Оккупанты в Херсоне назначили "председателя ОГА" и "мэра": Законный глава города Колыхаев остается в городе и отказался сотрудничать с рашистами

Мэр Херсона Игорь Колыхаев отказался сотрудничать с российскими оккупантами.

Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня моим заместителям и руководителям КП, департаментов, управлений Херсонского исполнительного комитета, старостам округов, председателям районных советов был представлен новый "глава администрации Херсона". Было озвучено, что полномочия Херсонского городского головы делегируются, согласно приказу областного военного коменданта России, Кобцу Александру Юрьевичу, который, в свою очередь, подчиняется новому главе Херсонской областной администрации Сальдо Владимиру Васильевичу", - говорится в сообщении.

По словам Колыхаева, сотрудникам горисполкома было предложено рассмотреть возможность дальнейшего сотрудничества. Далее выбор будет делать каждый самостоятельно.

"Что касается меня, то я запросил у Офиса Президента детальную инструкцию, что делать в этом случае мне и коллегам. До прямых указаний Офиса Президента остаюсь на удаленном доступе (согласно инструкции, полученной ранее 18.04.2022 года, № 01-01-71- 2311/0/22/16, подписанной начальником областной военной администрации (Г.Лагутой), буду по мере возможности осуществлять управление начатыми процессами, касающимися жизнедеятельности города.

Остается много организационных и административных вопросов, на которые я пока не могу ответить. Но мы будем искать эти ответы. Я остаюсь в Херсоне и с херсонцами, которые больше полутора лет назад доверили мне руководство нашим городом. Сотрудничать с новой администрацией отказался.

Херсон – это Украина!" - подытожил мэр города.

В то же время председатель ОВА Геннадий Лагута сообщил: "Я убежден, что эти коллаборанты и их сообщники после нашей победы понесут ответственность. Эти назначения незаконны".

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