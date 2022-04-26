США продолжат переворачивать небо и землю, чтобы помочь Украине победить, - глава Пентагона Остин
Министр обороны США Ллойд Остин выразил уверенность, что Украина может победить в войне с Россией.
Об этом он сказал, открывая "историческую" встречу на авиабазе ВВС США "Рамштайн" в Германии, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на dw.
"Украина, безусловно, верит, что может победить, и это делают все присутствующие", - заявил он в немецком Рамштайне на встрече с представителями более 40 стран.
Глава Пентагона решительно осудил вторжение России в Украину.
"Ваше сопротивление вдохновило свободный мир", - отметил он.
Как пишет France24 со ссылкой на AFP, США пообещали "перевернуть небо и землю", чтобы помочь Украине победить в обороне против неспровоцированного вторжения России. Это обещание прозвучало на встрече 40 стран-союзниц на немецкой военно-воздушной базе Рамштайн, где обсуждался вопрос усиления оборонных возможностей Киева против Москвы.
По его словам, США уже крупнейший поставщик международной военной помощи Украине, и Остин заявил, что Вашингтон "будет продолжать переворачивать небо и землю, чтобы мы могли удовлетворить" потребности Киева.
Министр обороны США Ллойд Остин объявил, что целью встречи союзников было "помочь Украине победить в битве" против России, а также "нарастить украинскую оборону для противостояния будущим вызовам".
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Великобритания упразднила все пошлины и квоты на украинские товары. Об этом сообщила пресс-служба британского правительства. После такого решения Великобритании все пошлины на импортируемые из Украины товары будут равны нулю, а все квоты будут отменены, согласно соглашению о свободной торговле.
«Снятие пошлин на ключевые украинские экспортные товары, включая ячмень, мед, консервированные помидоры и птицу, поможет украинскому бизнесу и производителям, когда они в этом больше нуждаются», - говорится в сообщении. Также Великобритания запретила экспорт товаров и технологий, которые россия могла бы использовать
Подробнее: https://novy.tv/ru/news/2022/04/26/brytanyya-otmenyla-poshlyn%d1%8b-y-kvot%d1%8b-dlya-ukrayn%d1%8b/
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ракетная система М142 HIMARS с ракетой ATACMS. Ее дальность стрельбы составляет 300 км.
Именно Украина вдохнула веру цивилизованного мира в демократию. Это не преувеличение. Если бы украинцы вместо праведной люти сидели бы и ныли, как некоторые, то уже давно пришел вонючий хрюский мир. Побеждает тот, кто борется, а не ползает на коленях перед оккупантами и полицаями.
А насчет недоверия - так это с 19-го года. Только слепой не видел.