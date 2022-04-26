РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11717 посетителей онлайн
Новости
12 653 41

Полная независимость Германии от российской нефти – вопрос нескольких дней, - министр экономики Габек

россия,нефть

Германия готова приостановить поставки российской нефти.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Süddeutsche Zeitung.

"Сегодня я могу сказать, что эмбарго стало приемлемым для Германии", – сказал политик после встречи со своей польской коллегой Анной Москвой в Варшаве.

Доля российской нефти на немецком рынке составляет всего около 12 процентов. И эта доля приходится исключительно на поставки для нефтеперерабатывающего завода PCK в Шведте-на-Одере.

Также читайте: Германия планирует поставить Украине зенитные САУ Gepard, - Spiegel

"Здесь мы ищем альтернативу. Эта альтернатива – задача ближайших дней", - сказал Хабек.

Он предполагает, что вопрос решится через несколько дней. Перед встречей в Варшаве говорилось, что польский порт Гданьск может сыграть немаловажную роль в обеспечении поставок Шведту. Шведт подключен к трубопроводу из России и контролируется российской компанией "Роснефть".

До сих пор Хабек всегда подчеркивал, что независимость от российской нефти не может быть достигнута до конца года и что немедленное эмбарго нанесет серьезный урон немецкой экономике.

Германия (6988) нефть (1921) россия (95687) Хабек Роберт (46)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+27
Отлично. Габек самый адекватный из немецких министров. Надеюсь придумает что-то и с газом, что бы радикально сократить объемы закупок кацапского газа
показать весь комментарий
26.04.2022 19:10
+20
Сейчас вылезет шмольц и скажет, что не все так однозначно...
показать весь комментарий
26.04.2022 19:11
+15
показать весь комментарий
26.04.2022 19:13
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Отлично. Габек самый адекватный из немецких министров. Надеюсь придумает что-то и с газом, что бы радикально сократить объемы закупок кацапского газа
показать весь комментарий
26.04.2022 19:10 Ответить
Якщо ця новина - правда, то гарна новина. Мабуть знайшовся хтось дуже кмітливий і пояснив панам німцям, що якщо вони не хочуть знову в НДР (з радянською в ті часи і російською у можливому майбутньому зоною окупації, та Штазі (КДБ по-німецькому)), то треба думати і робити все швидше, бо однією своєю ногою вони, можливо того не розуміючи, вже майже в те НДР влізли(або й розуміючи бо пані Меркель можливо і була частиною того Штазі).
показать весь комментарий
26.04.2022 19:28 Ответить
Габек над газом работал с первых недель - уже с Катаром договорился.
показать весь комментарий
26.04.2022 19:39 Ответить
Він з партії "Зелених", а вони останні роки були найбільш прихильні до України в Німеччині. І СДеки, і ХДС дуже сильно замазані у стосунках з Оркостаном.
Бажання у пана міністра економіки є, а ось дозвлять йому Шольц та міністр фінансів (та сволота, що цинічно кепкувала з нашого посла) - х.з.
показать весь комментарий
26.04.2022 20:14 Ответить
Хай запускають свої АЕС, котрі прикрила фрау-Штазі. От і всьо, шо тут думать.
показать весь комментарий
26.04.2022 20:28 Ответить
С аэс проблема не в меркель. "Atomkraft - nein Danke" - "Атомная энергия - нет, спасибо" - это у нас тут слоган очень давно, со времён задолго до воссоединения. Молодое поколение правда уже спокойнее относится к такой перспективе с куда меньшим скеписом, учитывая, что и безопасность выросла, и торий можно использовать, который в принципе не взрывается, и много чего ещё. Но инерцию преодолеть пока сложно - и Меркель в данном случае лишь следовала за потоком.
