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Новости Война
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Оккупанты пытаются привлечь к войне с Украиной курсантов из Ливии и участников боевых действий в Сирии и Чечне, - ГУР

рф,окупанти

Состав оккупационной армии в ближайшее время могут пополнить слушатели Михайловской военной артиллерийской академии (Санкт-Петербург), проходящие стажировку на территории Ливии.

Об этом сообщает ГУР Минобороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что командование академии принимает меры по возвращению слушателей на территории РФ и привлечению их к боевым действиям против Украины.

"Также россияне ищут военнослужащих, которые могут согласиться принять участие в вооруженной агрессии на территории Украины. С этой целью даже идут на уменьшение состава российской группировки на территории Сирийской арабской республики. В последние дни в данной группировке проведены организационно-штатные изменения. Следовательно, в тактической группировке "Алеппо" было сокращено 200 должностей", - сообщили в ГУР МО.

Ожидается, что по возвращении сокращенных военнослужащих они будут направлены в районы ведения боевых действий.

"В общем, российское военное командование проявляет значительный интерес к военнослужащим, участвовавшим в боевых действиях на территории Сирии и Чечни. В настоящее время активно проводятся мероприятия по привлечению их в состав оккупационной армии. Основные регионы где проводятся мобилизационной кампании: Краснодарский край, Пермский край, Республики Дагестан, Ингушетия, Калмыкия. Эти действия сопровождаются мощной пропагандистской кампанией по "нацистскому/карательному" режиму в Украине.Важным остается материально-финансовый аспект, что в условиях ограничительных санкций США и стран запада ощутимо для населения РФ.Подтверждается информация, что участников боевых действий на территории Украины дополнительно мотивируют возможностью улучшить свое материальное положение за счет "трофеев", - подытожили в Главном управлении разведкой.

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Ливия (680) разведка (4181) россия (95687) Сирия (3147)


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Топ комментарии
+23
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26.04.2022 17:38
+8
все гівно у світі збирають, ще у кім чен іна не просили?
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26.04.2022 17:36
+6
Короче всех недобитков )))
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26.04.2022 17:39
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все гівно у світі збирають, ще у кім чен іна не просили?
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26.04.2022 17:36 Ответить
просили, але там салом заросло, губами не дібратися)
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26.04.2022 17:57 Ответить
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26.04.2022 17:38 Ответить
Короче всех недобитков )))
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26.04.2022 17:39 Ответить
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26.04.2022 17:39 Ответить
Україна це їм не Африка де звикли бедуїнів на верблюдах полохать..
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26.04.2022 17:40 Ответить
І нє пожилі есчо (
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26.04.2022 17:40 Ответить
расово правильных москалей с Москвы (ну и с Питера) не хотят трогать, а то вдруг майдан ... холопов по сусекам ищут без туалетов.
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26.04.2022 17:42 Ответить
Можно ещё того с культями, которому только лучше стало мобилизовать.
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26.04.2022 17:44 Ответить
еще за хлеб и бусы можно бедуинов в Марокко набрать, пигмеев в Конго и неконтактных индейцев в Эквадоре.
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26.04.2022 17:46 Ответить
Пусть приезжают, лишний перегной для нашего чернозема не помешает.
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26.04.2022 17:54 Ответить
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26.04.2022 17:57 Ответить
А что так? На рабссеюшке призывники военкоматы жгут? Рабссеянские свиньи одного сорта говна: рашисты и их убивает сама богом благословленная земля Украины. Дебилы рашистские из рыжего леса не дадут соврать.
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26.04.2022 18:12 Ответить
 
 