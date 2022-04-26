Ядерная риторика РФ очень опасна, в атомной войне проиграют все, - глава Пентагона Остин

Министр обороны США Ллойд Остин настаивает, что ядерная риторика российской стороны очень опасна – в атомной войне проиграют все стороны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Вы слышали, как я не раз говорил, что такая риторика очень опасна и не помогает. Никто не хочет, чтобы атомная война произошла. Это – война, в которой все стороны проиграют", - подчеркнул он.

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