Лавров обвинил НАТО в прокси-войне и пугает выходом войны за пределы Украины
Министр иностранных дел России Сергей Лавров предупредил Запад о высокой вероятности расширения зоны военных действий за пределы Украины и упрекнул НАТО в "посреднической войне" против РФ.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Во время эфира на русском ТВ дипломата попросили оценить перспективы начала Третьей мировой войны. В своем ответе Лавров избрал воинственную риторику.
"Сейчас риски значительны. Угроза серьезная, реальная. И мы не должны ее недооценивать. НАТО фактически ведет войну с Россией через посредников и вооружает этих посредников. Война есть война", – заявил глава МИД России.
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+53 Oleg Youryevich
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Где он заныкал педали?
Звичайно, це не правильно, але я впевнений, що після цього, підтримка України зросте в рази!
Це була б наша "Лузитанія".