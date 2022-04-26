Ситуация в Приднестровье вызывает беспокойство. Москва может вмешаться, но хотела бы этого избежать, – МИД РФ

В Министерстве иностранных дел России заявили, что стремятся избежать сценария, при котором Москве придется вмешаться в конфликт на территории непризнанного Приднестровья. Там тоже считают, что ситуация в этом регионе вызывает тревогу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ, передает Цензор.НЕТ.

Как заявил заместитель главы МИД России Андрей Руденко, ситуация в непризнанном Приднестровье якобы раскачивается силами, которые заинтересованы в обострении конфликта в регионе. При этом он признал, что Москва не контактировала с официальным Кишиневом по этому вопросу.

По словам Руденко, ситуация в Приднестровье вызывает тревогу и Москва хотела бы избежать сценария, при котором России придется вмешаться в конфликт на территории Молдовы.

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Напомним, 22 апреля исполняющий обязанности командующего войсками Центрального военного округа РФ Рустам Миннекаев сообщил, что российская армия во время начатого нового наступления на востоке Украины планирует установить полный контроль над Донбассом и Южной Украиной, обеспечить сухопутный коридор в Крым. Контроль российской армии над югом Украины также позволит получить выход в Приднестровье, заявили в командовании ЦВО.

Утром 26 апреля на территории непризнанного "Приднестровья" в поселке Маяк Григориопольского района произошли два взрыва. Впоследствии появилась информация о третьем взрыве.

"Руководство" непризнанного Приднестровья ввело "красный" уровень террористической опасности и пообещало принять "решение в защиту интересов республики".

Президент Республики Молдова Майя Санду созывает срочное заседание Высшего совета безопасности.

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