Гутерриш – Лаврову: ООН и Красный Крест готовы обеспечить работу гуманитарного коридора с "Азовстали"

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш встретился в Москве с главой МИД России Сергеем Лавровым и на итоговой пресс-конференции заявил, что ООН готова направить все свои усилия на спасение жизней людей в Мариуполе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Гутерриш заявил о готовности вместе с Комитетом Красного Креста обеспечить работу гуманитарного коридора с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе, где продолжаются бои и остаются сотни мирных жителей. Генсек ООН также призвал к независимому расследованию сообщений о военных преступлениях в Украине.

В свою очередь, Лавров в очередной раз безосновательно обвинил представителей Украины в недобросовестном ведении переговоров, а страны Запада – в том, что они "накачивают" Украину оружием, чтобы достичь преимущества на поле боя.

"Если это будет продолжаться, переговоры вряд ли будут иметь какой-то результат. Но мы привержены переговорному решению" - уверяет глава российского МИД.

В то же время он сказал, что содержание будущего мирного договора будет зависеть от хода боевых действий. Лавров также назвал перспективу ядерной войны реальной, хотя и добавил, что для России такая война "неприемлема".

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