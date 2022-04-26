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Новости Война
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Оккупанты в Херсоне назначили "председателя ОГА" и "мэра": Законный глава города Колыхаев остается в городе и отказался сотрудничать с рашистами

ігор,колихаєв

Мэр Херсона Игорь Колыхаев отказался сотрудничать с российскими оккупантами.

Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня моим заместителям и руководителям КП, департаментов, управлений Херсонского исполнительного комитета, старостам округов, председателям районных советов был представлен новый "глава администрации Херсона". Было озвучено, что полномочия Херсонского городского головы делегируются, согласно приказу областного военного коменданта России, Кобцу Александру Юрьевичу, который, в свою очередь, подчиняется новому главе Херсонской областной администрации Сальдо Владимиру Васильевичу", - говорится в сообщении.

По словам Колыхаева, сотрудникам горисполкома было предложено рассмотреть возможность дальнейшего сотрудничества. Далее выбор будет делать каждый самостоятельно.

"Что касается меня, то я запросил у Офиса Президента детальную инструкцию, что делать в этом случае мне и коллегам. До прямых указаний Офиса Президента остаюсь на удаленном доступе (согласно инструкции, полученной ранее 18.04.2022 года, № 01-01-71- 2311/0/22/16, подписанной начальником областной военной администрации (Г.Лагутой), буду по мере возможности осуществлять управление начатыми процессами, касающимися жизнедеятельности города.
Остается много организационных и административных вопросов, на которые я пока не могу ответить. Но мы будем искать эти ответы. Я остаюсь в Херсоне и с херсонцами, которые больше полутора лет назад доверили мне руководство нашим городом. Сотрудничать с новой администрацией отказался.
Херсон – это Украина!" - подытожил мэр города.

В то же время председатель ОВА Геннадий Лагута сообщил: "Я убежден, что эти коллаборанты и их сообщники после нашей победы понесут ответственность. Эти назначения незаконны".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мэр Херсона Колыхаев просит высшее руководство государства объяснить, как работать в оккупации. ДОКУМЕНТ

оккупация (10167) Херсон (2840) Колыхаев Игорь (21)


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Топ комментарии
+7
мужик
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26.04.2022 17:23
+6

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26.04.2022 17:29
+5
Сальдо на виселицу.
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26.04.2022 17:37
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мужик
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26.04.2022 17:23 Ответить
Руцкій мужик
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26.04.2022 17:50 Ответить
Як здавали Херсон:
https://nikvesti.com/news/politics/244668
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26.04.2022 17:25 Ответить
Сальдо *****. Надеюсь тебя **** повешают.
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26.04.2022 17:25 Ответить
Ти ба,який патріот. Залишається там.Навіть кацапи його бояться,НЕ ЧІПАЮТЬ. З чого б це?
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26.04.2022 17:26 Ответить
Тримаймося браття українці.
Ми переможемо.
Слава нації
Смерть москалям
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26.04.2022 17:27 Ответить
мужественные люди! Дякуэмо!
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26.04.2022 17:27 Ответить

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26.04.2022 17:29 Ответить
Мужик, молодец. Но один в поле не воин.

Проблему должны решать командование и ВСУ
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26.04.2022 17:34 Ответить
Сальдо на виселицу.
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26.04.2022 17:37 Ответить
Головне щоб вижив.
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26.04.2022 17:37 Ответить
Визволяти треба Херсон.Уроки Донбаса видно до нас не доходять.Будемо чекати коли Херсон начнуть рівняти і людей по повній катувати?
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26.04.2022 17:37 Ответить
Видно недостаточно трахали Сальдо негры в тюрьме в Доминикане, где его посадили. Теперь его можно называть не иначе, как «ходячий жмур» - топтать улицы Херсона ему осталось недолго.
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26.04.2022 21:28 Ответить
Якось вибірково мерів на окупованих територіях викрадають і вбивають...
Дуже вибірково...
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27.04.2022 05:43 Ответить
 
 