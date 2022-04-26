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Новости Война
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Россия готовит ракетный удар по Приднестровью с жертвами среди мирного населения, - ГУР МО

придністровя

Жители непризнанной "Приднестровской молдавской республики" получают СМС, от имени вроде бы Вооруженных сил и спецслужб Украины. В них содержится предупреждение о "ракетном и артиллерийском" ударе по территории "ПМР".

Об этом в Telegram сообщает ГУР МО, передает Цензор.НЕТ.

"Служба безопасности Украины настоятельно рекомендует провести эвакуацию гражданского населения в более безопасные регионы. Уверяем, Вооруженные Силы Украины не желают зла ​​мирным жителям, однако оставшиеся в городах люди будут восприняты в качестве диверсионных групп и будут ликвидированы без предупреждения. Ровно в 19.00 будет проведен ракетный и артиллерийский обстрелы объектов на территории республики", - говорится в СМС.

Эти сообщения активно освещаются российскими пропагандистскими информационными ресурсами.

"Отмечаем: государство Украина не имеет никакого отношения к этой и подобным провокациям. Подобные фейки и инциденты, предположительно произошедшие на территории "ПМР", являются ничем иным, как очередной провокацией российских спецслужб против Украины и Молдовы", - отметили в Главном управлении разведки. .

Также смотрите: Украинские артиллеристы уничтожили технику оккупантов. ВИДЕО

Россия готовит ракетный удар по Приднестровью с жертвами среди мирного населения, - ГУР МО 01

Молдова (1876) Приднестровье (657) разведка (4181)


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Топ комментарии
+29
"Слава Украине! Слава ВСУ" - дебіли навіть не знають як у нас відповідають на ЦЕ привітання!
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26.04.2022 18:16
+21
Останій рядок від орків це щось із чимось
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26.04.2022 18:14
+20
Скрепя сердце выдавили
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26.04.2022 18:15
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Останій рядок від орків це щось із чимось
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26.04.2022 18:14 Ответить
Скрепя сердце выдавили
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26.04.2022 18:15 Ответить
Аж скрєпи луснули
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26.04.2022 18:32 Ответить
А где "ПМР" в кавычках?
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26.04.2022 18:14 Ответить
Треба забирати Придністров`є під контроль, доки орки не почали хапати місцевих жителів в якості "гарматного м`яса" під приводом "мобілізації", яку вони намагаються зараз проштовхнути своїми провокаціями. Тобто, тут річ вже йде не лише про демілітаризацію російсько-терористичного анклаву "ПМР" а й про елементарний порятунок його жителів від російсько-терорестичних військ.
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26.04.2022 18:14 Ответить
"Слава Украине! Слава ВСУ" - дебіли навіть не знають як у нас відповідають на ЦЕ привітання!
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26.04.2022 18:16 Ответить
На бутылку ВСУньтесь,по донышко...
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26.04.2022 18:32 Ответить
Смерть москалям!
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26.04.2022 18:44 Ответить
Вони не можуть, їм Роскомнадзор забороняє таке писати...
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26.04.2022 19:02 Ответить
Опять спалились на гопнической фразе "вас предупредили"
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26.04.2022 18:17 Ответить
Дай Бог нашій ППО збити ту ракету, і унеможливити таким чином створення приводу для вторгнення з"придністров'я"
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26.04.2022 18:19 Ответить
В 1992-м в Дубоссарах всё началось с того, что КГБ-сты осбтреливали обе стороны с жертвами по обоим берегам Днестра.
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26.04.2022 18:20 Ответить
Алльо, ГУР МО !!!!! Ми не москальська біомаса щоб схавати цю інфу без солі. Покажіть з якого номера і оператора прийшла смс. По друге, а де наші невєбені спецзвязок, кіберзахист і реб, хіба надто складно виявити авторів смс і заглушити канал ?
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26.04.2022 18:22 Ответить
Процес пішов. "Москвичі недостойні свого Великого диктатора. То здохніть разом зі мною, найвеличнішим". Все за сценарієм гітлерівської кончини.
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26.04.2022 18:23 Ответить
Та хай заряджають. Самі очищують Придністров'я від вати. Що ми так запарюємося?
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26.04.2022 18:28 Ответить
Відколи б це ЗСУ з повагою до кацапських новоутворень зверталися, та й ще без лапок та з великої літери
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26.04.2022 18:30 Ответить
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26.04.2022 18:33 Ответить
тебе какое дело7 ты цензурой заведуешь у нас. бутусову я больше доверяю чем люсе аристовичу
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26.04.2022 19:24 Ответить
руский мир наближаеться...
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26.04.2022 18:40 Ответить
Нехай підривають усе пмр! Я за.
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26.04.2022 18:47 Ответить
Наши бы не писали - Республики. Боже яки конченые. Спалились.
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26.04.2022 18:53 Ответить
Рекомендую: провести референдум у Придністров'ї, як найшвидше, і приєднатися до рідної країни Молдови.
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26.04.2022 18:54 Ответить
Рідна країна для Лівобережжя Дністра - УКРАЇНА. Придністрянщина - то споконвічна українська земля споконвіків заселена українцями. Учи матчасть в частині історії.
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30.04.2022 18:33 Ответить
Цікаво. 5 хвилин залишилось.
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26.04.2022 18:56 Ответить
Наче якась шкодлива дитина написала, невже хтось повірить.Ще й такий корявий текст.
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26.04.2022 18:57 Ответить
Та хай лупашить - якось байдуже.
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26.04.2022 19:10 Ответить
НАДЕЮСЬ НАША ВЛАДА ГОТОВА. ИЛИ ОПЯТЬ ВСЕ РАЗМИНИРОВАЛИ. И НЕ ОЖИДАЮТ.
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26.04.2022 19:22 Ответить
Ну и как? Ну и чо?
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26.04.2022 19:42 Ответить
А як вони образяться та знимуть війська з Маріуполя на захист всраного анклаву?)))
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26.04.2022 20:20 Ответить
Телефонные террористы, в дурдоме полные палаты
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26.04.2022 20:27 Ответить
Треба показати Борису і Йосипу - хай теж посміються.
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26.04.2022 20:52 Ответить
Лично я за.... Надо разворошить это болото... Бейте прямо по складах...
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27.04.2022 07:46 Ответить
 
 