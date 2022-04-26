Литва еще имеет оружие, которое можно передать Украине - командующий ВС Рупшис

Власти Литвы ведут переговоры по передаче Украине вооружения.

По словам командующего Вооруженными силами Литвы Вальдемараса Рупшиса, у государства еще есть оружие, которое оно могло бы передать Украине, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DELFI.lt.

"Мы рассматриваем возможные варианты. Они все еще есть, мы еще ведем переговоры с ключевыми союзниками о том, какие линии поставки могли бы быть, если мы их отдадим. В конце концов, мы консультируемся с украинской стороной о том, что им нужно", - заявил он.

По словам командующего ВС Литвы, украинцам нужно дать такую ​​технику, которую можно будет эффективно использовать.

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Он также подчеркнул, что поддержка Литвы включает не только поставки вооружений, но и обучение. "Мы готовы и дальше оказывать столь необходимую поддержку украинской армии через учебу", - сказал Рупшис.

Напомним, Литва уже передала Украине ракетные комплексы Stinger, другое противотанковое, зенитное вооружение и боеприпасы.

Литва также проводила обучение для украинских военных по обращению с американским противотанковым вооружением.

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