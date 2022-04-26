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Новости Агрессия России против Украины Война
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Оккупанты заставляют женщин в Рубежном шпионить за ВСУ, угрожая расстрелять их детей, - Гайдай

рф,окупанти

В Рубежном, частично захваченном россиянами, оккупанты похищают детей и заставляют их матерей "сдавать" им позиции ВСУ, угрожая расстрелять детей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Орки воруют детей, а затем заставляют женщин, их матерей, чтобы они шли на позиции украинских военных под эгидой того, что им нужна гуманитарка", – рассказал Гайдай.

Далее, по его словам, женщины должны возвращаться к оккупантам и информировать их, как обустроены позиции ВСУ.

"Если женщины этого не сделают, они угрожают расстрелять детей", – сказал Гайдай.

Он отметил, что позиционные бои в Рубежном продолжаются. ВСУ успешно отбивают атаки россиян и не дают им продвинуться вглубь города, поэтому оккупанты заставляют местных женщин заниматься для них "разведкой".

Смотрите: В Попасной продолжаются уличные бои, под завалами погибли три женщины, - ОВА. ФОТО

армия РФ (19387) дети (6523) женщины (888) Гайдай ЛОГА (716)


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Топ комментарии
+15
отмазка попавшейся коллаборантки.
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26.04.2022 14:32
+13
Ничего подобного.Рубежанские ватные самки с удовольствием это делают по собственной инициативе и с огромным удовольствием.После месяца проведенного там в подвале, говорю это вам с полной ответственностью. 5 апреля вырвался из этого ада. Рубежное на 90% ватный город, ненависть к Украине там просто зашкаливает
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26.04.2022 14:46
+11
Ватні самки маючи достатньо часу на евакуацію з дітьми з зони бойових дій вирішили залишитись і зустріти "руzкій мір". Коли їх ловлять на "шпигунстві" вони брешуть про "дітей-заручників". Це те ж саме що полоненні "на навчанні"... Тому судити зрадниць по всій строгості законів військового часу.
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26.04.2022 14:47
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гірші за фашистів,
хай не розповідають що це путлер змушує їх все це робити
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26.04.2022 14:24 Ответить
високий моральний дух орків ще раз отримав наявне підтвердження

мразота
просто мразота

фашисти - це для них просто недостатньо брудне слово.
німці мали хоч якісь залишки моралі та хоч якусь ідею

а це на територію України прийшли плісняві хробаки

"русскій" - наразі набагато гірше, аніж "фашист"
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26.04.2022 14:27 Ответить
Абикого андрофагами й кацапами не назвали б.
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26.04.2022 14:50 Ответить
Чому примусово не виселити мирняк нафуй? Що за реверанси
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26.04.2022 14:28 Ответить
отмазка попавшейся коллаборантки.
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26.04.2022 14:32 Ответить
Согласен!
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26.04.2022 14:47 Ответить
вже сьогодні писав,але ще раз повторюсь-ну як можна нормально воювати з такою*допомогою* від цивільного населення.Просили,благали,молили виїхати-ні.А тепер плач і сльози,бо оказиваєтса,што асвабадітєлі нє такіє няшниє і добриє.Людський дибілізм не знає меж.Вже знаючи,що асвабадітєлі зробили з Маріуполем,ці ватноголові все одно кличуть путіна,який має захистити їх від ескадронів смерті бандерівців.Нашим військам треба вважати ці території пустими,а кожен,хто наближається до позицій-жінка не жінка-отримувати порцію свинцю.Інакше з тими ватними зрадниками не можна.
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26.04.2022 14:36 Ответить
Философ Ильин - Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.
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26.04.2022 14:36 Ответить
Ваша методика не змінилася ще від Сталіна

Ви біомаса, бидлота, гопота і ще можу навести 1000 синонімів.

Після розвалу вашої *********, вам буде стидно показувати ваший паспорт , тому що ви будете відчувати як вас у******** ненавидитимуть скрізь, в любій частині світу.
І ви будете просить, молить та інше, аби тільки отримати громадянство України .

Але тепер буде така фільтрація, що ви собі не уявляєте.

Так, що з "курицой" аж до смерті.

Х*УЙ вам , а не громадянство України
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26.04.2022 14:45 Ответить
Ничего подобного.Рубежанские ватные самки с удовольствием это делают по собственной инициативе и с огромным удовольствием.После месяца проведенного там в подвале, говорю это вам с полной ответственностью. 5 апреля вырвался из этого ада. Рубежное на 90% ватный город, ненависть к Украине там просто зашкаливает
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26.04.2022 14:46 Ответить
Нужно ужесточить закон о гражданстве. Причем закон этот как исключение должен иметь обратную силу
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26.04.2022 14:54 Ответить
Соглашусь по-поводу "ватных самок", но про 90% вы не перегибайте, поскольку социологическое исследование вы не проводили. Да и вообще, хотя бы ради нафантазированных вами 10% срать на город в целом нехорошо. Я постоянно на связи с несколькими семьями с окупированной части и первый вопрос у всех, когда их освободят ВСУ. А ненавидят они, как раз орков. И не гипотетически, а за мародёрство, убийства, разрушения.
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26.04.2022 17:55 Ответить
Уважаемый, я в этом городе жил и в 14 и в 22 и выехал только потому, что лишился там всего и имел проукраинскую позицию.И если бы вы побыли бы со мной в подвале с марта по апрель , то рассуждения были бы другие. И я лично видел как именно твари женского пола аж захлебываясь слюной сдавали ЛНР вцам местоположение ВСУ и хозяев кто их приютил.И в отличие от вас я находился не на связи с семьями, а в самом эпицентре этого ада И не доведи господь вам перенести то , что пришлось вынести мне.Я был просто в шоке , когда все кого я знал и уважал резко оказались любителями русского мира. А вот перед орками они шипром ссали.И по поводу 90 % я врядли ошибся.
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26.04.2022 21:51 Ответить
Так а почему же вы мои комментарии удалили? Нечем было аргументировать?
Ещё раз обращаю ваше внимание...не позорьте весь город, хотя бы ради тех Рубежан, кто не ноет, а бореться с орками. Поверьте таковых не мало.
А то, судя по вашему коменту, незначительная часть "патриотов" сидит в подвале и ругается с ватными самками.
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27.04.2022 12:06 Ответить
Ватні самки маючи достатньо часу на евакуацію з дітьми з зони бойових дій вирішили залишитись і зустріти "руzкій мір". Коли їх ловлять на "шпигунстві" вони брешуть про "дітей-заручників". Це те ж саме що полоненні "на навчанні"... Тому судити зрадниць по всій строгості законів військового часу.
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26.04.2022 14:47 Ответить
Сначала войска блокировали в 2014 году, потом эвакуироваться не хотели, теперь шпионить будут. Те еще "патриотки".
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26.04.2022 14:49 Ответить
Тепер наші військові повинні гинути бо ці довбойоби не виїхали, коли їм говорили, розстрілювати на місці...
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26.04.2022 14:49 Ответить
ну..думаю якщо там жінка-патріотка...вона щось вигадає ( і навіть ВСУ їй підкажуть що казати)...
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26.04.2022 15:00 Ответить
А иконы перед собой не несут?А крестный ход не делают?А под танки не ложатся?
Ну уже прогресс
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26.04.2022 15:01 Ответить
Время замечательных историй. В 14 такие вместе со своими личинками останавливали наши танки , за пару копеек.
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26.04.2022 15:02 Ответить
Альо, вдада??!! Там ще 2 місяці назад не мало бути а ні жінок а ні дітей. WTF?
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26.04.2022 15:26 Ответить
 
 