровье, это прямая угроза Украине и помощь агрессору во время войны. Молдова обязана определиться со своей позицией в ходе нападения РФ на Украину, и заявить, как именно она собирается разоружить эти банды. Возможно, следует обратиться за военной помощью к мировому сообществу.

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Приднестровье - плацдарм для наступления российских войск и база международного терроризма. Эту проблему демократическим странам Европы надо решать безотлагательно", - подчеркнул он.

Молдова (1876) Приднестровье (657) россия (95687) Бутусов Юрий (4369)


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Топ комментарии
+47
Молдові пощастило - Україна звільнить Придністров'я від орків. Доведеться проставляти.
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26.04.2022 12:38
+32
А хіба росії потрібні якісь приводи?
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26.04.2022 12:40
+30
Может им повезет и этот гнойник будет зачищен, но не нужно забывать как те орки там оказались и роль Украины в этом
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26.04.2022 12:43
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кацапские военные самолеты - легитимная цель. причем - приоритетная. гражданские - разве не запретили?
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26.04.2022 14:34 Ответить
А як російські літаки можуть сісти в Молдові?
Европа свій повітряний простір для мордора закрила, через Україну - хай спробують долетіти.
Як, взагалі, це бандформування орків там живє другий місяць і чому воно досі не подохло?!
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26.04.2022 14:45 Ответить
Пане Бутусов, а воювати ПМР чим буде? Двома десятками танків?
Це ж навіть не смішно, щоб писати таку панічну статтю.
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26.04.2022 14:12 Ответить
А навіщо їм перти на Одесу? і взагалі туди де їх чекають?!
Он, лінія "Балта--Криве Озеро-Первомайськ" і спускайся до Южноукраїнська... все це укріплене як "неприступна фортеця"?!
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26.04.2022 14:40 Ответить
Кстати да.. если основной удар будет не по Кривому Рогу или Николаеву, а между, в сторону Южноукраинска.. и одновременно в этом направлении с Приднестровья.. тогда смысл есть.. отрезать ЮГ
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26.04.2022 16:50 Ответить
На мой непрофессиональный взгляд-Украине второй фрон сейчас НЕ НУЖЕН! Что бы и кто бы не писал статьи про "ликвидацию Приднестровья". На востоке тяжелейшие бои( если кто думает, шо уже там победили). Несмотря на бравурные речи Арестовича войска рф хоть по несколькоку км продвигаются для охвата зоны ООС. Не до второго фронта, что бы не пришлось снимать войска с Изюма и перебрасывать на Одессу.
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26.04.2022 14:34 Ответить
На мій теж не професійний погляд у нас є ризик отримати удар з Придністров'я, хоча кацапи дають нам можливість нанести превентивний удар і реально ослабити їх. Очікування відкриття ще одного фронту - це поганий сценарій для України. Мені здається, що якщо рашисти почнуть атакувати Одесу, то придністровціі теж атакують.
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26.04.2022 15:09 Ответить
Говорят возле Одессы стоит 2 наши бригады, они сами смогут задушить этой гнойник
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26.04.2022 15:11 Ответить
Все можна спростити! Дати три доби "мирним" на покинути район "зачистки від русні" зважаючи на ризик підриву складів. А далі ті що там залишаться мають капітулювати або підлягають знищенню а виживші примусовій депортації. Проблема буде вирішена раз і назавжди. Можна ще простіше - блокада і спільна вимога капітуляції декількох країн-сусідів. Небо там вже закрите. Так що жодних шансів прокацапський анклав не має. На складах знаходиться військове лайно 40-50 річної давності, застосовувати яке дуже небезпечно. Ніякої воєнної цінності ця величезна кількість брухту не має. Його потрібно негайно утилізовувати щоб уникнути екологічної катастрофи яка може статися в будь який момент з будь якої причини...
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26.04.2022 15:30 Ответить
Тільки так. І не треба довго відкладати рішення цього питання. Крім того, Верещучка щось там казала, що кацапи не випускають наших цивільних - от і буде можливість нарешті домогтися порятунку наших. Ну і 1-2 тисячі полонених кацаповояків для обміну на наших теж нам будуть потрібні.
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26.04.2022 16:40 Ответить
каких ***** трое суток-3 часа
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26.04.2022 16:55 Ответить
Або прийняти їх на службу в "Український охоронний легіон" з зарплатою більшою ніж отримують Навіщо воювати якщо можна купити 1700 поців
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26.04.2022 22:28 Ответить
Она создает поводы для вторжения в Приднестровье.
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26.04.2022 15:30 Ответить
Міст через Дністровський лиман кажуть бомбанули кацли ракетами. Там й без того десь дорога на територію Молдови десь заходить. Типу шоб швидко не могли перекинуть війська.
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26.04.2022 16:51 Ответить
В ЖОПУ РОССИЮ !!!
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26.04.2022 17:45 Ответить
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