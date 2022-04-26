Оккупанты снова обстреливают мирные районы Харькова, 3 человека погибли, 7 - ранены, - Синегубов
Оккупанты снова обстреливают мирные районы Харькова.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, в результате последнего обстрела - 3 человека погибли, 7 человек ранены, информация еще уточняется. Среди пострадавших нет детей, но 2 человека в тяжелом состоянии.
"Бригады экстренной медицинской помощи работают в усиленном режиме. Просим жителей быть очень осторожными, по возможности - не покидать укрытий!", - заметил Синегубов.
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stels400
показать весь комментарий26.04.2022 13:46 Ответить Мне нравится 0
Олег Жуковский #466747
показать весь комментарий26.04.2022 14:48 Ответить Мне нравится 0
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