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Из постоянно обстреливаемого села в Луганской области эвакуированы 49 человек, среди которых 8 детей, - Гайдай

область,луганська

В Луганской области продолжают эвакуацию мирного наследования. Ситуация затруднена тем, что враг не прекращает обстрелы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Спасательная операция в Белогоровке под Лисичанском прошла успешно. Вывезли 49 человек, из них один человек лежачий и восемь деток. Все это время они жили в бомбоубежищах, наконец смогут выдохнуть и почувствовать себя в безопасности. Эту эвакуацию мы планировали долго, орки постоянно обстреливали дорогу в село", - отмечает Сергей Гайдай.

Глава ОВА сообщает, что еще одна дополнительная эвакуация из Попасной также состоялась успешно - еще 33 человека направляются в безопасные города страны.

Всего за сегодня в Луганской области эвакуировали 177 человек.

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Автор: 

Северодонецк (333) эвакуация (2083) Гайдай ЛОГА (716) Луганская область (6501)


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