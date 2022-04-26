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Новости Война
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Украина осуждает попытки втянуть Приднестровье в войну и поддерживает территориальную целостность Молдовы, - МИД

молдова

В МИДе осудили попытки втянуть Приднестровский регион Молдовы в полномасштабную войну против Украины.

Об этом в Twitter сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко, передает Цензор.НЕТ.

"Украина решительно поддерживает территориальную целостность Молдовы в пределах ее международно признанных границ. Мы осуждаем попытки вовлечь Приднестровский регион Молдовы в полномасштабную войну России против Украины. Мы призываем к немедленной деэскалации напряженности", - говорится в сообщении.

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Молдова (1876) Николенко Олег (301)


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Кацапы уже не знают кого втянуть... дальше ждем марсиан ...
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26.04.2022 17:11 Ответить
ще шаурмян не було, якщо не вірити Азербайджанському ЗМІ, що шаурмяндія дала 4 Су-30см з пілотами
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26.04.2022 17:18 Ответить
🤣🤣🤣
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26.04.2022 17:21 Ответить
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26.04.2022 17:24 Ответить
Нам надо больше о себе думать, а не о Приднестровье.
Если попруться нас убивать из Приднестровья, надо их также лупашить в ответ.

Или будем опять - гадо только перестать стрелять?
Пусть убивают украинцев и разрушают Украину, а мы в ответ будем только мычать?
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26.04.2022 17:32 Ответить
Нам надо больше о себе думать, а не о Приднестровье.
Если попруться нас убивать из Приднестровья, надо их также лупашить в ответ.

Или будем опять - "Надо только перестать стрелять?"

Пусть убивают украинцев и разрушают Украину, а мы в ответ будем только мычать?
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26.04.2022 17:37 Ответить
 
 