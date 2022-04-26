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Новости Война
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Переговорная группа отрабатывает любую возможность эвакуации мариупольцев из "Азовстали", – мэр Бойченко

азовсталь,маріуполь

Несмотря на все обещания российской стороны – вражеские обстрелы комбината "Азовсталь" не прекращаются.

Об этом рассказал мэр Мариуполя Вадим Бойченко во время телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу горсовета.

Он напомнил, что в бомбоубежищах "Азовстали" находятся мирные жители – семьи с детьми.

"Ситуация там критическая и сверхсложная. У людей заканчиваются еда и вода. Это настоящая гуманитарная катастрофа. Сегодня президент Украины и вся переговорная группа отрабатывают любую возможность, чтобы спасти главное - жизнь. Жизнь, как и наших храбрых героев, защищающих два месяца подряд Мариуполь, и тех, кто 24 февраля пришел прятаться в бомбоубежища комбината "Азовсталь" от вражеской авиации", - отметил Бойченко.

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Мариуполь (5718) эвакуация (2082) Азовсталь (376) Бойченко Вадим (68)


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Ахметов, включи гудок! Уже твою собственность вместе с мирными жителями с землей равняют, а ты язык в жопу засунул.
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26.04.2022 14:00 Ответить
Шашликі та велике крадівництво- оце ваше все.
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26.04.2022 14:04 Ответить
Може приїдеш та без усяких шашликів покажеш, як можна чесно і безпечно евакуювати мирних громадян та наших відважних воїнів з Маріуполя ?
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26.04.2022 15:15 Ответить
А где же посол Гречневый?Так пыхтел об этнических греках-и тишина...
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26.04.2022 15:20 Ответить
убей русского фашистского оккупанта ! жестоко !
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26.04.2022 16:00 Ответить
 
 