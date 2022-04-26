Украина осуждает попытки втянуть Приднестровье в войну и поддерживает территориальную целостность Молдовы, - МИД
В МИДе осудили попытки втянуть Приднестровский регион Молдовы в полномасштабную войну против Украины.
Об этом в Twitter сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко, передает Цензор.НЕТ.
"Украина решительно поддерживает территориальную целостность Молдовы в пределах ее международно признанных границ. Мы осуждаем попытки вовлечь Приднестровский регион Молдовы в полномасштабную войну России против Украины. Мы призываем к немедленной деэскалации напряженности", - говорится в сообщении.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Евросоюз внимательно следит за ситуацией в Приднестровье, - представитель ЕК Мамер
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Если попруться нас убивать из Приднестровья, надо их также лупашить в ответ.
Или будем опять - гадо только перестать стрелять?
Пусть убивают украинцев и разрушают Украину, а мы в ответ будем только мычать?
Если попруться нас убивать из Приднестровья, надо их также лупашить в ответ.
Или будем опять - "Надо только перестать стрелять?"
Пусть убивают украинцев и разрушают Украину, а мы в ответ будем только мычать?