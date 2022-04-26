Ситуация в Приднестровье вызывает беспокойство. Москва может вмешаться, но хотела бы этого избежать, – МИД РФ
В Министерстве иностранных дел России заявили, что стремятся избежать сценария, при котором Москве придется вмешаться в конфликт на территории непризнанного Приднестровья. Там тоже считают, что ситуация в этом регионе вызывает тревогу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ, передает Цензор.НЕТ.
Как заявил заместитель главы МИД России Андрей Руденко, ситуация в непризнанном Приднестровье якобы раскачивается силами, которые заинтересованы в обострении конфликта в регионе. При этом он признал, что Москва не контактировала с официальным Кишиневом по этому вопросу.
По словам Руденко, ситуация в Приднестровье вызывает тревогу и Москва хотела бы избежать сценария, при котором России придется вмешаться в конфликт на территории Молдовы.
Напомним, 22 апреля исполняющий обязанности командующего войсками Центрального военного округа РФ Рустам Миннекаев сообщил, что российская армия во время начатого нового наступления на востоке Украины планирует установить полный контроль над Донбассом и Южной Украиной, обеспечить сухопутный коридор в Крым. Контроль российской армии над югом Украины также позволит получить выход в Приднестровье, заявили в командовании ЦВО.
Утром 26 апреля на территории непризнанного "Приднестровья" в поселке Маяк Григориопольского района произошли два взрыва. Впоследствии появилась информация о третьем взрыве.
"Руководство" непризнанного Приднестровья ввело "красный" уровень террористической опасности и пообещало принять "решение в защиту интересов республики".
Президент Республики Молдова Майя Санду созывает срочное заседание Высшего совета безопасности.
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Їх підірвали самі ж рашисти з метою чітко їм відомою...
А если попробовать телепортацию?
Как они про донбасс наврали, мол "Украина 8 лет бомбила донбасс", Так они тут скажут: "Украина осуществила 3 атаки на приденестровье", "Мы вводим войска и вместе с войсками Приднестровья будем атаковать Украину".
уже дрн-овцев мобилизовали и отправили их на убой, против их воли.
теперь еще приднестровцев решили уничтожить на войне.
Побачимо кого вони там "мобілізують"
Росія вже втрутилась на територію Україна і де тепер їхня "москва"? Стала прихистком для морських мешканців) Тому насрати на погрози кацапів! Їм спочатку до Придністров'я треба якось дістатися, а наші ЗСУ можуть забезпечити їх доставку хіба що в чорних пакетах!
і теперка говорить, що на окупованій рашею територією Молдови притісняють російськомовних???
в Молдові ж не притісняють?
то виведіть війська, притісняти не буде кому русссскій язик
Мая́ки (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA укр. Маяки) - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%BE село в Одесском районе https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Одесской области https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Украины , на левом берегу реки https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80 Днестр .
Первые письменные упоминания о Маяках относятся к 1421 году, когда великий князь литовский Витовт построил здесь замок Маяк-Караул как сторожевой пограничный пункт.
- Провокації рф в Придністров'ї здійснені фсб рф з метою відкрити додатковий фронт в Одеській області. Така ситуація змусить ЗСУ перетягнути сили в цьому напрямку, послабивши їх в Миколаївській області.
- Придністров'я послідує білоруському сценарію - підтримка рф без вступу в активну фазу війни.
- Друга причина провокацій - це оправдання своїх дій в Україні. Скинувши обстріли в Тирасполі на ВСУ, росія, "рятуючи своїх", виправдовує вторгнення в Україну і смерті тисяч своїх солдат.
- Ще одна причина - відведення уваги з Маріуполя, де на картах знайшли чергові братські могили. Таким чином рф "замітає сліди" своїх військових злочинів і геноциду українського народу.
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