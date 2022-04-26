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Новости Война
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Ситуация в Приднестровье вызывает беспокойство. Москва может вмешаться, но хотела бы этого избежать, – МИД РФ

миротворці,російські,придністров’я

В Министерстве иностранных дел России заявили, что стремятся избежать сценария, при котором Москве придется вмешаться в конфликт на территории непризнанного Приднестровья. Там тоже считают, что ситуация в этом регионе вызывает тревогу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ, передает Цензор.НЕТ.

Как заявил заместитель главы МИД России Андрей Руденко, ситуация в непризнанном Приднестровье якобы раскачивается силами, которые заинтересованы в обострении конфликта в регионе. При этом он признал, что Москва не контактировала с официальным Кишиневом по этому вопросу.

По словам Руденко, ситуация в Приднестровье вызывает тревогу и Москва хотела бы избежать сценария, при котором России придется вмешаться в конфликт на территории Молдовы.

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Напомним, 22 апреля исполняющий обязанности командующего войсками Центрального военного округа РФ Рустам Миннекаев сообщил, что российская армия во время начатого нового наступления на востоке Украины планирует установить полный контроль над Донбассом и Южной Украиной, обеспечить сухопутный коридор в Крым. Контроль российской армии над югом Украины также позволит получить выход в Приднестровье, заявили в командовании ЦВО.

Утром 26 апреля на территории непризнанного "Приднестровья" в поселке Маяк Григориопольского района произошли два взрыва. Впоследствии появилась информация о третьем взрыве.

"Руководство" непризнанного Приднестровья ввело "красный" уровень террористической опасности и пообещало принять "решение в защиту интересов республики".

Президент Республики Молдова Майя Санду созывает срочное заседание Высшего совета безопасности.

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МИД РФ (1668) Приднестровье (657)


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Топ комментарии
+44
Это москва, которая на дне?
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26.04.2022 16:14
+32
«Москва хоче втрутитися, але не може цього зробити, бо всі іхтамнєти вже дохлі і немає ким»
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26.04.2022 16:14
+27
это очень серьезное заявление...., у кремля есть очень мощное оружие аналоговнет, которым он сможет перебрасывать в Приднестровье боевые части и соединения...., называется оно - Батут "Рогозина"! *****, лапотники - идите ***** уже....., не смешите людей!
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26.04.2022 16:20
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Это москва, которая на дне?
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26.04.2022 16:14 Ответить
Втрутиться обов''язково.
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26.04.2022 16:18 Ответить
главное,нашему ПВО не пробеать Ил-76 со скотодесантниками,хорошей вам охоты,пацаны !
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26.04.2022 16:32 Ответить
Обидві мацкви на дні.
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26.04.2022 16:45 Ответить
«Москва хоче втрутитися, але не може цього зробити, бо всі іхтамнєти вже дохлі і немає ким»
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26.04.2022 16:14 Ответить
Замість такого коменту мзс мордви могло просто викласти фото купи лайна.
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26.04.2022 16:15 Ответить
Це вони можуть, але за це вже треба платити, бо то - реклама руццкого міра.
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26.04.2022 16:47 Ответить
Хтось пояснить мені кому ці антени там мішали, у кожного стоїть тарілка, яка ловить супутникові канали, нахера кому там це радіо з РФ?
Їх підірвали самі ж рашисти з метою чітко їм відомою...
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26.04.2022 16:15 Ответить
В Приднестровье у каждого тарелка? Ой насмешил мил человек. Там дай бог чтобы сортир на улице был.
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26.04.2022 16:26 Ответить
Ключове слово - БУВ. Не Є, а БУВ.
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26.04.2022 22:18 Ответить
Я читав що у них там зараз виття бо ці антени допомагали в наведенні керованих ракет на територію України
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26.04.2022 16:33 Ответить
По ГЛОНАСу например.
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26.04.2022 17:42 Ответить
Это металлолом, которому уже где-то лет так 50. Его давно надо было утилизировать. Никому оно особо не нужно.
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26.04.2022 16:45 Ответить
Там нищета
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26.04.2022 17:20 Ответить
Пізно спохватилися, кінець вашому анклаву.
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26.04.2022 16:16 Ответить
одна пропутінмька з придністров'я 25.02.2022 сказала,що і їх чекає бомбардування параши.вже була незадоволена путіним.тобто ніяких експромтів немає.все ****** сплановане.
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26.04.2022 16:16 Ответить
Втрутиться обов'язково. Побачите.
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26.04.2022 16:17 Ответить
А як вони туди попадуть?
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26.04.2022 16:26 Ответить
Об этом они пока не думали
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26.04.2022 16:34 Ответить
в черном тюльпане))))
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26.04.2022 16:37 Ответить
Обстрілюватимуть ракетами з білокацапстану чи Чорного моря, як варіант
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26.04.2022 16:42 Ответить
лучше конечно сразу в гробах. но можно и в пакетах.
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26.04.2022 17:49 Ответить
пальцем у власну дупу ви можете втрутитися, а не в Придністровя....
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26.04.2022 16:17 Ответить
та давайте вже скоріше втручайтесь, ми вже шиємо молдовський однострій та патчі.
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26.04.2022 16:18 Ответить
Цікаво, а як ще вони можуть туди втрутитись?)
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26.04.2022 16:18 Ответить
это очень серьезное заявление...., у кремля есть очень мощное оружие аналоговнет, которым он сможет перебрасывать в Приднестровье боевые части и соединения...., называется оно - Батут "Рогозина"! *****, лапотники - идите ***** уже....., не смешите людей!
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26.04.2022 16:20 Ответить
Это вы не смешите! Вы еще, наверное, не в курсе, но вяликие учоные вяликой страны уже

