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Новости Война
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Лавров обвинил НАТО в прокси-войне и пугает выходом войны за пределы Украины

лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров предупредил Запад о высокой вероятности расширения зоны военных действий за пределы Украины и упрекнул НАТО в "посреднической войне" против РФ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Во время эфира на русском ТВ дипломата попросили оценить перспективы начала Третьей мировой войны. В своем ответе Лавров избрал воинственную риторику.

"Сейчас риски значительны. Угроза серьезная, реальная. И мы не должны ее недооценивать. НАТО фактически ведет войну с Россией через посредников и вооружает этих посредников. Война есть война", – заявил глава МИД России.

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Автор: 

Лавров Сергей (2306)


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Топ комментарии
+65
- Тебя повесють! А ты не риббентропь!
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26.04.2022 16:06
+53
В Украину поставлена M142 HIMARS - американская реактивная система залпового огня. Дальность стрельбы - 500км.
От Николаева до Крымского моста -400км.
Ждём-с.
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26.04.2022 16:29
+36
А дамбас а 8 лет не прокси ********?
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26.04.2022 16:07
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Страница 2 из 2
Философ Ильин - Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.
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26.04.2022 16:55 Ответить
унылая лошадь проговорилась, захватническая война на территории Украины а не *************... если ********* нападет еще на какую то страну, то война будет идти еще в какой то стране и это будет капут для *********...
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26.04.2022 16:58 Ответить
Нужно переходить на их риторику.. и пугать Москву, что если выйдет за.. то в первую очередь этому не обрадуется сама москва.. и что ядерное оружие.. есть не только у них. Нужно, что у российского населекния был страх.. ядерного возмездия.. а то их накачали гордится, что "мы всех в радиактивный пепел" но не обьяснили, что это конец.. для них
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26.04.2022 16:59 Ответить
пугать асфальтом?
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26.04.2022 23:57 Ответить
Шот не пойму.
Где он заныкал педали?
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26.04.2022 17:24 Ответить
Чует собака чье мясо съела. Да скоро выйдем за межи Украины.
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26.04.2022 17:28 Ответить
Лаврик, детей уже своих вывез?
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26.04.2022 19:20 Ответить
Дай Бог, дай Бог щоб вийшли тільки не в Грузію якусь, а в країну нато. Тиждень і від рашистів нічого не залишиться
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26.04.2022 17:34 Ответить
НАДУРИЛИ ДУРАКА НА ЧЕТЫРИ КУЛАКА ))))))))))))))))))))))))))))))))
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26.04.2022 17:38 Ответить
Ну, і правда обіжають кацапів, повбивать нормально не дають... Треба б оголосить війну комусь, наприклад німеччині.
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26.04.2022 17:45 Ответить
Касапы визжать начинают.
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26.04.2022 17:47 Ответить
Вам же хуже будет, дурачок лапотный
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26.04.2022 17:47 Ответить
Шо опять Лісабон? Падла свинособача....
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26.04.2022 17:49 Ответить
Так спецоперация же.) у вас рашистов статья есть за развящывание войны.
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26.04.2022 17:50 Ответить
Кого эта старая обезьяна решила напугать?
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26.04.2022 17:53 Ответить
Та воно однією своєю мордою кого хоч налякає, коли попрохає сірників у темряві. Курячий кінь... Чи смалячий? Чи все ж таки курячий? Який жах!
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26.04.2022 22:17 Ответить
Всралась дебільна коняка...
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26.04.2022 18:02 Ответить
Лавров то сядет скоро. В Гааге ждут его, сообщили. Молчал бы , дурашка
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26.04.2022 18:18 Ответить
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26.04.2022 18:40 Ответить
брехливая собака.
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26.04.2022 18:45 Ответить
звездеть, не мешки ворочать!
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26.04.2022 18:55 Ответить
Чесно кажучи, я мрію про те, щоб кацапи нанесли удар "за межі України".
Звичайно, це не правильно, але я впевнений, що після цього, підтримка України зросте в рази!
Це була б наша "Лузитанія".
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26.04.2022 19:01 Ответить
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26.04.2022 19:25 Ответить
"Війна є війна", - заявив очільник МЗС Росії. так что не спецоперация?!статья по нему плачет
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26.04.2022 19:41 Ответить
Уже мона баяцца или ишо нєт ?...
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26.04.2022 19:43 Ответить
Естественно война (уже не спецоперация ) выйдет за территорию Украины. Без этого хрюсию не выбить. Более того, война уже выходит за пределы Украины.
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26.04.2022 20:45 Ответить
- зовсім касаби з глузду з"їхали , так і чешеться пятак у них ...
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26.04.2022 20:49 Ответить
А навіщо ж ви напали на ціх посередників? Пора "лошадь" в стойло загонить!
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26.04.2022 20:53 Ответить
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