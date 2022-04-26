РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9574 посетителя онлайн
Новости Помощь Украине
5 409 11

Литва еще имеет оружие, которое можно передать Украине - командующий ВС Рупшис

литва

Власти Литвы ведут переговоры по передаче Украине вооружения.

По словам командующего Вооруженными силами Литвы Вальдемараса Рупшиса, у государства еще есть оружие, которое оно могло бы передать Украине, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DELFI.lt.

"Мы рассматриваем возможные варианты. Они все еще есть, мы еще ведем переговоры с ключевыми союзниками о том, какие линии поставки могли бы быть, если мы их отдадим. В конце концов, мы консультируемся с украинской стороной о том, что им нужно", - заявил он.

По словам командующего ВС Литвы, украинцам нужно дать такую ​​технику, которую можно будет эффективно использовать.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пока зло не будет побеждено, мы не имеем права на усталость, - премьер Литвы Шимоните

Он также подчеркнул, что поддержка Литвы включает не только поставки вооружений, но и обучение. "Мы готовы и дальше оказывать столь необходимую поддержку украинской армии через учебу", - сказал Рупшис.

Напомним, Литва уже передала Украине ракетные комплексы Stinger, другое противотанковое, зенитное вооружение и боеприпасы.

Литва также проводила обучение для украинских военных по обращению с американским противотанковым вооружением.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Литва передала Украине тяжелые минометы

Литва (2476) оружие (10224) Рупшис (7)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+23
Литовцям-черговий респект...
показать весь комментарий
26.04.2022 17:37
+10
Вот где братский народ, а не толи лепрозорий, толи скотомогильник...
показать весь комментарий
26.04.2022 17:48
+7
Прибалти, литовці зокрема, готові нам віддати свою останню сорочку лиш би ми знищили орків. І я їх прекрасно розумію.
показать весь комментарий
26.04.2022 17:53
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Литовцям-черговий респект...
показать весь комментарий
26.04.2022 17:37 Ответить
что с коммментами твориться?опять козломордые хакерские атаки устраивает?)
показать весь комментарий
26.04.2022 17:43 Ответить
Вот где братский народ, а не толи лепрозорий, толи скотомогильник...
показать весь комментарий
26.04.2022 17:48 Ответить
хороший там у вас военторг, и скидки ошеломительные.
показать весь комментарий
26.04.2022 17:52 Ответить
Прибалти, литовці зокрема, готові нам віддати свою останню сорочку лиш би ми знищили орків. І я їх прекрасно розумію.
показать весь комментарий
26.04.2022 17:53 Ответить
Литовці нас не підводять. Тотальний респект і подяка.
показать весь комментарий
26.04.2022 18:06 Ответить
Дякуємо братській Литві !
показать весь комментарий
26.04.2022 18:07 Ответить
mano miško broliai - esu jums labai dėkingas
показать весь комментарий
26.04.2022 19:20 Ответить
Наші брати Литовці! Дякуємо!
показать весь комментарий
26.04.2022 20:21 Ответить
Маленька Литва ще має зброю щоб передати Україні- а велика Німеччина - вже ні!
показать весь комментарий
26.04.2022 21:05 Ответить
Спасибо Вам, Братья!!!!!!
показать весь комментарий
26.04.2022 21:21 Ответить
 
 