А если попробовать телепортацию?
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26.04.2022 16:55 Ответить
невже кацапи надіються, що ЗСУ будуть просто спостерігати як рашисты будуть накопичувати ударне угрупування у Придністров ї?
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26.04.2022 16:21 Ответить
Мабуть закінчився мобілізаційний ресурс в лугандонії, тепер вирішили відправити в утіль "насілєніє" пмр.
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26.04.2022 16:22 Ответить
Таки й тут скоро дограються кацапи. Але ж секретар РНБОУ пан О. Данілов вже попереджав молдован стосовно їхньої політики всидіти на двох стільцях однією сракою.
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26.04.2022 16:22 Ответить
Оооо. Почали знову брехати ці кацапи. Видно таки буде операція.
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26.04.2022 16:24 Ответить
Як вона втрутиця, кине атомну бомбу, Придністровье потрібно ліквідувати а склади зі брою знищити
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26.04.2022 16:25 Ответить
... ну ..то як ..купю квиток... і не поїду!!))) Який дурень буде знищувати те, що нам потрібно? Ви нікого не знаєте з такими дебелими здібностями???
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26.04.2022 16:41 Ответить
ага, знищити! так и запишем склади зі зброєю: "разбила в дребезги и выбросила в пропость"
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26.04.2022 16:47 Ответить
освобождение Приднестровья в мире будет воспринято как нападение на Молдову и сразу половины поддержки исчезнет. Если не вся.
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26.04.2022 17:42 Ответить
Говорит Москва, буль-буль-буль!!!
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26.04.2022 16:27 Ответить
Там РФ реализовывает "донбасский сценарий".

Как они про донбасс наврали, мол "Украина 8 лет бомбила донбасс", Так они тут скажут: "Украина осуществила 3 атаки на приденестровье", "Мы вводим войска и вместе с войсками Приднестровья будем атаковать Украину".
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26.04.2022 16:29 Ответить
Як вони введуть війська в Придністров'я і яка ще та придністровська армія? Що там термінатори одні служать чи що?
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26.04.2022 16:37 Ответить
Хай вводять,всім зробим капут!
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26.04.2022 16:37 Ответить
В "донбаському сценарії" був безпосередній кордон із кацапстаном для введення військ. В окупованих територій Молдови такого немає
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26.04.2022 16:47 Ответить
это повод, чтобы приднестровцев мобилизовать.

