Мир поддерживает Украину в ее борьбе против имперской агрессии России, - Остин

Сегодня на авиабазе Рамштайн в Германии проходит встреча глав оборонных ведомств более 40 государств. Глава Пентагона США Ллойд Остин в начале мероприятия заявил о поддержке Украины миром.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Мы здесь чтобы помочь Украине в ее борьбе против несправедливого российского вторжения и построить украинскую оборону для завтрашних вызовов… Мы здесь, чтобы усилить арсенал украинской демократии", - заявил Остин.

Глава Пентагона проинформировал, что с начала полномасштабного вторжения подготовили для Украины оборудование для самозащиты более чем на 5 млрд долларов, из которых 3,7 млрд пообещал президент США Джо Байден.

Остин подчеркнул, что никто не верит заявлениям Владимира Путина об избирательной войне, которая безосновательна.

"Как мы видим сегодня, нации по всему миру объединены в нашей решимости поддержать Украину в ее борьбе против имперской агрессии России", - добавил глава Минобороны США.

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