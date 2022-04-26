РФ использует сербского писателя Деспота для продвижения на Западе нарратива о "неизбежном распаде Украины", - Центр противодействия дезинформации

Россия использует сербского писателя Слободана Деспота для продвижения кремлевского нарратива о "неизбежном распаде Украины как государства".

На это обращают внимание в Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

На фоне поражения российской армии на территории нашего государства российская пропаганда продвигает тезисы о том, что "Запад не заинтересован в сохранении целостности Украины"

В западном информационном сегменте Деспот рассказывает о "Югославском или Чехословацком сценариях" для нашего государства. Эти же тезисы в России продвигают либеральные оппозиционеры.

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Кремль более 10 лет активно использует Деспота для продвижения нужных российской пропаганде нарративов, в том числе таких: "Крым воссоединился с Россией", "Армия РФ - большая армия потомков победителей Второй мировой войны", "Запад ответственный за русофобские настроения мира".

"Единственный возможный югославский сценарий для Путина – повторение судьбы бывшего президента Югославии Слободана Милошевича, которого Гаагский трибунал признал виновным в совершении преступлений против человечества", – подчеркивают в Центре противодействия дезинформации.