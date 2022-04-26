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Зеленский в годовщину катастрофы на ЧАЭС: сейчас действия РФ на украинских АЭС угрожают человечеству новой катастрофой

чаес,окупанти

Президент Владимир Зеленский в 36-ю годовщину аварии на Чернобыльской АЭС напомнил, что действия российских оккупантов на АЭС грозят новой катастрофой.

Об этом глава государства сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня трагедии на ЧАЭС – 36 лет. Она унесла жизни десятков тысяч людей и заставила мир осознать угрозы от небрежного обращения с "мирным атомом". Жаль, что не все осознали. И сейчас действия РФ на украинских АЭС угрожают человечеству новой катастрофой", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через 36 лет после катастрофы на ЧАЭС российские оккупанты снова шантажируют мир ядерной угрозой, - Порошенко

ЧАЭС (567) Чернобыль (512)


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