показать весь комментарий
26.04.2022 20:40 Ответить
траншик в карман немецких бюргеров не закинули вовремя рашисты?
показать весь комментарий
26.04.2022 19:11 Ответить
Как это ни странно прозвучит, но зелёные, похоже, не покупаются.
показать весь комментарий
26.04.2022 21:40 Ответить
Это зеленые в Германии. А что нам доложит начальник транспортного цеха, г-н Коломойский? Как у него дела?
показать весь комментарий
26.04.2022 23:55 Ответить
Сейчас вылезет шмольц и скажет, что не все так однозначно...
показать весь комментарий
26.04.2022 19:11 Ответить
Ага, только не надо на следующий день, после звонка Адольфа Путина, трусливо навалив в штанцы писать ровно противоположное: "Германия не может отказаться ......... частка рос нефти не 12% а 122% и пр. и пр."
показать весь комментарий
26.04.2022 19:12 Ответить
Хабек был за отказ от российских энергоносителей уже годы как, и именно из-за угрозы Украине. Зелёные были до начала войны единственные, кто последовательно выстпупал против трубы. Настолько последовательно, что, чтобы они не стали правящей партией, против них перед самыми выборами устроили массовую кампанию по дискредитации, строго по кремлёвским методичкам. Настолько сложно их, в отличие от остальных, оказалось купить.
показать весь комментарий
26.04.2022 19:45 Ответить
показать весь комментарий
26.04.2022 19:13 Ответить
показать весь комментарий
26.04.2022 19:13 Ответить
От, що встрєчі животворящіє творять
показать весь комментарий
26.04.2022 19:14 Ответить
кіздьож повна!!!
майже квітень на дворі, а німці думають про гарячу воду.
про свою економіку, про оборону в 100 ярдів евро.
і їм глибоко покуй, життя чи смерть УКРАЇНЦІВ!!!!
від кого ви, суки маєте оборонятися як що ***** в УКРАЇНІ обісралося по вуха.
хто, навіть подумає напасти на держави нато???
чи не краще забезпечити на 50-70 мільярдів нас, поляків, словаків, румунів, фінів та норвегію
хорошими про та пво, та жити спокійно бо на других напрямках сша англія японія.
ідіотізм повний.
між собою не можуть домовитись
показать весь комментарий
26.04.2022 19:18 Ответить
Хех ... Бюргеру важко поясити чому він повинен поляку і українцю віддавати купу грошей.
Ми ж вами зараз молдаванам навряд чи віддали б ?? Далі побачим, мо ще прийдеться за них воювати.
показать весь комментарий
26.04.2022 21:14 Ответить
трубопровод в брянске по которому к ним нефть ишла - все, кончился. так что хотят, не хотят - а эмбарго прийдется.
показать весь комментарий
26.04.2022 19:19 Ответить
Я говорил с самого начала войны, что немцы долго запрягают, но потом качество даёт результат👍❗
показать весь комментарий
26.04.2022 19:33 Ответить
мой маленький анализ. сгорел крупнейший хаб нефти в брянске. т.е. нефть сейчас поставлена быть тупо не может. на его возобновление уйдут годы. а других путей поставки нет. порты закрыты, босфор закрыт. на оленях повезут? так что немцы сберегают хорошую мину при плохой игре. и мое мнение, что они не сами отказались, а понимают что просто не будет поставок. и вот жест доброй воли от немцев. ну и сейчас посыпятся заявы от многих стран об отказе от расийской нефти. имхо.
показать весь комментарий
26.04.2022 19:35 Ответить
Вчора вже написали, що скоро відремонтують трубу.
показать весь комментарий
26.04.2022 21:31 Ответить
Смотрите мой комментарий ниже, где я привожу перевод речи Хабека в Варшаве. Он там говорит о конкретных цифрах и конкретных перерабатывающих заводах.

Хабек работал над диверсификацией с начала войны, в первые же недели заключив контракт на поставки газа из Катар. Это было задолго до взрыва в брянске.

