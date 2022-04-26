Зеленский в годовщину катастрофы на ЧАЭС: сейчас действия РФ на украинских АЭС угрожают человечеству новой катастрофой
Президент Владимир Зеленский в 36-ю годовщину аварии на Чернобыльской АЭС напомнил, что действия российских оккупантов на АЭС грозят новой катастрофой.
Об этом глава государства сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня трагедии на ЧАЭС – 36 лет. Она унесла жизни десятков тысяч людей и заставила мир осознать угрозы от небрежного обращения с "мирным атомом". Жаль, что не все осознали. И сейчас действия РФ на украинских АЭС угрожают человечеству новой катастрофой", - говорится в сообщении.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Через 36 лет после катастрофы на ЧАЭС российские оккупанты снова шантажируют мир ядерной угрозой, - Порошенко
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
✘
✘
✘
✘
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль