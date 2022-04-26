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Новости Война
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США продолжат переворачивать небо и землю, чтобы помочь Украине победить, - глава Пентагона Остин

остін

Министр обороны США Ллойд Остин выразил уверенность, что Украина может победить в войне с Россией.

Об этом он сказал, открывая "историческую" встречу на авиабазе ВВС США "Рамштайн" в Германии, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на dw.

"Украина, безусловно, верит, что может победить, и это делают все присутствующие", - заявил он в немецком Рамштайне на встрече с представителями более 40 стран.

Глава Пентагона решительно осудил вторжение России в Украину.

"Ваше сопротивление вдохновило свободный мир", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На авиабазе ВВС США "Рамштайн" в Германии рассматривают оборонные нужды Украины. Среди участников встречи - представители более 40 стран.

Как пишет France24 со ссылкой на AFP, США пообещали "перевернуть небо и землю", чтобы помочь Украине победить в обороне против неспровоцированного вторжения России. Это обещание прозвучало на встрече 40 стран-союзниц на немецкой военно-воздушной базе Рамштайн, где обсуждался вопрос усиления оборонных возможностей Киева против Москвы.

По его словам, США уже крупнейший поставщик международной военной помощи Украине, и Остин заявил, что Вашингтон "будет продолжать переворачивать небо и землю, чтобы мы могли удовлетворить" потребности Киева.

Министр обороны США Ллойд Остин объявил, что целью встречи союзников было "помочь Украине победить в битве" против России, а также "нарастить украинскую оборону для противостояния будущим вызовам".

Германия (6988) Пентагон (1464) россия (95687) США (26860) Остин Ллойд (420)


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Топ комментарии
+30
Украинцы это уникальная нация - Только в Украине такое возможно чтобы на каждого погибшего бойца, украинцы проводят Флеш-Моб 1000 новых бойцов в военкомате. Вот где воинственная нация - самая лучшая в Мире
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26.04.2022 13:44
+29
***
Кажуть, вже! І десь на Харківщині хочуть побажати гарного ранку північним сусідам та їх не денацифікованим містам ...


ракетная система М142 HIMARS с ракетой ATACMS. Ее дальность стрельбы составляет 300 км.
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26.04.2022 13:52
+27
Та не может а ПОБЕДИТ ,Украина не может не победить ! Слава Украине !
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26.04.2022 13:46
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26.04.2022 13:37 Ответить
Украинцы это уникальная нация - Только в Украине такое возможно чтобы на каждого погибшего бойца, украинцы проводят Флеш-Моб 1000 новых бойцов в военкомате. Вот где воинственная нация - самая лучшая в Мире
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26.04.2022 13:44 Ответить
Саме так )))

Розбудили кацапи на свою голову.
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26.04.2022 13:52 Ответить
они пока еще нихера не поняли,что это на века..
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26.04.2022 19:29 Ответить
українці розмовляють українською
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26.04.2022 20:59 Ответить
Та не может а ПОБЕДИТ ,Украина не может не победить ! Слава Украине !
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26.04.2022 13:46 Ответить
Московія часто каже, що це вони воюють в Україні проти США. Якщо так, то чому б США не включити своїх вояк у війну проти себе на нашій території.
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26.04.2022 13:48 Ответить
‼️‼️‼️интересная новость

Великобритания упразднила все пошлины и квоты на украинские товары. Об этом сообщила пресс-служба британского правительства. После такого решения Великобритании все пошлины на импортируемые из Украины товары будут равны нулю, а все квоты будут отменены, согласно соглашению о свободной торговле.

«Снятие пошлин на ключевые украинские экспортные товары, включая ячмень, мед, консервированные помидоры и птицу, поможет украинскому бизнесу и производителям, когда они в этом больше нуждаются», - говорится в сообщении. Также Великобритания запретила экспорт товаров и технологий, которые россия могла бы использовать

Подробнее: https://novy.tv/ru/news/2022/04/26/brytanyya-otmenyla-poshlyn%d1%8b-y-kvot%d1%8b-dlya-ukrayn%d1%8b/
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26.04.2022 13:51 Ответить
***
Кажуть, вже! І десь на Харківщині хочуть побажати гарного ранку північним сусідам та їх не денацифікованим містам ...


