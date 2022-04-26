Защитники Мариуполя должны выжить – иначе никаких переговоров с РФ, - глава Донецкой ОВА Кириленко

Россия нанесла 35 авиаударов по "Азовстали" только за вчера.

Об этом в Telegram сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, передает Цензор.НЕТ.

"И это уже после того, как их диктатор публично объявил, что никакого штурма не будет. Но россияне все равно бьют. Бьют, зная, что на заводе находятся более тысячи гражданских. Потому что именно за этим они сюда и пришли: бить, убивать и разрушать.

Мы это прекрасно понимаем. И в таких условиях мы не прекращаем попытки освободить наших людей из блокадного города – и гражданских, и военных. Защитники Мариуполя должны выжить – иначе ни о каких переговорах с россией не может быть и речи!

Геноцид украинского народа в Мариуполе никогда не забудем и не простим", - подчеркнул он.

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