уже дрн-овцев мобилизовали и отправили их на убой, против их воли.

теперь еще приднестровцев решили уничтожить на войне.
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26.04.2022 16:32 Ответить
Ну от ці "герої" і драпають в Молдову, черги на кордоні.

Побачимо кого вони там "мобілізують"
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26.04.2022 16:46 Ответить
Правильно делают. А Молдова могла бы реально решить для себя эту проблему раз и на всегда.
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26.04.2022 16:55 Ответить
Малдова мала би,але як не Санду...Виявилось,ще не краще за Додона."Молдова маленька країна ..."А Естонія мабуть велика.Соромно,що Зеленський допомогав Санду з постачанням газу на початку зими,коли х.йло тиснув на цю слабеньку.
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26.04.2022 17:32 Ответить
За словами Руденка, ситуація в Придністров'ї викликає тривогу і Москва хотіла б уникнути сценарію, при якому Росії доведеться втрутитися в конфлікт на території Молдови Джерело:

Росія вже втрутилась на територію Україна і де тепер їхня "москва"? Стала прихистком для морських мешканців) Тому насрати на погрози кацапів! Їм спочатку до Придністров'я треба якось дістатися, а наші ЗСУ можуть забезпечити їх доставку хіба що в чорних пакетах!
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26.04.2022 16:35 Ответить
от перенапряга не обосритесь
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26.04.2022 16:37 Ответить
..пук..
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26.04.2022 16:37 Ответить
они уже все там спились и на местных попережинились, присели на контрабас..то Молдова добрая.. не хочет их просто сама забирать)))
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26.04.2022 16:39 Ответить
********* пмр і ******* буде, всі ватні літаки ***** збивати, всі кораблі ***** топити
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26.04.2022 16:39 Ответить
Значит через пару-тройку дней будет наступление рашистов из ПМР. Одновременно с попыткой прорыва из Херсонской области. Единственное чего нет у путлера так это времени на реализацию своих параноидальных планов.
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26.04.2022 16:41 Ответить
Вони в свій час відтяпали в офіційного Кишинева кусок території і ще й про якісь контакти говорять ... Все дуже просто, якщо викликає щось стурбованість - йти за русскім кораблем ! А молдавани думали будуть собі попивати вино, горлапанючи про свій нейтральний статус . Та пох статусю в України з таким статусом Крим забрали і в Донбас влізли . На боці України воюють білоруси, грузини, чеченці, прибалти, навіть якийсь москальський батальйон 'свабодная расія', а от про вояків молдаван, щось нічого не чутно .
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26.04.2022 16:41 Ответить
раша захватила шмат Молдови, окупувала Придністров"я.
і теперка говорить, що на окупованій рашею територією Молдови притісняють російськомовних???

в Молдові ж не притісняють?
то виведіть війська, притісняти не буде кому русссскій язик
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26.04.2022 16:43 Ответить
Короче не может, окей
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26.04.2022 16:43 Ответить
Хочєтца?)) а можєтца...?)) расєя як той імпотент...)))
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26.04.2022 16:48 Ответить
як вони "втрутяться"? Десант кинуть? Та нехай, транспортники наше ППО постріляє.
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26.04.2022 16:48 Ответить
Цензор - МаякИ‼️‼️‼️ Откуда Вы списали название Маяк ?????

