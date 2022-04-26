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Новости
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В Приднестровье заявили о третьей атаке на территории так называемой "республики"

приднестровье

В пресс-службе самопровозглашенного "президента" непризнанного Приднестровья Вадима Красносельского заявили о взрывах в воинской части.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила "Европейская правда".

В сообщении говорится, что Красносельский провел заседание так называемого "Совета безопасности", на котором обсуждались "террористические атаки на объекты инфраструктуры и госучреждения "республики".

Среди перечисленных "атак" были названы уже известные: нападение на здание "министерства госбезопасности" в Тирасполе и подрыв башни радиотелецентра вблизи поселка Маяк. Кроме того, сообщалось об атаке на воинскую часть в районе села Парканы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Руководство" непризнанного Приднестровья в ближайшее время "примет решение в защиту интересов республики" (обновлено)

"Уровень опасности признан членами Совета безопасности критическим. Принято решение о введении в стране "красного" уровня террористической опасности, предусматривающего принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства", - заявила пресс-служба Красносельского.

Напомним, 25 апреля днем произошли взрывы в здании министерства госбезопасности в Тирасполе, а на следующий день взорвали башню телетранслятора.

Служба информации и безопасности Молдовы после серии взрывов в Приднестровье заявила, что внимательно следит за ситуацией в стране и призвала граждан не доверять сообщениям из непонятных источников.

После сообщений о взрывах в непризнанном Приднестровье на выезд на подконтрольную молдавскому правительству территорию образовались автомобильные очереди.

Читайте: Россия создает поводы для вторжения со стороны Приднестровья по плану захвата украинского побережья Черного моря, - Бутусов

взрыв (6775) Молдова (1876) Приднестровье (657)


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Топ комментарии
+50
Час ліквідувати це непорозуміння і відновити цілісність Молдови
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26.04.2022 13:02
+25
Ватниє пріднєстровци радуйтєсь-тєпєрь станєтє пушечним мясам для расєі,за всьо надо платіть...
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26.04.2022 13:03
+18
чую, что эта недо-говно-республика заканчивает своё существование
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26.04.2022 13:04
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Час ліквідувати це непорозуміння і відновити цілісність Молдови
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26.04.2022 13:02 Ответить
Так... Алє ж хай і молдовани хочь якесь бажання до цього додадуть, хоч вили в руки візьмуть та скажуть покидькам "геть з Молдови", а не тупо сидять і ждуть коли ЗСУ їм придністровя подаруюють...
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26.04.2022 13:33 Ответить
Додайте ще до цього, що сьогодні там ще в білгород-дністровському районі вони наче по мосту стріляли... Можливо щось там і готують, а можливо і ні...
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26.04.2022 15:04 Ответить
Молдаване из себе Европу изображают и НАТО - 2 в одном😀
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26.04.2022 15:25 Ответить
Санду ще на початку вторгнення Росії зробила заяву з вимогою до РФ-їі вивести своїх посіпак з Приднестров`я.
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26.04.2022 15:43 Ответить
...молдаванам
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26.04.2022 13:35 Ответить
Молдова его не возьмет даже если мы там все зачистим и на блюдечке им принесем. Ну для приличия мы спросим будете брать или нет. А если нет то себе оставим.
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26.04.2022 13:46 Ответить
Прямо з язика зняв
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26.04.2022 14:31 Ответить
Україна не може анексувати Придністров'я, бо це одразу поставить нас в один ряд з кацапами. Таке рішення було б нашою стратегічною помилкою. Тільки якщо Молдова нас про це дуже попросить. А з якого переляку вони так робитимуть?
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26.04.2022 14:50 Ответить
Отож бо... з якого переляку.Вони просто тихо сидять і виглядають пуйла з дешевим газом
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26.04.2022 15:02 Ответить
референдум проведемо)
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26.04.2022 16:31 Ответить
не, никто не будет никого аннексировать. Тут чистая демилитаризация. Артудар по складам 14-й кацапской армии. Имеем полное право, они представляют для нас угрозу, и местной властью не контролируются. Гореть и взрываться будет очень долго и красиво. А потом румыны с молдаванами делайте, что хотите
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26.04.2022 19:08 Ответить
"закликала громадян не довіряти повідомленням із незрозумілих джерел" - майские, шашлыки и вся *****....
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26.04.2022 13:02 Ответить
тепер всяким притулам має стати зрозуміло для чого в дунаївцях блокпости
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26.04.2022 14:42 Ответить
Ватниє пріднєстровци радуйтєсь-тєпєрь станєтє пушечним мясам для расєі,за всьо надо платіть...
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26.04.2022 13:03 Ответить
Воссоєдінятса с Расіюшкою - будуть дохнути як рашисти на сході України.
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26.04.2022 13:18 Ответить
Фсбшные шалунишки. Но ведь это ничего не даст кроме ещё одной горы трупов "ванек". Хотя, им же пох.
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26.04.2022 13:03 Ответить
Свиноматки кацапські єшо наражають...
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26.04.2022 13:28 Ответить
От ахмедов и джамшутов
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26.04.2022 14:24 Ответить
Хтось дуже хоче отгребти.
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26.04.2022 13:04 Ответить
чую, что эта недо-говно-республика заканчивает своё существование
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26.04.2022 13:04 Ответить
треба накривати російських окупантів у Молдові українською артилерією…. Поки вони з відти не повзуть в Україну
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26.04.2022 13:05 Ответить
Так сказати, унєчтожіть в логовє
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26.04.2022 13:27 Ответить
там молдавские бендеры претисняли сало вот и бахнул ватный рязанский сахар три раза...молдаванам треба оружие и пво следущие они..шоб взять в клещи террористов вместе снами и выбить а так они боятся бомбежки понятно.....
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26.04.2022 13:06 Ответить
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26.04.2022 13:11 Ответить
К вечеру почти всё население "республики" ******...ся в Молдову. Некоторые - в Украину.
Ну и фсьо... Дерашизация Приднестровья успешно завершится!
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26.04.2022 13:11 Ответить
Для дерашизации надо взять в плен всех кацапов.
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26.04.2022 14:01 Ответить
Сценарий гнилой и мерзкий: взрывы, диверсии, другие подлые дела ФСБ, потом «путенввидивайска», оккупация РФ… Но других сценариев у РФ НЕТ.
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26.04.2022 13:12 Ответить
Апутенг введівойска січас ніпраходіт!
Войска нет та і вазможнастей проєхать нет😂😂😂
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26.04.2022 13:35 Ответить
"8 лет бамбили бамбас", "нужна памочь бамбасу".
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26.04.2022 13:12 Ответить
Бункерний у відчаї йде ва-банк?
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26.04.2022 13:18 Ответить
Треба в лапки брати слово "країні", а не червоний
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26.04.2022 13:26 Ответить
будут мясо на войну набирать
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26.04.2022 13:28 Ответить
Дрібничка, а приємно ))) А приємно тому, що ракові пухлини Лугандон та ПМР - "блізнєци-братья" ) Вже давно час їх просто видалити раз і назавжди!
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26.04.2022 13:29 Ответить
- Путинввиди! Нам жить надоело!

