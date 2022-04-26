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Новости Война
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Ядерная риторика РФ очень опасна, в атомной войне проиграют все, - глава Пентагона Остин

зброя,ядерна

Министр обороны США Ллойд Остин настаивает, что ядерная риторика российской стороны очень опасна – в атомной войне проиграют все стороны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Вы слышали, как я не раз говорил, что такая риторика очень опасна и не помогает. Никто не хочет, чтобы атомная война произошла. Это – война, в которой все стороны проиграют", - подчеркнул он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Остин об исторической встрече на базе "Рамштайн": Более 40 стран собрались, чтобы помочь Украине победить РФ. Фоторепортаж

ядерное оружие (1337) ядерная безопасность (495) Остин Ллойд (420)


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Топ комментарии
+10
nuzhna preventivom zanjatsa - u Ameriki estj opit - Hiroshima i Nagasaki......moskva.... piter....
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26.04.2022 18:34
+8
Шведы такие вот штучки нам дают: FH77 BW Archer в количестве хз....
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26.04.2022 18:39
+7
Так ******* по бункеру превентивно.
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26.04.2022 18:35
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nuzhna preventivom zanjatsa - u Ameriki estj opit - Hiroshima i Nagasaki......moskva.... piter....
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26.04.2022 18:34 Ответить
Воронеж... :
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26.04.2022 18:47 Ответить
МоZZковити на це тільки й вичікують, щоб геть розв'язати руки їм.
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26.04.2022 18:58 Ответить
Так ******* по бункеру превентивно.
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26.04.2022 18:35 Ответить
запомните.. гопник берёт на слабо и смотрит на реакцию.. Видит страх.. повышает градус
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26.04.2022 18:36 Ответить
********* не станет,это главное!
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26.04.2022 18:38 Ответить
***** не страшно, воно сидить в бункері на Уралі.
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26.04.2022 18:39 Ответить
А дышать будет радиоактивным пеплом когда ипанут по бункеру? Никого не обойдет чаша сия. 🔴
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26.04.2022 19:36 Ответить
Шведы такие вот штучки нам дают: FH77 BW Archer в количестве хз....
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26.04.2022 18:39 Ответить
но обезьяна с гранатой этого не понимает... она же помнит что у нее еще есть гранаты...
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26.04.2022 18:40 Ответить
треба привінтивно знищити росію, ці підараси нікому життя не дадуть
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26.04.2022 18:40 Ответить
програють ти шо будуть довго сопли жовать...
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26.04.2022 18:42 Ответить
...Коли зараз намагаються пробити "броню рашизму", розказуючи про нові та нові злочини недодержави, то у відповідь особливої реакції й немає. Вони формально відповідають, що вбивства у Бучі - це "фейк". А самі дуже задоволені тим, що не фейк, бо це, з точки зору викривленої рашизмом свідомості, є свідченням "сили".

Вони чинять злочини у чужій державі - вони "сильні". Вони ******** чужі міста - вони "сильні". Вони мають бути сильними, їх мають боятися. Це головне. Це відчуття приналежності до сильної зграї, яка буде "рвати усіх", а тому й тобі, як учаснику зграї, щось перепаде.

А от що їх реально хвилює? Приміром, історія "Москви" (що крейсер). Не дивно, що саме ситуацію з флагманом флоту найбільше секретять, приховуючи не просто кількість жертв, а саму можливість жертв. Це ж слабкість, виразна слабкість недоімперії, а слабкість породжує страх. А страх - це розпад усієї конструкції, бо виконувати злочинні накази дуже легко лише тоді, коли переконаний, що не будеш нести відповідальність.

З цього культу сили походить і відкидання розвитку та цивілізації (це ж "слабкість"), відкидання нормальних людських відносин, моралі, норм... Вони відкидають сторіччя прогресу людства, аби повернутися у зрозумілий та близький палеоліт, доповнений ракетами та танками. Рашизм - це, по суті, і є палеоліт з танками, ракетами та маєтками для вождів.

… Але що буде, коли носії "культу сили" збагнуть, що ніяка вони не сила? На що тоді спрямують свою звірячу лють, на кого? Видовище буде справді дуже і дуже цікаве. https://gazeta.ua/blog/56961/rashizm-zdayetsya-kultom-sili-ale-lishe-na-pershij-poglyad
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26.04.2022 18:45 Ответить
куйло хоче побільше забрати з собою.. він же зразу попаде в рай ...
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26.04.2022 18:45 Ответить
Пентагон але ж якщо здати кацапам Україну , кацапи не перемтануть махати булавою це ще з часів хрущова цей прищ ріс тому тільки превентивний удар москаа 4 одночасних удари, пітер 3 одночасних удари, бункер 4 глибинних ударів
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26.04.2022 18:46 Ответить
Все так, але коли ти вже скрізь програв то може виникнути думка що втрачати вже нічого, нехай іншим буде теж погано та й вони втратять більше.

Тому що інша країна вже б зупинила війну зазнавши таких втрат, а у рашки хвора логика: нехай загинемо а українцям нагадимо, а краще ще й всьому іншому світу.
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26.04.2022 18:49 Ответить
Ну путин же сказал , "Что зачем нам нужна эта планета если там не будет росии?" Так что вы правы.
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26.04.2022 19:54 Ответить
путен сидить на відстані 5-7 метрів від своєї челяді, боїться зарази, біля нього постійно купа лікарів - і тут раптом такий рубаха-парень що не боїться смерті?
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26.04.2022 20:31 Ответить
Є росія - є небезпечна риторика, нема росії - нема небезпечної риторики.
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26.04.2022 18:49 Ответить
Мордор и так проиграет, такие слова только подстрекнут его использовать, чтобы проиграли все.
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26.04.2022 18:51 Ответить
Хай не лякають своїми надувними пукалками. Їхні гівно зіб*ють ще на зльоті. Це у журналістів в голові не вміщаються масштаби тепло виведення. США кацапам запросто влаштують аналог Нагасакі чи похлеще.
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26.04.2022 18:51 Ответить
Во первих у них більше нічого немає, во вторих піздят, пугают, см. Пункт 1.
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26.04.2022 19:17 Ответить
Если Европа схавает ядерный удар по Украине то сливаем в Днепр всьо отработанное ядерное топливо и взрываем атомные станции. После нас хоть потоп!!!
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26.04.2022 19:26 Ответить
Нет, не все - только раша, потому что ее добьёт цивилизованный мир. Конечно, ценою больших потерь. Но они не дают другого выхода, кроме подчинения себе, сраным оркам.
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26.04.2022 19:29 Ответить
Пора превентивно ИПАНУТЬ по Москве. 🔴
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26.04.2022 19:34 Ответить
Страсти накаляются. Эксклюзив сезона!
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26.04.2022 19:35 Ответить
Мне кажется, россия таки допросится превентивного удара. И это хорошо. Вернее, это плохо, но лучше, чем существование россии, как фашистского государства с ядерным оружием. Иначе они никогда не дадут соседям нормально жить. Никогда россия не станет цивилизованной страной.
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26.04.2022 20:00 Ответить
Dear Sir Ostin!!!
To prevent atomic war in whole world USA must to tell Putin, that you will start first to destroy all russian defence strategy using all available means. Only your brave efforts will stop this war. We are ukrainians do not have have nuclear weapon to protect Ukraine. You can say thanks to Bill Clinton for his efforts to made Ukraine weak country without nuclear weapon...
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26.04.2022 22:09 Ответить
Ты думаешь что он тебя прочитает?
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26.04.2022 23:18 Ответить
 
 