Возможности РФ сейчас меньшие, чем когда она начала войну против Украины, - глава Пентагона Остин

Министр обороны США Ллойд Остин утверждает, что из-за значительных потерь военные возможности России пока гораздо слабее, чем когда она начала войну против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы хотим сделать так, чтобы России было сложнее угрожать своим соседям, чтобы у нее для этого было меньше возможностей", - подчеркнул он.

По его словам, за 62 дня войны, которую Россия ведет против Украины, ее армия понесла "значительные потери" как в плане личного состава, так и в плане вооружения.

"Они, на самом деле, в плане военных возможностей (сейчас) слабее, чем когда они начали. Им будет труднее заменить некоторые из этих способностей из-за применяемых к ним санкций и торговых ограничений. Поэтому мы хотим гарантировать, что у них нет возможностей, чтобы угрожать соседям", – пояснил министр обороны США.

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