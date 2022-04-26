РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4749 посетителей онлайн
Новости Война
2 265 1

Мир поддерживает Украину в ее борьбе против имперской агрессии России, - Остин

війна

Сегодня на авиабазе Рамштайн в Германии проходит встреча глав оборонных ведомств более 40 государств. Глава Пентагона США Ллойд Остин в начале мероприятия заявил о поддержке Украины миром.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Мы здесь чтобы помочь Украине в ее борьбе против несправедливого российского вторжения и построить украинскую оборону для завтрашних вызовов… Мы здесь, чтобы усилить арсенал украинской демократии", - заявил Остин.

Глава Пентагона проинформировал, что с начала полномасштабного вторжения подготовили для Украины оборудование для самозащиты более чем на 5 млрд долларов, из которых 3,7 млрд пообещал президент США Джо Байден.

Остин подчеркнул, что никто не верит заявлениям Владимира Путина об избирательной войне, которая безосновательна.

"Как мы видим сегодня, нации по всему миру объединены в нашей решимости поддержать Украину в ее борьбе против имперской агрессии России", - добавил глава Минобороны США.

Читайте: Ваше сопротивление вдохновило свободный мир, - глава Пентагона Остин уверен, что Украина может победить в войне с РФ

армия РФ (19387) оружие (10224) Пентагон (1464) помощь (7822) США (26860) Остин Ллойд (420)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ТОГДА НАРОДАМ МИРА НЕОБХОДИМО ВООРУЖИТЬСЯ !!!
показать весь комментарий
26.04.2022 17:25 Ответить
 
 