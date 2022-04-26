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Новости Коронавирус и карантин
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Киберзлоумышленники рассылают имейлы на тему COVID-19 якобы от сотрудника госоргана Украины, пытаясь получить доступ к компьютерам, - Госспецсвязи

карантин,коронавирус,covid

Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA, действующая при Госспецсвязи, предупреждает о рассылке электронных писем с вложением, содержащим вредоносные программы. На этот раз киберзлоумышленники "вспомнили" тему COVID-19.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Госспецсвязи.

"Указанные письма содержат вложения в виде XLS-документа "Aid request COVID-19-04_5_22.xls". В результате его открытия будут загружены вредоносные программы GraphSteel и GrimPlant. А киберзлоумышленники получат доступ к базовой информации о компьютере атакуемого."

Специалисты обращают внимание, что рассылка электронных писем осуществлена со скомпрометированной учетной записи сотрудника государственного органа Украины.

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Активность ассоциирована с деятельностью группы UAC-0056. Эта же группа была причастна к нескольким кибератакам в марте. Тогда злоумышленники паразитировали на темах повышения уровня информационной безопасности среди украинцев и задолженности по зарплате", - говорится в сообщении.

киберпреступление (762) Госспецсвязь (177) COVID-19 (18608)


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не знаю, правда - нет..., такое пишут:
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26.04.2022 16:48 Ответить
К сожалению, эта картинка - пожар на складе боеприпасов в Балаклее 23 марта 2017 г...
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26.04.2022 17:15 Ответить
а вот сорт дерьма "русский обыкновенный"
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26.04.2022 16:50 Ответить
На рабссее даже хакеры придебиленные...
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26.04.2022 16:51 Ответить
профнепридатність?скільки вже можна на граблях танцювати,га?
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26.04.2022 16:53 Ответить
Дилетантством запахло, так пахнут только россиянские кул-хацкеры.
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26.04.2022 17:03 Ответить
Вже всі знають, що коронавірус здриснув з теренів України разом з різнопартійнофракційними слугами, сцикнув перед ведмежим вламом *****...
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26.04.2022 17:19 Ответить
Беручи до уваги повну комп'ютерну безграмотність населення - цілком ефективна "диверсія"
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26.04.2022 17:49 Ответить
 
 