ракетная система М142 HIMARS с ракетой ATACMS. Ее дальность стрельбы составляет 300 км.
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26.04.2022 13:52 Ответить
Здоровенькі були, шматки московітів !
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26.04.2022 20:31 Ответить
Так и есть. Украинцы показали, что можно и нужно сражаться. Что никакими мирными способами нельзя защитить себя, своих близких от лжи, несправедливости, насилия, смерти.
Именно Украина вдохнула веру цивилизованного мира в демократию. Это не преувеличение. Если бы украинцы вместо праведной люти сидели бы и ныли, как некоторые, то уже давно пришел вонючий хрюский мир. Побеждает тот, кто борется, а не ползает на коленях перед оккупантами и полицаями.
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26.04.2022 13:52 Ответить
Перемагаємо дякуючи Богу, Сполученим Штатам Америки, всьому НАТО і цивілізованому світу за допомогу.
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26.04.2022 14:18 Ответить
Побеждаете благодаря Богу и своей решительности, готовности убивать врагов. Остальная помощь это лишь следствие. Вот взять белорусскую область. Появись у нас в руках оружие в 2020 и тем более сейчас, был бы толк? Да нифига! Оружие понесли бы в ментовку сдавать. Не было бы украинского бескомпромиссного сопротивления, не было бы и всеобъемлющей помощи и поддержки.
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26.04.2022 14:39 Ответить
Я надеюсь,пока он толкал эту речь пара-тройка САУ пересекли границу Украины и Польши.
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26.04.2022 13:53 Ответить
Что значит "может победить"?.. Тут нет вариантов. Победит. Точка.
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26.04.2022 13:54 Ответить
как там любят козлорылые говорить - "Медленно запрягают, но быстро ездят". По ходу Бисмарк не про орков это говорил
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26.04.2022 13:56 Ответить
якраз про орк1в-...при1здять не туди, де треба, пропивають коня 1 додому вертаються п1шки
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26.04.2022 16:11 Ответить
"Страховое агентство Ллойда" - нагоняем животный страх на животных. Гарантии выплат семи миллионов рублей в любых ******.
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26.04.2022 13:57 Ответить
Дивно, що США не скористалися можливістю випробувати свої нові протиракети. Можливо вони і так впевнені в їхніх можливостях, а можливо недовіра до української влади надто значна.
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26.04.2022 13:58 Ответить
на них пока не нападали. А у нас пока нет.
А насчет недоверия - так это с 19-го года. Только слепой не видел.
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26.04.2022 19:58 Ответить
Треба розуміти логіку Заходу - вони в першу чергу переймаються саме мирним населенням, а без ********* ППО (суто оборонної зброї) захистити міста у тилу - неможливо. І тим не менш, вони надають артилерію - суто наступальну зброю, і на них ніхто і не думає нападати.
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26.04.2022 22:06 Ответить
Жодного іншого варіанту!
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26.04.2022 13:59 Ответить
Дякуємо Остін! Ти найкращій! Велина шана і респект від усього українського народу.
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26.04.2022 14:02 Ответить
Український паспорт буде зараз найбільшим золотом для співгромадян.
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26.04.2022 14:07 Ответить
Обожглись в Афгане,вкатав около 80миллиардов$,поэтому по первах и "скромничали".Сейчас принюхавшись поняли -афганцы не украинцы😄
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26.04.2022 15:18 Ответить
Крупный дядька, и слова его тяжелые (в смысле "весомые").
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26.04.2022 16:44 Ответить
Меньше слов,-больше дела. Больше крылатых ракет,противокорабельных ракет,Петриотов,ударных дронов MQ-9 Reaper.А слова у нас есть кому говорить
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26.04.2022 17:33 Ответить
ХОРОШО СКАЗАНО !!! ТОЛЬКО ПОРА НЕБО И ЗЕМЛЮ В РОССИИ ПЕРЕВОРАЧИВАТЬ !!!
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26.04.2022 17:48 Ответить
Вместе мы победим орков! И чем больше и быстрее будет помощь, тем быстрее будет победа! И точно также быстрее нужно всем отказаться от нефти и газа орков и не давать оркам ни копейки! Это также важно, как и оружие!
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26.04.2022 18:28 Ответить
Украине нужно вооружение, которое взорвет путинский мост в Крым и отрезать Крым от России и чтобы они не могли подвозить провизию и тому подобное!
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26.04.2022 18:29 Ответить
У нас есть такое оружие.
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26.04.2022 19:46 Ответить
Рашку в землю, небо поверх! СМЕРТЬ ВОРОГАМ!!!
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26.04.2022 19:01 Ответить
Уважение министру обороны США Ллойду Остину!
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26.04.2022 19:39 Ответить
Дякуємо США! Ви за тридцятьма країнами та за океаном, а допомагаєте нам кожен день! І з кожним новим днем ваша допомога стає все більш суттєвішою.
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26.04.2022 19:54 Ответить
США могут помочь с войсками хакеров, чтобы взламывать все в России и выводить из строя!
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27.04.2022 08:32 Ответить
 
 