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Новости Война
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Гутерриш – Лаврову: ООН и Красный Крест готовы обеспечить работу гуманитарного коридора с "Азовстали"

маріуполь

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш встретился в Москве с главой МИД России Сергеем Лавровым и на итоговой пресс-конференции заявил, что ООН готова направить все свои усилия на спасение жизней людей в Мариуполе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Гутерриш заявил о готовности вместе с Комитетом Красного Креста обеспечить работу гуманитарного коридора с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе, где продолжаются бои и остаются сотни мирных жителей. Генсек ООН также призвал к независимому расследованию сообщений о военных преступлениях в Украине.

В свою очередь, Лавров в очередной раз безосновательно обвинил представителей Украины в недобросовестном ведении переговоров, а страны Запада – в том, что они "накачивают" Украину оружием, чтобы достичь преимущества на поле боя.

"Если это будет продолжаться, переговоры вряд ли будут иметь какой-то результат. Но мы привержены переговорному решению" - уверяет глава российского МИД.

В то же время он сказал, что содержание будущего мирного договора будет зависеть от хода боевых действий. Лавров также назвал перспективу ядерной войны реальной, хотя и добавил, что для России такая война "неприемлема".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Гутерриш предлагает создать трехстороннюю контактную группу для решения гуманитарных вопросов в Украине

Лавров Сергей (2306) Мариуполь (5718) ООН (4178) эвакуация (2083) Гутерриш Антониу (337)


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Топ комментарии
+3
Червоний Хрест вже відзначився організацією торгівлі людьми і особливо дітьми - саме він допомагає викрадати людей зі сходу України і вивозити їх в рашку. Червоний хрест необхідно оголосити посібником терористів, а його керівників судити
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26.04.2022 18:45
+2
ГУТТЕРЕШ собирается миротворцев ООН привезти ?

Какой механизм его идеи - попистеть ????
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26.04.2022 17:53
+2
Гуттерішу-стара лапотна кляча без дозволу сцаря навіть срать не ходить...
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26.04.2022 17:55
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ГУТТЕРЕШ собирается миротворцев ООН привезти ?

Какой механизм его идеи - попистеть ????
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26.04.2022 17:53 Ответить
Грузія 76 % waaaat?
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26.04.2022 17:54 Ответить
Гуттерішу-стара лапотна кляча без дозволу сцаря навіть срать не ходить...
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26.04.2022 17:55 Ответить
Ні Лавров Ні слизняк Гутерріш нічого не вирішують, тільки ***** Путін
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26.04.2022 18:08 Ответить
Тільки давайте без ***** типу Червоний Хрест допомагає евакуювати українців до підоросіїї
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26.04.2022 18:08 Ответить
Старий, зношений до лисака іш... імпотенти **********!
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26.04.2022 18:19 Ответить
От і поговорили сліпий з глухим...
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26.04.2022 18:23 Ответить
пишіть як є - він поїхав клянчити гроші в росіії для ООН, як в одного з донорів.
https://www.aa.com.tr/en/world/12-billion-people-are-impacted-by-ukraine-war-un-chief/2556075

просять в донорів 1.2 млрд в зв'язку з гуманітарною кризою в Україні через війну, причому самій Україні виділили аж 50 млн.
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26.04.2022 18:24 Ответить
Скоро в тому оон залищиться кінь, гутереш та ще десяток дебілів
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26.04.2022 18:30 Ответить
Червоний Хрест вже відзначився організацією торгівлі людьми і особливо дітьми - саме він допомагає викрадати людей зі сходу України і вивозити їх в рашку. Червоний хрест необхідно оголосити посібником терористів, а його керівників судити
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26.04.2022 18:45 Ответить
Кацапы ложили с прибором, и на Антона, и на его предложения..
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26.04.2022 20:51 Ответить
Якщо гуманітарний корридор не в змозі організувати ООН, то тоді Україна має повне право залишити таку організацію та закликати всіх членів ООН до створення дійсно міжнародної організації яка має силу і можливості організувати такі корридори...
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26.04.2022 21:44 Ответить
https://t.me/PresidentPoroshenko/3288 Петро Порошенко: Гутерреш повинен перебувати в Маріуполі, а не на касапії

"Місце Генсека ООН Гутерреша - у Маріуполі, а не в Москві.

В ефірі французького телеканалу LCI закликав Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша поїхати в Маріуполь, а не в Москву, щоб побачити справжню картину страшних злочинів російських окупантів".
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26.04.2022 23:10 Ответить
 
 