Гутерриш – Лаврову: ООН и Красный Крест готовы обеспечить работу гуманитарного коридора с "Азовстали"
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш встретился в Москве с главой МИД России Сергеем Лавровым и на итоговой пресс-конференции заявил, что ООН готова направить все свои усилия на спасение жизней людей в Мариуполе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
Гутерриш заявил о готовности вместе с Комитетом Красного Креста обеспечить работу гуманитарного коридора с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе, где продолжаются бои и остаются сотни мирных жителей. Генсек ООН также призвал к независимому расследованию сообщений о военных преступлениях в Украине.
В свою очередь, Лавров в очередной раз безосновательно обвинил представителей Украины в недобросовестном ведении переговоров, а страны Запада – в том, что они "накачивают" Украину оружием, чтобы достичь преимущества на поле боя.
"Если это будет продолжаться, переговоры вряд ли будут иметь какой-то результат. Но мы привержены переговорному решению" - уверяет глава российского МИД.
В то же время он сказал, что содержание будущего мирного договора будет зависеть от хода боевых действий. Лавров также назвал перспективу ядерной войны реальной, хотя и добавил, что для России такая война "неприемлема".
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Какой механизм его идеи - попистеть ????
https://www.aa.com.tr/en/world/12-billion-people-are-impacted-by-ukraine-war-un-chief/2556075
просять в донорів 1.2 млрд в зв'язку з гуманітарною кризою в Україні через війну, причому самій Україні виділили аж 50 млн.
"Місце Генсека ООН Гутерреша - у Маріуполі, а не в Москві.
В ефірі французького телеканалу LCI закликав Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша поїхати в Маріуполь, а не в Москву, щоб побачити справжню картину страшних злочинів російських окупантів".