Полная независимость Германии от российской нефти – вопрос нескольких дней, - министр экономики Габек
Германия готова приостановить поставки российской нефти.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Süddeutsche Zeitung.
"Сегодня я могу сказать, что эмбарго стало приемлемым для Германии", – сказал политик после встречи со своей польской коллегой Анной Москвой в Варшаве.
Доля российской нефти на немецком рынке составляет всего около 12 процентов. И эта доля приходится исключительно на поставки для нефтеперерабатывающего завода PCK в Шведте-на-Одере.
"Здесь мы ищем альтернативу. Эта альтернатива – задача ближайших дней", - сказал Хабек.
Он предполагает, что вопрос решится через несколько дней. Перед встречей в Варшаве говорилось, что польский порт Гданьск может сыграть немаловажную роль в обеспечении поставок Шведту. Шведт подключен к трубопроводу из России и контролируется российской компанией "Роснефть".
До сих пор Хабек всегда подчеркивал, что независимость от российской нефти не может быть достигнута до конца года и что немедленное эмбарго нанесет серьезный урон немецкой экономике.
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Бажання у пана міністра економіки є, а ось дозвлять йому Шольц та міністр фінансів (та сволота, що цинічно кепкувала з нашого посла) - х.з.
майже квітень на дворі, а німці думають про гарячу воду.
про свою економіку, про оборону в 100 ярдів евро.
і їм глибоко покуй, життя чи смерть УКРАЇНЦІВ!!!!
від кого ви, суки маєте оборонятися як що ***** в УКРАЇНІ обісралося по вуха.
хто, навіть подумає напасти на держави нато???
чи не краще забезпечити на 50-70 мільярдів нас, поляків, словаків, румунів, фінів та норвегію
хорошими про та пво, та жити спокійно бо на других напрямках сша англія японія.
ідіотізм повний.
між собою не можуть домовитись
Ми ж вами зараз молдаванам навряд чи віддали б ?? Далі побачим, мо ще прийдеться за них воювати.
Хабек работал над диверсификацией с начала войны, в первые же недели заключив контракт на поставки газа из Катар. Это было задолго до взрыва в брянске.
Насчёт восстановления в течение лет - бабушка надвое. Во время второй мировой немцы разбомбленные перерабатывающие заводы в Плоешти восстановили за 2 недели.
"Речь в основном шла о том, чтобы преодолеть зависимость от российских энергоносителей - в данном случае нефти. Германия значительно снизила свою зависимость от российского угля и, как только в скором времени вступит в силу европейское эмбарго, сведёт её на нуль. По газу - мы под сильным давлением снижаем огромную зависимость от российского газа - это была наша большая ошибка - за счёт нарасчивания возможностей терминалов сжиженного газа. Уже сейчас наша зависимость по газу значительно снизилась. По нефти - нам удалось снизить зависимость с 35% до начала войны за восемь прошедших недель до примерно 12%. Порты, импортировавшие русскую нефть, заключили новые контракты, перерабатывающий завот Лёйнер в Восточной Германии также сменил контракты. Сегодня мы говорили в первую очередь по перерабатывающему заводу Швед, который по большей части управляется русской фирмой. Это - последний шаг на пути к полному обеспечению энергопоставок [независимых от россии]. Уже сейчас об эмбагро в Германии можно договориться, его можно осуществить."
Ну согласны немцы, но австрияки и венгры встанут в позу и усё.. нэма эмбарго.