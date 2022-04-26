Оккупанты заставляют женщин в Рубежном шпионить за ВСУ, угрожая расстрелять их детей, - Гайдай

В Рубежном, частично захваченном россиянами, оккупанты похищают детей и заставляют их матерей "сдавать" им позиции ВСУ, угрожая расстрелять детей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Орки воруют детей, а затем заставляют женщин, их матерей, чтобы они шли на позиции украинских военных под эгидой того, что им нужна гуманитарка", – рассказал Гайдай.

Далее, по его словам, женщины должны возвращаться к оккупантам и информировать их, как обустроены позиции ВСУ.

"Если женщины этого не сделают, они угрожают расстрелять детей", – сказал Гайдай.

Он отметил, что позиционные бои в Рубежном продолжаются. ВСУ успешно отбивают атаки россиян и не дают им продвинуться вглубь города, поэтому оккупанты заставляют местных женщин заниматься для них "разведкой".

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