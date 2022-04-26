Правительства других стран и частные лица передали на помощь Украине через агентства ООН более $1,8 миллиарда, - Соколовская

Агентства Организации Объединенных Наций собрали более 1,8 млрд долларов в помощь Украине.

Как рассказала заместитель руководителя Офиса Президента Юлия Соколовская на брифинге, более 800 млн долларов предоставили правительства других стран, еще 1 млрд долларов – частные взносы, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, уже три агентства ООН присоединились к государственным программам Украины социальных выплат внутренне перемещенным лицам или оказали помощь семьям с детьми.

"Что это значит на практике? Сейчас около 300 млн долларов будут направлены на денежную помощь тем, кто в этом нуждается. Эта сумма будет увеличиваться. Похожие выплаты планируются или уже производятся на востоке страны неправительственными украинскими и иностранными организациями", - пояснила заместитель руководителя ОП.

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Также она отметила, что агентства ООН закупают лекарства, медицинские изделия и наборы, одеяла, генераторы, воду и продукты питания и передают их для украинских больниц, шелтеров, военных администраций, в том числе приобщаются к поддержке волонтерской платформы "Совдия".

Кроме того, по словам Соколовской, через свои партнерские общественные организации структуры ООН помогают эвакуации отдельных категорий лиц – медицинская эвакуация и эвакуация интернатов для взрослых, эвакуация специальным транспортом семей, где есть люди или дети с инвалидностью.