В Запорожской области оккупанты заставляют учителей со 2 мая учить по российской программе, - Денисова

В одной из оккупированных громад Запорожской области рашисты угрозами заставляют учителей со 2 мая возобновить обучение по российской программе.

Об этом сообщает Омбудсмен Людмила Денисова, передает Цензор.НЕТ.

"По информации от партнерских правозащитных организаций, осуществляющих мониторинг ситуации на временно оккупированных территориях Украины, во избежание сотрудничества с врагом несколько десятков педагогов были вынуждены уволиться. Однако так называемая "начальник отдела образования поселкового совета", которая пошла на сотрудничество с рашистами, угрозами и шантажом требует от учителей выйти на работу. В разговорах с родителями она угрожает лишить выпускников аттестата о среднем образовании", - говорится в сообщении.

Педагогам также "приказано" готовить в школах "праздник" 9 мая по всем канонам российской пропаганды.

"Привлечение детей к обучению вблизи зоны активных боевых действий представляет прямую угрозу их жизни и безопасности и является прямым нарушением статьи 38 Конвенции ООН о правах ребенка. Навязывание образования страны-оккупанта противоречит статье 29 Конвенции ООН о правах ребенка, устанавливающей, что образование ребенка должно быть направлено на воспитание уважения к родителям ребенка, его культурной самобытности, языку и национальным ценностям страны, в которой ребенок проживает, страны его происхождения", - отмечает Омбудсмен Людмила Денисова.

Уполномоченная по правам человека обращается в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину с призывом учесть эти факты военных преступлений и нарушений РФ прав ребенка в Украине.

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