Переговорная группа отрабатывает любую возможность эвакуации мариупольцев из "Азовстали", – мэр Бойченко

Несмотря на все обещания российской стороны – вражеские обстрелы комбината "Азовсталь" не прекращаются.

Об этом рассказал мэр Мариуполя Вадим Бойченко во время телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу горсовета.

Он напомнил, что в бомбоубежищах "Азовстали" находятся мирные жители – семьи с детьми.

"Ситуация там критическая и сверхсложная. У людей заканчиваются еда и вода. Это настоящая гуманитарная катастрофа. Сегодня президент Украины и вся переговорная группа отрабатывают любую возможность, чтобы спасти главное - жизнь. Жизнь, как и наших храбрых героев, защищающих два месяца подряд Мариуполь, и тех, кто 24 февраля пришел прятаться в бомбоубежища комбината "Азовсталь" от вражеской авиации", - отметил Бойченко.

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