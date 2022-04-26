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Новости Помощь Украине Война
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Правительства других стран и частные лица передали на помощь Украине через агентства ООН более $1,8 миллиарда, - Соколовская

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Агентства Организации Объединенных Наций собрали более 1,8 млрд долларов в помощь Украине.

Как рассказала заместитель руководителя Офиса Президента Юлия Соколовская на брифинге, более 800 млн долларов предоставили правительства других стран, еще 1 млрд долларов – частные взносы, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, уже три агентства ООН присоединились к государственным программам Украины социальных выплат внутренне перемещенным лицам или оказали помощь семьям с детьми.

"Что это значит на практике? Сейчас около 300 млн долларов будут направлены на денежную помощь тем, кто в этом нуждается. Эта сумма будет увеличиваться. Похожие выплаты планируются или уже производятся на востоке страны неправительственными украинскими и иностранными организациями", - пояснила заместитель руководителя ОП.

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Также она отметила, что агентства ООН закупают лекарства, медицинские изделия и наборы, одеяла, генераторы, воду и продукты питания и передают их для украинских больниц, шелтеров, военных администраций, в том числе приобщаются к поддержке волонтерской платформы "Совдия".

Кроме того, по словам Соколовской, через свои партнерские общественные организации структуры ООН помогают эвакуации отдельных категорий лиц – медицинская эвакуация и эвакуация интернатов для взрослых, эвакуация специальным транспортом семей, где есть люди или дети с инвалидностью.

ООН (4178) помощь (7822) Юлия Соколовская (33)


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А давайте захерачимо ці "понад $1,8 млрд." на нові дороги!
Бо якщо ми збільшемо фінансування ЗСУ, то нам не буде за що будувати нові дороги!
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26.04.2022 15:11 Ответить
На фоне новости о выводе с помощью героических таможенников и пограничников 3х млрд евро из Украины цифра какая то несерьезная. Да и вывели наверняка на порядок больше. Украина очень , очень богатая страна с неработающей правовой системой
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26.04.2022 15:41 Ответить
 
 