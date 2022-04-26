Минобороны РФ грозит обстрелами Киева в случае ударов Украиной по объектам в России

Минобороны страны-агрессора грозится наносить удары по "центрам принятий решений" в Киеве, если Украина будет атаковать объекты на территории РФ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

В Минобороны России обратили внимание на заявление заместителя министра обороны Великобритании Хиппи о нанесении Киевом ударов по объектам в РФ британским оружием.

Минобороны отметило, что прямое провоцирование Лондоном Киева на нанесение таких ударов в случае попытки их реализации немедленно приведет к пропорциональному ответу. Российские ВС находятся в круглосуточной готовности к нанесению ответных ударов высокоточным оружием по центрам принятий решений в Киеве", - пишет издание.

Напомним, ранее в Британии заявили, что Украина может вполне законно атаковать военные объекты в России.

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