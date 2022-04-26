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Новости Война
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Санду заявила, что во взрывах в Приднестровье задействованы силы изнутри региона, а "президент" Красносельский увидел "украинский след"

санду,красносельський

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что во взрывах, произошедших в Приднестровье, задействованы силы изнутри региона, не контролируемого конституционными властями.

Как сказала Санду 26 апреля после заседания Совета безопасности, эти силы настроены на втягивание Приднестровья в войну, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на молдавское издание NewsMaker.

"По имеющейся сейчас информации, в попытках эскалации ситуации в приднестровском регионе задействованы силы приднестровского региона. Это силы, выступающие за войну, они заинтересованы в дестабилизации ситуации", — сказала Санду, отметив, что молдавские власти продолжают собирать и изучать информацию.

Санду подтвердила, что взрывы произошли и на аэродроме в Тирасполе, но их причины пока неизвестны молдавским властям.

В то же время "президент" непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский в обращении 26 апреля заявил, что, по предварительным данным, следы террористических атак ведут в Украину. Красносельский заверил, что провокаторам не удастся вовлечь регион в конфликт.

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Он призвал украинские власти провести расследование в связи с атаками в Приднестровье, а центральные власти Молдовы - "не поддаваться на провокации" и "не позволить вовлечь Молдову в агрессию против Приднестровья".

Напомним, 22 апреля исполняющий обязанности командующего войсками Центрального военного округа РФ Рустам Миннекаев сообщил, что российская армия во время начатого нового наступления на востоке Украины планирует установить полный контроль над Донбассом и Южной Украиной, обеспечить сухопутный коридор в Крым. Контроль российской армии над югом Украины также позволит получить выход в Приднестровье, заявили в командовании ЦВО.

Утром 26 апреля на территории непризнанного "Приднестровья" в поселке Маяк Григориопольского района произошли два взрыва. Впоследствии появилась информация о третьем взрыве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуация в Приднестровье вызывает беспокойство. Москва может вмешаться, но хотела бы этого избежать, – МИД РФ

"Руководство" непризнанного Приднестровья ввело "красный" уровень террористической опасности и пообещало принять "решение в защиту интересов республики".

Автор: 

взрыв (6775) Молдова (1876) Приднестровье (657) Мая Санду (213)


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Топ комментарии
+23
пока собирут информацию.кацапы молдаван с лица земли сотрут
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26.04.2022 17:13
+18
Конечно он увидел "украинский след". Потому что это Донбасский сценарий.

1. Врем , что Украина 8 лет обстреливала Донбасс.

2. Вводим войска на Донбасс.

