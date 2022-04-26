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За минувшую ночь "Азовсталь" получил 35 ударов. Под завалами страдают гражданские, - полк "Азов". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Завод "Азовсталь", в котором находятся защитники Мариуполя, где в подвалах прячутся от обстрелов гражданские, продолжают накрывать вражеским огнем.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в полку "Азов".

"Только за минувшую ночь было совершено 35 авиаударов, в ходе которых произошло возгорание одного из цехов. Но самое важное - от них пострадали находящиеся под завалами граждане. Военнослужащие полка "Азов" оказывают первую медицинскую помощь и прилагают все усилия, чтобы освободить гражданских из-под завалов", - говорится в сообщении защитников Мариуполя.

За минувшую ночь Азовсталь получил 35 ударов. Под завалами страдают гражданские, - полк Азов 01
За минувшую ночь Азовсталь получил 35 ударов. Под завалами страдают гражданские, - полк Азов 02
За минувшую ночь Азовсталь получил 35 ударов. Под завалами страдают гражданские, - полк Азов 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты признали, что полностью уничтожили "Азовсталь": меткомбинат восстановлению не подлежит

Мариуполь (5718) Азов (795) Азовсталь (376)


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Господи-дякую що ти збережешь всіх цих людей...
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26.04.2022 13:20 Ответить
Боже, Матінко Божа, поможіть
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26.04.2022 13:23 Ответить
Шкода, що ми не дізнаємось, хто прийняв рішення здати кацапам Маріуполь на повне знищення головне за скільки або за що.
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26.04.2022 13:35 Ответить
Що там дізнаватися? Такі рішення приймаються на найвищому рівні. Для їх забезпечення та виконання, було задіяно величезну кількість людей. Ще більша кількість людей це бачила. Коло осіб, які могли дати команду цілком очевидне. Там навіть не треба особливо нікого визначати. Всі все бачать. Для всіх вже все очевидно.
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26.04.2022 14:04 Ответить
Так шо пуцин не нападав? Одна зрада кругом а ***** не причем?
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26.04.2022 14:17 Ответить
Боже, поверни все ворогу сторицею.
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26.04.2022 13:39 Ответить
 
 