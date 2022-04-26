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Новости Агрессия России против Украины Война
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РФ использует сербского писателя Деспота для продвижения на Западе нарратива о "неизбежном распаде Украины", - Центр противодействия дезинформации

деспот,слободан

Россия использует сербского писателя Слободана Деспота для продвижения кремлевского нарратива о "неизбежном распаде Украины как государства".

На это обращают внимание в Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

На фоне поражения российской армии на территории нашего государства российская пропаганда продвигает тезисы о том, что "Запад не заинтересован в сохранении целостности Украины"

В западном информационном сегменте Деспот рассказывает о "Югославском или Чехословацком сценариях" для нашего государства. Эти же тезисы в России продвигают либеральные оппозиционеры.

Читайте: Оккупанты пытаются вызвать продовольственный кризис в южных регионах Украины, - Центр противодействия дезинформации

Кремль более 10 лет активно использует Деспота для продвижения нужных российской пропаганде нарративов, в том числе таких: "Крым воссоединился с Россией", "Армия РФ - большая армия потомков победителей Второй мировой войны", "Запад ответственный за русофобские настроения мира".

"Единственный возможный югославский сценарий для Путина – повторение судьбы бывшего президента Югославии Слободана Милошевича, которого Гаагский трибунал признал виновным в совершении преступлений против человечества", – подчеркивают в Центре противодействия дезинформации.

дезинформация (344) россия (95687) Сербия (391) Центр противодействия дезинформации (134)


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Топ комментарии
+19
дал же бог фамилию...
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26.04.2022 15:59
+16
сербський письменник? Хто це і що це?
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26.04.2022 16:00
+15
Это вы еще не видели картины сербского художника ****** Тирана ...
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26.04.2022 16:03
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дал же бог фамилию...
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26.04.2022 15:59 Ответить
деспот - головний, бос, патрон. Певно - псевдо. а справжня фамілія - засраканич.
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26.04.2022 16:16 Ответить
сербський письменник? Хто це і що це?
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26.04.2022 16:00 Ответить
Просто ще один балканський кацап.
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26.04.2022 16:21 Ответить
Що це за поц і чого нас має хвилювати думка якогось удареного в голову серба?
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26.04.2022 16:01 Ответить
Повоєнна колаборація західних еліт із Кремлем досі не заслужила собі на скільки-небудь вичерпне дослідження: ну Сартр, з'ясували, був аґентом КҐБ, ну Гемінґвея чекісти завербували ще в Іспанії й зрештою довели до психозу, ну зі славістичними кафедрами по західних університетах теж неприємних історій було чимало, а гуру американської славістики, 91- літня Сюзанна Массі, авторка бестселлера «Земля Жар-птиці», з якого вчився любити Росію Рональд Рейґан і його наступники, взагалі цієї зими отримала російське громадянство, вочевидь зваживши, що краще доживати у власній квартирі в Петербурзі, ніж у в'язниці за державну зраду, - але це все поодиничні інсайти, а цілісної картини послідовного, кількапоколіннєвого збезчещення Заходу Кремлем, як Катюші Маслової Нехлюдовим у «Воскресінні» Льва Толстого, ми не бачимо й досі.

І мова не тільки про ті форми колаборації, що зафіксовані в недоступних нам архівах ФСБ, а про дещо субтильніше - про довготривале розмивання в культурі Заходу меж прийнятного, поступовий перехід від європейської раціоналізації - до російської нормалізації зла.

Я невипадково згадала Толстого. Це його спостереження: людська свідомість пластична і прекрасно вміє працювати на самовиправдання. Коли Катюша Маслова стала проституткою, її картина світу змінилася таким чином, щоб віддавати чоловікам своє тіло для зґвалтування за гроші могло здаватись якщо й не почесним, то цілком нормальним заняттям. У принципі, це досить універсальна метафора для цілої російської літератури, котру досі заведено вважати європейською й гуманістичною: подібно Катюші Масловій, вона 200 років працювала над картиною світу, в якій злочинця слід не судити, а жаліти. Співчувати йому, бо ж «нема в світі винуватих» (це також Толстой!) - кожен готовий зарізати ближнього свого, питання тільки в ціні. Це і є «гуманізм по-російськи». І якщо ви приймаєте цю тезу, вітаю - ви готові до приходу російських військ. https://www.radiosvoboda.org/a/zakhid-putin-khb-viyna-********/31820455.html
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26.04.2022 17:30 Ответить
Именно так. Русская великая идея и философия это банальное поклонение злу.
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26.04.2022 18:55 Ответить
Нато создано для противодействия россии. И все страны нато пичкают россию нефтедолларами, на которые она делает свою армию сильнее.
Для чего? Для того чтобы в случае войны нато-россия, странам нато тяжелее было? Чтобы у них было больше убитых?
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26.04.2022 16:02 Ответить
Это вы еще не видели картины сербского художника ****** Тирана ...
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26.04.2022 16:03 Ответить
У цього деспота, якась руськая фамілія!
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26.04.2022 16:05 Ответить
російська
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26.04.2022 16:32 Ответить
А! Сербия! Падружаня россии. Которя раньше тоже оккупациями занималась.
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26.04.2022 16:05 Ответить
Только в результате распадётся ********* точно также как и югославия
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26.04.2022 16:05 Ответить
Srbe na vrbe!
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26.04.2022 16:05 Ответить
это же серб. та же свнсбка
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26.04.2022 16:07 Ответить
І що ж такого геніального цей поц написав?.. Вперше чую це дебільне прізвище. Щодо сербів: повна аналогія з козломордими тільки на Балканах + так само відгребли від менш чисельних хорватів, як зараз козломорді відгрібають від українців.
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26.04.2022 16:14 Ответить
Що там за деспот , хто його читає ? Ви там з глузду зїхали ?
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26.04.2022 16:15 Ответить
Солов'їний Помйот сербського розливу. Хто, крім розумово відсталих користувачів, слухатиме цього містечкового дурника?
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26.04.2022 16:18 Ответить
мордор буде розпадатися,
а москальська армія це нащадки мародерів
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26.04.2022 16:19 Ответить
Вже давно пора просувати на заході ідею розпаду РФ, яка поневолила народи північного Кавказу та Сибіру, проводить їх геноцид та денацифікацію...
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26.04.2022 16:20 Ответить
І що воно написало? Нічого про цього "пісатєля" не чула.
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26.04.2022 16:21 Ответить
Нашли очередного балканского ублюдка. Из-за одного чахоточного началась Первая мировая. И фамилии то Прынцып то Деспот , больше на клички похожи
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26.04.2022 16:22 Ответить
На западе на сербов смотрят как на криминальных дикарей. Мнение сербов никого не волнует
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26.04.2022 16:40 Ответить
балканские кацапы все не угомоняться.
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26.04.2022 16:49 Ответить
це внутрішнього "употребления" Він подобається путіну і, значить, мединському. Ну а призвіще-це поганяло для підвищення ставок гонорару.
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26.04.2022 17:17 Ответить
сербы такие же мрази как и кацапы!
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26.04.2022 17:34 Ответить
А він типу лідер думок? Мавпа якась
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26.04.2022 17:35 Ответить
Среди сербов наибольшее количество военных преступников
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26.04.2022 18:12 Ответить
Бог шельму пометил точно.
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26.04.2022 18:37 Ответить
 
 