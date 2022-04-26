РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4833 посетителя онлайн
Новости Война
2 567 2

Оккупанты снова обстреливают мирные районы Харькова, 3 человека погибли, 7 - ранены, - Синегубов

Оккупанты снова обстреливают мирные районы Харькова.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, в результате последнего обстрела - 3 человека погибли, 7 человек ранены, информация еще уточняется. Среди пострадавших нет детей, но 2 человека в тяжелом состоянии.

"Бригады экстренной медицинской помощи работают в усиленном режиме. Просим жителей быть очень осторожными, по возможности - не покидать укрытий!", - заметил Синегубов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Российские оккупанты обстреляли Харьков, ранены два мирных жителя, - прокуратура. ФОТО

армия РФ (19387) обстрел (27379) Харьков (7520) Синегубов Олег (560)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вони і будуть стріляти бо не відігнали від міста теж саме і під Херсоном стоїми без руху. Тому вони і рівняють міста і села обстрілами.Головне не танки які і так горять головне ракетна зброя.Ось за чим полювання,це наносить в більшості руйнування.ЗСУ робє все можливо.Час на жаль в цьому випадку не на нашу користь.
показать весь комментарий
26.04.2022 13:46 Ответить
Пока российские города не получат в ответ ракетно-бомбовые удары от ЗСУ, ничего не изменится...!! У них железа много, могут годами обстреливать Украину. Только ответные удары ! Кровь за кровь !!!
показать весь комментарий
26.04.2022 14:48 Ответить
 
 