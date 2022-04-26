Энергетики за сутки вернули свет для 20 тысяч семей на Киевщине и Донецкой области, - ДТЭК

За минувшие сутки аварийные бригады вернули свет для 20 тысяч семей, проживающих в более чем 30 населенных пунктах освобожденной от оккупантов Киевщины и Донецкой области, где продолжаются активные боевые действия.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ДТЭК Рината Ахметова.

В частности электромонтеры ДТЭК вернули свет для 7 216 домов на территории Киевской области, освобожденной ВСУ от российских оккупантов. Частично возобновили электроснабжение в Бучанском районе в городе Ирпень, пгт: Гостомель, Буча, Немешаево и еще 8 селах Вышгородского и Бучанского районов.

"С тех пор, как украинские военные освободили Киевщину от российских захватчиков, энергетики вернули свет более 99 тысячам семей. Без света остаются 43 тысячи домохозяйств в более чем 90 населенных пунктах. Энергетики планируют вернуть свет всем жителям Киевщины до 1 июня", - сообщают в компании ДТЭК.

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В Донецкой области специалисты ДТЭК Донецкие электросети смогли возобновить электроснабжение 25 населенных пунктов.

Это позволило вернуть свет в дома 13 714 семей в Покровском, Волновахском, Бахмутском и Краматорском районах, сообщили в компании.