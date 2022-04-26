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Новости Война
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Возможности РФ сейчас меньшие, чем когда она начала войну против Украины, - глава Пентагона Остин

путін

Министр обороны США Ллойд Остин утверждает, что из-за значительных потерь военные возможности России пока гораздо слабее, чем когда она начала войну против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы хотим сделать так, чтобы России было сложнее угрожать своим соседям, чтобы у нее для этого было меньше возможностей", - подчеркнул он.

По его словам, за 62 дня войны, которую Россия ведет против Украины, ее армия понесла "значительные потери" как в плане личного состава, так и в плане вооружения.

"Они, на самом деле, в плане военных возможностей (сейчас) слабее, чем когда они начали. Им будет труднее заменить некоторые из этих способностей из-за применяемых к ним санкций и торговых ограничений. Поэтому мы хотим гарантировать, что у них нет возможностей, чтобы угрожать соседям", – пояснил министр обороны США.

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армия РФ (19387) Остин Ллойд (420)


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расеяне за путлеру здохнуть всі.. разом.. і больше нихто уже не нарожает
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26.04.2022 18:50 Ответить
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26.04.2022 19:07 Ответить
А він капітан очевидність. То, чого так за ЯО хвилюєтесь? Чи просто треба дурним, сірим та убогім по вухах їздити та?
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26.04.2022 18:53 Ответить
Ну, скажімо так, америку він не відкрив...
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26.04.2022 18:54 Ответить
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26.04.2022 18:56 Ответить
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26.04.2022 18:57 Ответить
https://www.facebook.com/watch/?extid=WA-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&v=556227496064642 hКрейсер «Маасква»! Іспано-українська версія ))))))))!!!!!
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26.04.2022 19:07 Ответить
https://fb.watch/cDQGvESWbg/ Слава Україні !!!!!
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26.04.2022 19:09 Ответить
це ще не ті втрати коли ми і ВСІ КРАЇНИ можемо відчувати себе спокійно,на жаль...
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26.04.2022 19:23 Ответить
 
 