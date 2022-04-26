Украина осуждает попытки втянуть Приднестровье в войну и поддерживает территориальную целостность Молдовы, - МИД

В МИДе осудили попытки втянуть Приднестровский регион Молдовы в полномасштабную войну против Украины.

Об этом в Twitter сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко, передает Цензор.НЕТ.

"Украина решительно поддерживает территориальную целостность Молдовы в пределах ее международно признанных границ. Мы осуждаем попытки вовлечь Приднестровский регион Молдовы в полномасштабную войну России против Украины. Мы призываем к немедленной деэскалации напряженности", - говорится в сообщении.

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