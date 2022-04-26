Оперативная информация Генштаба ВСУ по российскому вторжению на 18:00 26 апреля

Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18:00 26 апреля.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В информации отмечается: "Продолжаются шестьдесят вторые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению.

Российская федерация продолжает ведение полномасштабной вооруженной агрессии против Украины.

Группировки войск неприятеля ведут наступательную операцию в Восточной операционной зоне. Основной целью остается оцепление и разгром группировки Объединенных сил, установление полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и обеспечение сухопутного коридора с оккупированным Крымом.

Противник продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры.

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На Слобожанском направлении вражеские группировки из состава подразделений 6 общевойсковой армии Западного военного округа, береговых войск балтийского и северного флотов продолжают частично блокировать Харьков и обстреливать его.

На Изюмском направлении части и подразделения противника из состава 1-й танковой армии, 20-й и 35-й общевойсковых армий, 68-го армейского корпуса и воздушно-десантных войск при поддержке артиллерии проводят наступление в направлении населенного пункта Барвенково. В целях разведки позиций наших войск враг продолжает применять БПЛА в указанном районе.

В приграничных с Украиной районах Белгородской области российские оккупанты продолжают удерживать полевые лагеря для восстановления боеспособности и подготовки подразделений. По имеющейся информации, в непосредственной близости от государственной границы Украины находится до пяти батальонных тактических групп противника.

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На Донецком направлении противник ведет активные действия практически по всей линии столкновения. Основные усилия сосредотачиваются на взятии под контроль Рубежного, Попасной и Марьинки.

На Северодонецком направлении, в рамках перегруппировки войск, в направлении Кременной оккупантами перемещены в танковый батальон из состава частей 90-й танковой дивизии, а также понтонно-мостовое подразделение из состава 12-й отдельной инженерной бригады Центрального военного округа.

Для развития наступления в направлении населенного пункта Лиман противник осуществляет наращивание группировки войск.

Российские захватчики не прекращают артиллерийские обстрелы и авиационные удары по Мариуполю. Продолжается блокировка подразделений наших войск в районе завода "Азовсталь".

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На Южнобужском и Таврическом направлениях враг продолжает удерживать занятый рубеж, в отдельных направлениях безуспешно пытается улучшить тактическое положение, совершенствует инженерное оборудование своих позиций. Осуществляет обстрелы позиций наших войск.

На территории Приднестровского региона Республики Молдова подразделения оперативной группы российских войск приведены в боевую готовность "Полна", силовые структуры переведены на усиленный режим несения службы.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях определенные подразделения вооруженных сил республики Беларусь выполняют задачи по усилению охраны участка украинско-белорусской границы.

Украинские защитники и защитницы держат оборону и продолжают методично наносить урон российским оккупантам".

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