За минувшую ночь "Азовсталь" получил 35 ударов. Под завалами страдают гражданские, - полк "Азов". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Завод "Азовсталь", в котором находятся защитники Мариуполя, где в подвалах прячутся от обстрелов гражданские, продолжают накрывать вражеским огнем.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в полку "Азов".

"Только за минувшую ночь было совершено 35 авиаударов, в ходе которых произошло возгорание одного из цехов. Но самое важное - от них пострадали находящиеся под завалами граждане. Военнослужащие полка "Азов" оказывают первую медицинскую помощь и прилагают все усилия, чтобы освободить гражданских из-под завалов", - говорится в сообщении защитников Мариуполя.







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