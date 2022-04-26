Лавров обвинил НАТО в прокси-войне и пугает выходом войны за пределы Украины

Министр иностранных дел России Сергей Лавров предупредил Запад о высокой вероятности расширения зоны военных действий за пределы Украины и упрекнул НАТО в "посреднической войне" против РФ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Во время эфира на русском ТВ дипломата попросили оценить перспективы начала Третьей мировой войны. В своем ответе Лавров избрал воинственную риторику.

"Сейчас риски значительны. Угроза серьезная, реальная. И мы не должны ее недооценивать. НАТО фактически ведет войну с Россией через посредников и вооружает этих посредников. Война есть война", – заявил глава МИД России.

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