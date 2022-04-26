США продолжат переворачивать небо и землю, чтобы помочь Украине победить, - глава Пентагона Остин

Министр обороны США Ллойд Остин выразил уверенность, что Украина может победить в войне с Россией.

Об этом он сказал, открывая "историческую" встречу на авиабазе ВВС США "Рамштайн" в Германии, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на dw.

"Украина, безусловно, верит, что может победить, и это делают все присутствующие", - заявил он в немецком Рамштайне на встрече с представителями более 40 стран.

Глава Пентагона решительно осудил вторжение России в Украину.

"Ваше сопротивление вдохновило свободный мир", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На авиабазе ВВС США "Рамштайн" в Германии рассматривают оборонные нужды Украины. Среди участников встречи - представители более 40 стран.

Как пишет France24 со ссылкой на AFP, США пообещали "перевернуть небо и землю", чтобы помочь Украине победить в обороне против неспровоцированного вторжения России. Это обещание прозвучало на встрече 40 стран-союзниц на немецкой военно-воздушной базе Рамштайн, где обсуждался вопрос усиления оборонных возможностей Киева против Москвы.

По его словам, США уже крупнейший поставщик международной военной помощи Украине, и Остин заявил, что Вашингтон "будет продолжать переворачивать небо и землю, чтобы мы могли удовлетворить" потребности Киева.

Министр обороны США Ллойд Остин объявил, что целью встречи союзников было "помочь Украине победить в битве" против России, а также "нарастить украинскую оборону для противостояния будущим вызовам".