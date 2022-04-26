Защитники Мариуполя должны выжить – иначе никаких переговоров с РФ, - глава Донецкой ОВА Кириленко
Россия нанесла 35 авиаударов по "Азовстали" только за вчера.
Об этом в Telegram сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, передает Цензор.НЕТ.
"И это уже после того, как их диктатор публично объявил, что никакого штурма не будет. Но россияне все равно бьют. Бьют, зная, что на заводе находятся более тысячи гражданских. Потому что именно за этим они сюда и пришли: бить, убивать и разрушать.
Мы это прекрасно понимаем. И в таких условиях мы не прекращаем попытки освободить наших людей из блокадного города – и гражданских, и военных. Защитники Мариуполя должны выжить – иначе ни о каких переговорах с россией не может быть и речи!
Геноцид украинского народа в Мариуполе никогда не забудем и не простим", - подчеркнул он.
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повторюсь, останні два місяці...
що означає повинні вижити???
поясніть яка робота була проведена
проводиться
буде проводитися по знищення блокади, крім закликів до орків, дати коредор???
де те все, чим хваляться союзники та й наші???
В Україні вистачає добровольців які б добралися до Маріуополя та допомогли його захистникам, но для цього треба мати політичну волю створити такі сили і дати їм наказ допомогти. Зараз всюди всі показують, як важко Маріуполю, но невже немає 5-10 тисяч добровольців які можуть їх захистити та допомогти...