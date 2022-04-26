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Новости Война
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Видим Японию как важного участника антивоенной коалиции, – Зеленский после разговора с премьером Кисидой

кісіда

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьером Японии Фумио Кисидой.

Об этом глава государства сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Продолжил диалог с Премьер-министром Кисидой Фумио. Проинформировал о героическом противодействии агрессии РФ. Поблагодарил Японию за важную поддержку. Обсудили перспективы послевоенного взаимодействия. Видим Японию как важного участника антивоенной коалиции и будущих договоренностей о безопасности Украины", - говорится.

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Зеленский Владимир (20505) Япония (1310) Кисида Фумио (41)


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Не антиросійської. Антивоєнної. А...ну да...скоро ж Міръ-Трудъ-Май...
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26.04.2022 17:28 Ответить
Може не варто витрачати літери і час на друк беззмістовної балаканини найвеличнішого полководця?
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26.04.2022 17:33 Ответить
А мало-б бути антрашистської, антипутінської коаліції....
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26.04.2022 17:34 Ответить
Развал РАБzzei неизбежен.....всему своя Минута.....
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26.04.2022 17:37 Ответить
Якщо Японія сподівається на повернення своїх островів дипломатичним шляхом, то це марно . Варіант відкупити їх по прикладу Аляски малоймовірний, та й звучить безглуздо' бо як це купувати своїж території . Ну а забрати силовим шляхом, зараз сприятливий період, або ж вона очікує більшого послаблення рф . Та й Китаю дрімати не варто, якщо мріє про розширення своїх земель .
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26.04.2022 17:37 Ответить
Як надо Айден Муждабаев,,,рюсский рейх против всего Мира,,,,вояки сраные)))
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26.04.2022 17:42 Ответить
союзников мало не бывает. Спасибо японцам!
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26.04.2022 23:31 Ответить
 
 