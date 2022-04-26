Оккупанты пытаются привлечь к войне с Украиной курсантов из Ливии и участников боевых действий в Сирии и Чечне, - ГУР

Состав оккупационной армии в ближайшее время могут пополнить слушатели Михайловской военной артиллерийской академии (Санкт-Петербург), проходящие стажировку на территории Ливии.

Об этом сообщает ГУР Минобороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что командование академии принимает меры по возвращению слушателей на территории РФ и привлечению их к боевым действиям против Украины.

"Также россияне ищут военнослужащих, которые могут согласиться принять участие в вооруженной агрессии на территории Украины. С этой целью даже идут на уменьшение состава российской группировки на территории Сирийской арабской республики. В последние дни в данной группировке проведены организационно-штатные изменения. Следовательно, в тактической группировке "Алеппо" было сокращено 200 должностей", - сообщили в ГУР МО.

Ожидается, что по возвращении сокращенных военнослужащих они будут направлены в районы ведения боевых действий.

"В общем, российское военное командование проявляет значительный интерес к военнослужащим, участвовавшим в боевых действиях на территории Сирии и Чечни. В настоящее время активно проводятся мероприятия по привлечению их в состав оккупационной армии. Основные регионы где проводятся мобилизационной кампании: Краснодарский край, Пермский край, Республики Дагестан, Ингушетия, Калмыкия. Эти действия сопровождаются мощной пропагандистской кампанией по "нацистскому/карательному" режиму в Украине.Важным остается материально-финансовый аспект, что в условиях ограничительных санкций США и стран запада ощутимо для населения РФ.Подтверждается информация, что участников боевых действий на территории Украины дополнительно мотивируют возможностью улучшить свое материальное положение за счет "трофеев", - подытожили в Главном управлении разведкой.

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