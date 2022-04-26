Санду заявила, что во взрывах в Приднестровье задействованы силы изнутри региона, а "президент" Красносельский увидел "украинский след"

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что во взрывах, произошедших в Приднестровье, задействованы силы изнутри региона, не контролируемого конституционными властями.

Как сказала Санду 26 апреля после заседания Совета безопасности, эти силы настроены на втягивание Приднестровья в войну, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на молдавское издание NewsMaker.

"По имеющейся сейчас информации, в попытках эскалации ситуации в приднестровском регионе задействованы силы приднестровского региона. Это силы, выступающие за войну, они заинтересованы в дестабилизации ситуации", — сказала Санду, отметив, что молдавские власти продолжают собирать и изучать информацию.

Санду подтвердила, что взрывы произошли и на аэродроме в Тирасполе, но их причины пока неизвестны молдавским властям.

В то же время "президент" непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский в обращении 26 апреля заявил, что, по предварительным данным, следы террористических атак ведут в Украину. Красносельский заверил, что провокаторам не удастся вовлечь регион в конфликт.

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Он призвал украинские власти провести расследование в связи с атаками в Приднестровье, а центральные власти Молдовы - "не поддаваться на провокации" и "не позволить вовлечь Молдову в агрессию против Приднестровья".

Напомним, 22 апреля исполняющий обязанности командующего войсками Центрального военного округа РФ Рустам Миннекаев сообщил, что российская армия во время начатого нового наступления на востоке Украины планирует установить полный контроль над Донбассом и Южной Украиной, обеспечить сухопутный коридор в Крым. Контроль российской армии над югом Украины также позволит получить выход в Приднестровье, заявили в командовании ЦВО.

Утром 26 апреля на территории непризнанного "Приднестровья" в поселке Маяк Григориопольского района произошли два взрыва. Впоследствии появилась информация о третьем взрыве.

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"Руководство" непризнанного Приднестровья ввело "красный" уровень террористической опасности и пообещало принять "решение в защиту интересов республики".