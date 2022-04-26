Видим Японию как важного участника антивоенной коалиции, – Зеленский после разговора с премьером Кисидой

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьером Японии Фумио Кисидой.

Об этом глава государства сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Продолжил диалог с Премьер-министром Кисидой Фумио. Проинформировал о героическом противодействии агрессии РФ. Поблагодарил Японию за важную поддержку. Обсудили перспективы послевоенного взаимодействия. Видим Японию как важного участника антивоенной коалиции и будущих договоренностей о безопасности Украины", - говорится.

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