А население (всё) за это время бодро тикают в сторону Молдовы. Действительно интересно, там завтра ещё останется кто нибудь кого освободить? Прям бесхозная территория на выдачу. Тот срусский контингент, кто там остались, если не совсем дебилы, может сразу нахренизировать своих ястребов и идти в плен в Украину.
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26.04.2022 13:30 Ответить
"...запровадження в КРАЇНІ червоного рівня"??!!
В якій країні?! В цьому гниднику створеному Рашею?
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26.04.2022 13:36 Ответить
ПМР волатиме "путін ввіді!", а путін тільки безпорадно соватиме ніжками під довгим столом і пукатиме від напруги.
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26.04.2022 13:55 Ответить
У пресслужбі самопроголошеного "президента" невизнаного Придністров'я Вадима Красносельського заявили про вибухи у військовій частині. Джерело:
Ну шо ти зробиш з ними. знову палять в недозволеному місті. І плювати хотіли на мінздрав.
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26.04.2022 14:00 Ответить
Україна ще пару тижнів тому попередила, що буде збивати і бойові і військово-транспортні російські літаки, які будуть летіти в бік Придністров'я.
То яким чином тоді вони щось зможуть організувати? В них ніби ж ні особового складу ні броньованої техніки небагато
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26.04.2022 14:08 Ответить
Вы ж рассуждаете как здравый человек что нельзя посылать транспортные самолеты на аеродромы в зоне досягаимости ствольной артилерии а они дыбилы и могутповторить гостомельский десант)
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26.04.2022 14:21 Ответить
Ну если Молдове не нужно Приднестровье, ЗСУ его зачистят за 2-3 дня и в состав Украины.
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26.04.2022 14:26 Ответить
Все просто... БУМЕРАНГ еще никто не отменял
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26.04.2022 15:09 Ответить
Молдова визволяє свої території,браво.
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26.04.2022 15:12 Ответить
Это все - провокации для появления "просьбы Приднестровья войти в состав Рашистской империи" - все свалят на Украину.Надо, по крайней мере, забрать у врага Украины - путинской Раши - оружие и боеприпасы с их складов бывшей 14-й армии в качестве трофеев - это допускает любая война, и нейтрализовать вражеские войска, чтобы нельзя было их использовать. Что делать с Приднестровьем - как всегда - просьба законодательного органа по воссоединению с Молдовой и решение о добровольной ликвидации ПМР, которая может тут же подать заявку в НАТО:проблем с территориями у Молдовы не будет.
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26.04.2022 15:48 Ответить
Ще може так статись, що молдова надасть свої аеродроми для кацапських літаків, які будуть летіти на помащь рускаязичним..Так що, будьмо пильними.
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26.04.2022 16:37 Ответить
интересно, сколько раз в день теперь этот лаптеногий вадик будет себя за жопу кусать?
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26.04.2022 17:39 Ответить
 
 