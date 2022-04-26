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В Сумской области 29-летний работник "Укрзализныци" подорвался на противопехотной мине. Начато расследование, - прокуратура. ФОТО

При процессуальном руководстве Сумской окружной прокуратуры осуществляется досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Офисе Генерального прокурора.

По данным следствия, военнослужащие вооруженных сил РФ, в нарушение требований Женевской конвенции о защите гражданского населения, установили мины в местах общего использования с. Нижняя Сыроватка Сумского района. 23 апреля 2022 около 7:00 29-летний работник АО "Укрзализныця", возвращаясь на мотоблоке со станции к месту жительства, подорвался на противопехотной мине.

В Сумской области 29-летний работник Укрзализныци подорвался на противопехотной мине. Начато расследование, - прокуратура 01
В Сумской области 29-летний работник Укрзализныци подорвался на противопехотной мине. Начато расследование, - прокуратура 02
В Сумской области 29-летний работник Укрзализныци подорвался на противопехотной мине. Начато расследование, - прокуратура 03

Известно, что потерпевший получил телесные повреждения и контузию тяжелой степени. Досудебное расследование по уголовному производству осуществляется следователями Сумского районного управления полиции Главного управления Нацполиции в Сумской области.

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Сумская область (3175) Укрзализныця (2753) военные преступления (1439) Офис Генпрокурора (2479)


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повезло,що на мотоблоці,який прийняв основну силу вибуху на себе.Інакше все було б набагато сумніше.Тримайся,друже,одужуй.
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26.04.2022 13:19 Ответить
 
 