В Сумской области 29-летний работник "Укрзализныци" подорвался на противопехотной мине. Начато расследование, - прокуратура. ФОТО
При процессуальном руководстве Сумской окружной прокуратуры осуществляется досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Офисе Генерального прокурора.
По данным следствия, военнослужащие вооруженных сил РФ, в нарушение требований Женевской конвенции о защите гражданского населения, установили мины в местах общего использования с. Нижняя Сыроватка Сумского района. 23 апреля 2022 около 7:00 29-летний работник АО "Укрзализныця", возвращаясь на мотоблоке со станции к месту жительства, подорвался на противопехотной мине.
Известно, что потерпевший получил телесные повреждения и контузию тяжелой степени. Досудебное расследование по уголовному производству осуществляется следователями Сумского районного управления полиции Главного управления Нацполиции в Сумской области.
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