3. Вместе с войсками "лднр" наступаем на Украину.
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26.04.2022 17:16
+17
Ех Санду, Санду... Ну зрозуміло- жінка, а тому боїться. А от як політик - сци*лива. Тут панною Тетчер і не пахне. Жаль Молдову. Виходить що нема там чоловіків. Виходить що справді вони "малдаванє" з яких постійно насміхаються кацапи. Ті кацапня, що намагалися насміхатися з українців, вже сміються на кутні зуби.
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26.04.2022 17:27
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26.04.2022 17:12 Ответить
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26.04.2022 17:44 Ответить
Птичка устала и дальше ушла пешком?
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26.04.2022 18:03 Ответить
Серпень птичка поймала зайца и дальше он уже летел
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26.04.2022 20:13 Ответить
пока собирут информацию.кацапы молдаван с лица земли сотрут
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26.04.2022 17:13 Ответить
нам якось до дупи, вони щодо нас сльози не ллють, і якби США не давали грошей, вони бі біженцям не допомагали б... виноград і без них на вино знайдеться, і яблука...
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26.04.2022 17:16 Ответить
А шо вони можуть зробити ?Хіба вином запоїти)Сандулеса може і рада б ,та чим...Це тільки наш головняк.
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26.04.2022 17:31 Ответить
перечитал за пару дней роман "1984" Оруэлла.. самое реально страшное- что это, увы не утопия, не фантастика .... нет настоящего.... нет прошлого.... а будущего нет -так как нет первых двух..люди живут вроде как.... но по сути проживают День сурка..сами уничтожая подправляя исправляя даты факты фотографии страницы издания манипулируя своей же жизнью...ВОЙНА -РАДИ ВОЙНЫ.... ВЛАСТЬ- РАДИ ВЛАСТИ.... так и в России сегодня... оголтелая сумасшедшая истерия, переписывание, исправление прошлого, подгонка в день сегодняшний --а что будет завтра и будет ли оно -тот еще вопрос... ье кто начинают задавать неудобные вопросы вспомнить историю подлинную признаются психически больными их лечат пытками заставляют их признать в мысленных преступлениях полюбить загадочную партия Старшего брата и жить и понимать что в любой момент партия решит его просто распылить на атомы... и вычеркнуть его существование физически и во всех документах и фактах...
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26.04.2022 17:40 Ответить
У Придністров'ї молдаван майже немає, там українці і кацапи, тому ми справедливо можемо завоювати ту територію собі. Кацапів, звісно, виселити.
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26.04.2022 17:14 Ответить
Пимерно по 30% украинцев, молдован и кацапов там. А во что касается ваты головного мозга, то где-то 90% ваты , невзирая на национальность, и 10% вменяемых.
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26.04.2022 18:01 Ответить
Примерно по 30% там молдован, украинцев и кацапов. А вот что касается ваты, то её там примерно 90%, невзирая на национальность.
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26.04.2022 18:02 Ответить
Там немає кацапів - то зрусифіковані українці, котрі на "переписі" записали себе "русскімі". Придністрянщина - то споконвічна українська земля, споконвіків заселена українцями. Молдаванів там майже нема -лічені села, до того майже безлюдні...
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26.04.2022 18:03 Ответить
Саме так: українці Придністров'я тотально зрусифіковані за період після її приєднання рішенням СРСР її більшої частини в 1940 році до Молдови і одночасно виведено зі складу України.
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26.04.2022 19:48 Ответить
Ми цивилизована країна. Не треба уподобляться кацапам.
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26.04.2022 20:13 Ответить
нах тобі той гадюшник совковий,ще одна у якої в сраці імперські амбіції грають,максимум зачистити і хай Молдова наводить там лад...
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26.04.2022 20:58 Ответить
Може нам ще і Кубані не треба?
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26.04.2022 22:20 Ответить
ні не треба,бо то теж русня срана,а ти захланне тут порядок наводь.ще одне не проспавшеся
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26.04.2022 23:28 Ответить
Конечно он увидел "украинский след". Потому что это Донбасский сценарий.

1. Врем , что Украина 8 лет обстреливала Донбасс.

2. Вводим войска на Донбасс.

3. Вместе с войсками "лднр" наступаем на Украину.
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26.04.2022 17:16 Ответить
Санду і далі буде робити вигляд, що все під контролем?
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26.04.2022 17:20 Ответить
Цей недопрезидент якогось придністров'я звинувачує і водночас закликає українську владу проводити якесь розслідування ? Санду теж говорить загадками, про якісь задіяні,неконтрольовані сили... Як каже Роман Цимбалюк, називаймо речі своїми іменами !
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26.04.2022 17:20 Ответить
З тим дятлом зрозуміло, а вона чому тормозить?
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26.04.2022 17:20 Ответить
Це майже як у психіатрії: сприйняття якоїсь трагедії, ділиться на п'ять стадій.
В даному випадку, це перша стадія - заперечення: війна може трапитись з ким завгодно, але не зі мною!
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26.04.2022 18:53 Ответить
зачем все эти представления?

в них уже мир все равно не верит.