Насчёт восстановления в течение лет - бабушка надвое. Во время второй мировой немцы разбомбленные перерабатывающие заводы в Плоешти восстановили за 2 недели.
показать весь комментарий
26.04.2022 21:39 Ответить
Невже ганси..протрезвіли !?
показать весь комментарий
26.04.2022 19:39 Ответить
Если это правда то Германия приятно удивила.
показать весь комментарий
26.04.2022 19:39 Ответить
Это не столько Германия, сколько наши Зелёные, которые всегда были принципиальны и последовательны в вопросе поддержки Украины как оплота демократии. Последовательны до такой степени, что на прошлой неделе другой лидер зелёных - Хофрайтер - заявил, что они согласны продлить срок эксплуатации угольных электростанций, лишь бы ускорить отказ от российского газа. Ну, и Бербок, несмотря на её заявления о "российских бабушках" в первые дни войны, перед самой войной по сути закрыла сп2 на встрече с грустной лошадью в москве.
показать весь комментарий
26.04.2022 20:55 Ответить
А не зелёная Бербок выступала в последнее время против эмбарго?
показать весь комментарий
26.04.2022 21:04 Ответить
Выступала. Против одномоментного эмбарго и за последовательное. "Уж если отказываться - то навсегда"
показать весь комментарий
26.04.2022 21:31 Ответить
всем ботам германофобам предлагаю скинутся из своих карманов что-бы компенсировать повышение цен в Германии простым немцам - на которые они сознательно пошли ради Украины
показать весь комментарий
26.04.2022 19:42 Ответить
Смотрел сейчас интервью Хабека в Варшаве. Вот что он сказал:

"Речь в основном шла о том, чтобы преодолеть зависимость от российских энергоносителей - в данном случае нефти. Германия значительно снизила свою зависимость от российского угля и, как только в скором времени вступит в силу европейское эмбарго, сведёт её на нуль. По газу - мы под сильным давлением снижаем огромную зависимость от российского газа - это была наша большая ошибка - за счёт нарасчивания возможностей терминалов сжиженного газа. Уже сейчас наша зависимость по газу значительно снизилась. По нефти - нам удалось снизить зависимость с 35% до начала войны за восемь прошедших недель до примерно 12%. Порты, импортировавшие русскую нефть, заключили новые контракты, перерабатывающий завот Лёйнер в Восточной Германии также сменил контракты. Сегодня мы говорили в первую очередь по перерабатывающему заводу Швед, который по большей части управляется русской фирмой. Это - последний шаг на пути к полному обеспечению энергопоставок [независимых от россии]. Уже сейчас об эмбагро в Германии можно договориться, его можно осуществить."
показать весь комментарий
26.04.2022 20:21 Ответить
Вот так и есть, если над проблемой работает, не крича "зрада" через каждые 5 минут. А Хабек сегодня действительно самый толковый из немецкого правительства.
показать весь комментарий
26.04.2022 20:35 Ответить
Я голосовал за него. Моя жена была на его митингах. 15 мая у нас выборы в федеральной земле - буду снова голосовать за зелёных.
показать весь комментарий
26.04.2022 20:41 Ответить
Кстати, именно Хабек национализовал российские дочки газпрома, когда россия попыталась переписать их на какого-то диджея с немецким гражданствм.
показать весь комментарий
26.04.2022 20:36 Ответить
не, ну молодцы фашисты. Уважаю
показать весь комментарий
27.04.2022 00:05 Ответить
Фашисты у нас - "алтернатива для германии". И ещё базис - "партия за основы демократии": отрицательи холокоста, прививки вызывают аутизм, 5г распространяет коронавирус.
показать весь комментарий
27.04.2022 00:52 Ответить
А толку?

Ну согласны немцы, но австрияки и венгры встанут в позу и усё.. нэма эмбарго.
показать весь комментарий
26.04.2022 21:01 Ответить
Просто посмотрите мой комментарий выше - я смотрел пресс-конференцию на немецком и как мог перевёл. Хабек решает этот вопрос для Германии. Причём вполне конкретными шагами.
показать весь комментарий
26.04.2022 21:26 Ответить
А що ся трапило? То, можливо я з газом поплутав. І саме з газом ембарго було немодливе до 2023 року? Чи Шольцу нарешті додибалось, що може у відставку заграти?
показать весь комментарий
26.04.2022 21:40 Ответить
Хабек шольцу не союзник, а вынужденный партнёр по коалиции.
показать весь комментарий
27.04.2022 00:54 Ответить
Как говорили в советской школе - вот ведь можешь, если захочешь
показать весь комментарий
27.04.2022 08:23 Ответить
 
 