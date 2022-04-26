Оккупанты заставляют женщин в Рубежном шпионить за ВСУ, угрожая расстрелять их детей, - Гайдай
В Рубежном, частично захваченном россиянами, оккупанты похищают детей и заставляют их матерей "сдавать" им позиции ВСУ, угрожая расстрелять детей.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
"Орки воруют детей, а затем заставляют женщин, их матерей, чтобы они шли на позиции украинских военных под эгидой того, что им нужна гуманитарка", – рассказал Гайдай.
Далее, по его словам, женщины должны возвращаться к оккупантам и информировать их, как обустроены позиции ВСУ.
"Если женщины этого не сделают, они угрожают расстрелять детей", – сказал Гайдай.
Он отметил, что позиционные бои в Рубежном продолжаются. ВСУ успешно отбивают атаки россиян и не дают им продвинуться вглубь города, поэтому оккупанты заставляют местных женщин заниматься для них "разведкой".
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хай не розповідають що це путлер змушує їх все це робити
мразота
просто мразота
фашисти - це для них просто недостатньо брудне слово.
німці мали хоч якісь залишки моралі та хоч якусь ідею
а це на територію України прийшли плісняві хробаки
"русскій" - наразі набагато гірше, аніж "фашист"
Ви біомаса, бидлота, гопота і ще можу навести 1000 синонімів.
Після розвалу вашої *********, вам буде стидно показувати ваший паспорт , тому що ви будете відчувати як вас у******** ненавидитимуть скрізь, в любій частині світу.
І ви будете просить, молить та інше, аби тільки отримати громадянство України .
Але тепер буде така фільтрація, що ви собі не уявляєте.
Так, що з "курицой" аж до смерті.
Х*УЙ вам , а не громадянство України
Ещё раз обращаю ваше внимание...не позорьте весь город, хотя бы ради тех Рубежан, кто не ноет, а бореться с орками. Поверьте таковых не мало.
А то, судя по вашему коменту, незначительная часть "патриотов" сидит в подвале и ругается с ватными самками.
Ну уже прогресс