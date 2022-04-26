В Приднестровье заявили о третьей атаке на территории так называемой "республики"
В пресс-службе самопровозглашенного "президента" непризнанного Приднестровья Вадима Красносельского заявили о взрывах в воинской части.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила "Европейская правда".
В сообщении говорится, что Красносельский провел заседание так называемого "Совета безопасности", на котором обсуждались "террористические атаки на объекты инфраструктуры и госучреждения "республики".
Среди перечисленных "атак" были названы уже известные: нападение на здание "министерства госбезопасности" в Тирасполе и подрыв башни радиотелецентра вблизи поселка Маяк. Кроме того, сообщалось об атаке на воинскую часть в районе села Парканы.
"Уровень опасности признан членами Совета безопасности критическим. Принято решение о введении в стране "красного" уровня террористической опасности, предусматривающего принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства", - заявила пресс-служба Красносельского.
Напомним, 25 апреля днем произошли взрывы в здании министерства госбезопасности в Тирасполе, а на следующий день взорвали башню телетранслятора.
Служба информации и безопасности Молдовы после серии взрывов в Приднестровье заявила, что внимательно следит за ситуацией в стране и призвала граждан не доверять сообщениям из непонятных источников.
После сообщений о взрывах в непризнанном Приднестровье на выезд на подконтрольную молдавскому правительству территорию образовались автомобильные очереди.
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Ну и фсьо... Дерашизация Приднестровья успешно завершится!
Войска нет та і вазможнастей проєхать нет😂😂😂
А население (всё) за это время бодро тикают в сторону Молдовы. Действительно интересно, там завтра ещё останется кто нибудь кого освободить? Прям бесхозная территория на выдачу. Тот срусский контингент, кто там остались, если не совсем дебилы, может сразу нахренизировать своих ястребов и идти в плен в Украину.
В якій країні?! В цьому гниднику створеному Рашею?
Ну шо ти зробиш з ними. знову палять в недозволеному місті. І плювати хотіли на мінздрав.
То яким чином тоді вони щось зможуть організувати? В них ніби ж ні особового складу ні броньованої техніки небагато