брали бы уже прямо нападали, да и все.
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26.04.2022 17:26 Ответить
Ну ти даёшь! Кто врал всю сознательную жизнь, и родители, и деды-прадеды, и профессию себе выбрал связанную с постоянным притворством --вдруг начнёт что-то делать или говорить прямо, как порядочный человек? Не суди о других по себе, они не имеют твоего воспитания и жизненного опыта.
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26.04.2022 18:41 Ответить
Ех Санду, Санду... Ну зрозуміло- жінка, а тому боїться. А от як політик - сци*лива. Тут панною Тетчер і не пахне. Жаль Молдову. Виходить що нема там чоловіків. Виходить що справді вони "малдаванє" з яких постійно насміхаються кацапи. Ті кацапня, що намагалися насміхатися з українців, вже сміються на кутні зуби.
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26.04.2022 17:27 Ответить
Краснодеревенский визитку Яроша нашёл уже?
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26.04.2022 17:27 Ответить
Еще одну колонию россия решила использовать для нападения на Украину.

Они уже использовали свою колонию Беларусь. ее территории использовали.

использовали колонии Крым и лднр, чтобы взять оттуда дешевое пушечное мясо.

Использовали российскую колонию Чечню, кадыровцев задействовали.

Теперь еще хотят использовать Приднестровскую колонию. Чтобы их военных задействовать.

Когда уже эти колонии россии поймут, что россия их просто использует как пушечное мясо, и пошлют россию нах?
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26.04.2022 17:30 Ответить
Якби було так просто "послати" мацков1ю, то не було б проблем. Укра1нц1 намагаються вже довго - а зараз д1йшло до загроз вжити атомну зброю.
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26.04.2022 18:48 Ответить
Для початку вислати посла нах, санду оголосити персоною нон грата.
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26.04.2022 17:35 Ответить
Санду и в самом деле ни при чем. Она ничего не может ни сделать в приднестровье, ни на что повлиять.... Молдова давно уже живет как бы без приднестровья. Они бы с радостью отказались от этого куска, если бы не политика. Им насрать на эту территорию, поэтому они не будут за нее воевать. А приднестровье полностью подчиняется рашке. Там и отделение ФСБ есть. Что прикажут этому так называемому "президенту" красносельскому, то он и сделает, а не то и он будет сидеть на подвалах.......Я видела уже у российских нашивки на форме Z. Господи храни Украину и поможи!
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26.04.2022 19:00 Ответить
Десяток Точок-У по кацапським об'яктам у цьому гадюшнику, та 1-2 тисячі ракет Град та Украган по їх базі, для остаточного вирішенні кацапського питання в Молдові.
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26.04.2022 18:03 Ответить
1-2 тисячі ракет Град та Украган - було б смішно, як би не так гірко ...
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26.04.2022 21:49 Ответить
Это фсьо дисиптиконы!
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26.04.2022 18:07 Ответить
Дураки, зараз можна визволоти ПНР
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26.04.2022 18:10 Ответить
Сейчас агенты кремля проявляются вовсю.
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26.04.2022 18:16 Ответить
Ми глибоко стурбовані.
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26.04.2022 18:18 Ответить
Терористичні атаки от воно що... А я десь чув що це називали денацифікацією та демілітирплізацією
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26.04.2022 18:23 Ответить
Сейчас идеальный момент демилитаризовать Приднестровье - https://www.youtube.com/watch?v=BCulMKR4Ot8 Олег Жданов, военный эксперт
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26.04.2022 18:25 Ответить
Не знаю,як кому, але на фоні ВІЙНИ з орками Пані Президент Санду реально заслуговує реноме такої ж пані кудкудакен, як і верещучка....(а крайню навіть прізвище до того зобов'язує!). Носиться скрізь, як курка з яйцем, ради не дає...
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26.04.2022 18:42 Ответить
молдавани ссикуни
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26.04.2022 18:53 Ответить
как всегда голова в банку не влазит.
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27.04.2022 12:51 Ответить
 
 