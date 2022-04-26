РФ использует сербского писателя Деспота для продвижения на Западе нарратива о "неизбежном распаде Украины", - Центр противодействия дезинформации
Россия использует сербского писателя Слободана Деспота для продвижения кремлевского нарратива о "неизбежном распаде Украины как государства".
На это обращают внимание в Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины, сообщает Цензор.НЕТ.
На фоне поражения российской армии на территории нашего государства российская пропаганда продвигает тезисы о том, что "Запад не заинтересован в сохранении целостности Украины"
В западном информационном сегменте Деспот рассказывает о "Югославском или Чехословацком сценариях" для нашего государства. Эти же тезисы в России продвигают либеральные оппозиционеры.
Кремль более 10 лет активно использует Деспота для продвижения нужных российской пропаганде нарративов, в том числе таких: "Крым воссоединился с Россией", "Армия РФ - большая армия потомков победителей Второй мировой войны", "Запад ответственный за русофобские настроения мира".
"Единственный возможный югославский сценарий для Путина – повторение судьбы бывшего президента Югославии Слободана Милошевича, которого Гаагский трибунал признал виновным в совершении преступлений против человечества", – подчеркивают в Центре противодействия дезинформации.
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І мова не тільки про ті форми колаборації, що зафіксовані в недоступних нам архівах ФСБ, а про дещо субтильніше - про довготривале розмивання в культурі Заходу меж прийнятного, поступовий перехід від європейської раціоналізації - до російської нормалізації зла.
Я невипадково згадала Толстого. Це його спостереження: людська свідомість пластична і прекрасно вміє працювати на самовиправдання. Коли Катюша Маслова стала проституткою, її картина світу змінилася таким чином, щоб віддавати чоловікам своє тіло для зґвалтування за гроші могло здаватись якщо й не почесним, то цілком нормальним заняттям. У принципі, це досить універсальна метафора для цілої російської літератури, котру досі заведено вважати європейською й гуманістичною: подібно Катюші Масловій, вона 200 років працювала над картиною світу, в якій злочинця слід не судити, а жаліти. Співчувати йому, бо ж «нема в світі винуватих» (це також Толстой!) - кожен готовий зарізати ближнього свого, питання тільки в ціні. Це і є «гуманізм по-російськи». І якщо ви приймаєте цю тезу, вітаю - ви готові до приходу російських військ. https://www.radiosvoboda.org/a/zakhid-putin-khb-viyna-********/31820455.html
Для чего? Для того чтобы в случае войны нато-россия, странам нато тяжелее было? Чтобы у них было больше убитых?
а москальська армія це нащадки мародерів