Мая́ки (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA укр. Маяки) - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%BE село в Одесском районе https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Одесской области https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Украины , на левом берегу реки https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80 Днестр .
Первые письменные упоминания о Маяках относятся к 1421 году, когда великий князь литовский Витовт построил здесь замок Маяк-Караул как сторожевой пограничный пункт.
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26.04.2022 16:50 Ответить
географию в школе учили ? не дай бог шоб ещё в Маяках шото взорвали...
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26.04.2022 17:06 Ответить
ТАК МОЖЕТ ВСЕ ТАКИ подорвёт КТО-ТО СМЕЛЫЙ ( кому в глаза ***** смотреть не хочется) мосты из Крыма, ЧТОБЫ ОСЛАБИТЬ ПРОТИВНИКА НА ЮГЕ ??? Или Ермак с Верещук мешают ?
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26.04.2022 16:52 Ответить
Философ Ильин - Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.
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26.04.2022 16:53 Ответить
Вони хочуть, щоб Україна зайшла до Придністров'я. Вони думають, що армія України стане таке саме звірства чинити в ПМР, як і орки під Києвом. І додадуть провокацій. Треба туди заходити тільки разом з молдаванами і ОБСЄ і великим пулом журналістів. І ще хз що зробити, бо якщо москалі почнуть показувати "звірства укрів в ПМР" їх консерви в ЄС активізуються і підтримка України зменшиться.
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26.04.2022 16:53 Ответить
Центр протидії дезінформації при РНБО України роз'яснює причини провокацій рф в Придністров'ї.



- Провокації рф в Придністров'ї здійснені фсб рф з метою відкрити додатковий фронт в Одеській області. Така ситуація змусить ЗСУ перетягнути сили в цьому напрямку, послабивши їх в Миколаївській області.

- Придністров'я послідує білоруському сценарію - підтримка рф без вступу в активну фазу війни.

- Друга причина провокацій - це оправдання своїх дій в Україні. Скинувши обстріли в Тирасполі на ВСУ, росія, "рятуючи своїх", виправдовує вторгнення в Україну і смерті тисяч своїх солдат.

- Ще одна причина - відведення уваги з Маріуполя, де на картах знайшли чергові братські могили. Таким чином рф "замітає сліди" своїх військових злочинів і геноциду українського народу.

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=144880294727711&id=100076172237107&m_entstream_source=timeline
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26.04.2022 16:55 Ответить
Скорее всего накапливают силы под Херсоном.. для наступления в сторону атомной станции Южноукраинска, между Кривым Рогом и Николаевым, а ПМР должно ударить навстречу в том районе..
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26.04.2022 16:56 Ответить
Чем ударить ? Подводными лодками ... Вы хоть географическую карту иногда смотрите, а то получится как Чернобаевкой у кацапов...
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26.04.2022 17:16 Ответить
З ПМР нема ким і чим вдаряти. В них десяток боєздатних танків всього.
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26.04.2022 17:22 Ответить
Це вони так по інерціі лякають...Насправді то мало б звучати так - ми можемо втрутитись,але боїмся вчергове обісратись...
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26.04.2022 16:56 Ответить
така повага в коментах до Мінікакаєва, ну просто жуть. Цей перець в.о. округу із штабом аж у Єкатеринбурзі, говорящий язик, замполіт. Працював разом з теперішнім начГенштабу, Дворниковим тому і може пащекувати про стратегію рузге. Як і головний штабіст, сам родом із Казані. Скоро його підвищать до замміністра оборони, бо настоящий русский, а не якійсь там татарчонок
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26.04.2022 17:03 Ответить
казанские - мля они же мастера ануслизинга готовы на всё ради звездей на погоны а тупые что мама не горюй
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26.04.2022 17:41 Ответить
Тільки подивитись в ту сторону сразу же получите п"зди !
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26.04.2022 17:04 Ответить
Мінікакаев -замполіт у Дворникова, говорять патологічного алкаша, Зараз друзяки поставили замполіта ЦВО із штабом у Єкатеринбурзі, бо там командирами-темниками були -начгенштабу, сам Дворовой. Не в стигли поставити і вже помагає корифану - стратегію розказує, бо той напевне в запої і твердому.
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26.04.2022 17:08 Ответить
Москва і там получить 3,14зди і потягне свої нутрощі під плінтус здихати...
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26.04.2022 18:09 Ответить
Ви вже давно щоб могли то втрутилися, але у Вас кишка тонка,
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26.04.2022 18:15 Ответить
Ситуація в Придністров'ї викликає тривогу. Москва хотіла б втрутитися, але не може, - МЗС РФ
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26.04.2022 19:41 Ответить
доводят "ярость благородную" у пмрского нарота до кипения. нужно свежее мясцо
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26.04.2022 19:47 Ответить
 
 