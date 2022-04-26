Россия готовит ракетный удар по Приднестровью с жертвами среди мирного населения, - ГУР МО

Жители непризнанной "Приднестровской молдавской республики" получают СМС, от имени вроде бы Вооруженных сил и спецслужб Украины. В них содержится предупреждение о "ракетном и артиллерийском" ударе по территории "ПМР".

Об этом в Telegram сообщает ГУР МО, передает Цензор.НЕТ.

"Служба безопасности Украины настоятельно рекомендует провести эвакуацию гражданского населения в более безопасные регионы. Уверяем, Вооруженные Силы Украины не желают зла ​​мирным жителям, однако оставшиеся в городах люди будут восприняты в качестве диверсионных групп и будут ликвидированы без предупреждения. Ровно в 19.00 будет проведен ракетный и артиллерийский обстрелы объектов на территории республики", - говорится в СМС.

Эти сообщения активно освещаются российскими пропагандистскими информационными ресурсами.

"Отмечаем: государство Украина не имеет никакого отношения к этой и подобным провокациям. Подобные фейки и инциденты, предположительно произошедшие на территории "ПМР", являются ничем иным, как очередной провокацией российских спецслужб против Украины и Молдовы", - отметили в Главном управлении разведки. .

Также смотрите: Украинские артиллеристы уничтожили технику оккупантов. ВИДЕО