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Новости Агрессия России против Украины Война
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В Запорожской области оккупанты заставляют учителей со 2 мая учить по российской программе, - Денисова

школа,клас

В одной из оккупированных громад Запорожской области рашисты угрозами заставляют учителей со 2 мая возобновить обучение по российской программе.

Об этом сообщает Омбудсмен Людмила Денисова, передает Цензор.НЕТ.

"По информации от партнерских правозащитных организаций, осуществляющих мониторинг ситуации на временно оккупированных территориях Украины, во избежание сотрудничества с врагом несколько десятков педагогов были вынуждены уволиться. Однако так называемая "начальник отдела образования поселкового совета", которая пошла на сотрудничество с рашистами, угрозами и шантажом требует от учителей выйти на работу. В разговорах с родителями она угрожает лишить выпускников аттестата о среднем образовании", - говорится в сообщении.

Педагогам также "приказано" готовить в школах "праздник" 9 мая по всем канонам российской пропаганды.

"Привлечение детей к обучению вблизи зоны активных боевых действий представляет прямую угрозу их жизни и безопасности и является прямым нарушением статьи 38 Конвенции ООН о правах ребенка. Навязывание образования страны-оккупанта противоречит статье 29 Конвенции ООН о правах ребенка, устанавливающей, что образование ребенка должно быть направлено на воспитание уважения к родителям ребенка, его культурной самобытности, языку и национальным ценностям страны, в которой ребенок проживает, страны его происхождения", - отмечает Омбудсмен Людмила Денисова.

Уполномоченная по правам человека обращается в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину с призывом учесть эти факты военных преступлений и нарушений РФ прав ребенка в Украине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Запорожской области рашисты назначили оккупационных "мэра" и "главу администрации поселка", - ОВА

Денисова Людмила (996) русский язык (573) Запорожская область (3125) обучение (532)


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Топ комментарии
+7
Допустим, учителей можно заставить ходить в школу. А как насчёт учеников?
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26.04.2022 16:23
+5
а кацапских вылбядков,когда придёт их час,переведут на китайский,тех,кто выживет..
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26.04.2022 16:30
+5
Орки обоснованно считают: раз не оказывали сопротивления, значит, свои.
Печально, но факт.
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26.04.2022 16:38
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Допустим, учителей можно заставить ходить в школу. А как насчёт учеников?
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26.04.2022 16:23 Ответить
з росії завезуть для масовки
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26.04.2022 16:38 Ответить
Вы статью невнимательно читали - ученикам угрожают, что не выдадут сертификат об образовании.
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26.04.2022 16:51 Ответить
cертіфікат освіти від якої держави? від той що залякує?Расія?дуже цікаво. Так кому ж він потрібен щоб цим залякувати. Вам?
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26.04.2022 17:25 Ответить
С каких это пор в Украине сертификат об образовании?
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26.04.2022 17:37 Ответить
а кацапских вылбядков,когда придёт их час,переведут на китайский,тех,кто выживет..
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26.04.2022 16:30 Ответить
Якась пуста взагалі новина як на мене.
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26.04.2022 16:33 Ответить
а як на мене ознака геноциду
курка по зернятку клює
головне - вчасно та правильно документувати
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26.04.2022 16:40 Ответить
Орки обоснованно считают: раз не оказывали сопротивления, значит, свои.
Печально, но факт.
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26.04.2022 16:38 Ответить
А где-то не оказывали ? Каховка, Мелитополь ? Может Херсон ? Везде даже оккупационных чиновников ликвидируют по-тихому.
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26.04.2022 16:52 Ответить
Что поделать играйте роль послушания. Потом придут парни ЗСУ и дадут Z дебилам *****.
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26.04.2022 16:40 Ответить
Чому не називають прізвищ колаборантів?
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26.04.2022 16:48 Ответить
В России не прыгали с кастрюлями на голове и не кричали киевляку на виселицу. Убогие твари. Теперь вам ******.
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26.04.2022 17:09 Ответить
Руссовату в Казахстане недолюбливают. Береги себя.
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26.04.2022 17:39 Ответить
Боже, яке кончене!..
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26.04.2022 18:07 Ответить
Боже, яке кончене!...
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26.04.2022 18:10 Ответить
 
 