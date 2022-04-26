Встречи Контактной группы по обороне Украины с участием западных стран будут проходить ежемесячно, - Остин
На встрече обсуждались вопросы долгосрочной поддержки обороноспособности Украины.
Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин, передает Цензор.НЕТ.
"Я с гордостью сообщаю, что сегодняшняя встреча станет ежемесячной Контактной группой по обороне Украины. Контактная группа станет средством для стран доброй воли, чтобы активизировать усилия, координировать помощь и сосредоточиться на победе в сегодняшней борьбе и борьбе в будущем", - подчеркнул он.
По словам Остина, на сегодняшней встрече обсуждались вопросы долгосрочной поддержки обороноспособности Украины, в том числе о том, что для этого требуется от оборонно-промышленных сфер стран-участниц.
Остальные детали участники сообщат впоследствии.
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30 стран членов НАТО.
Украина (МО Резников).
Финляндия и Швеция, конечно.
Ключевые тихоокеанские партнеры: Япония, Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия.
Представители Ближнего Востока: Израиль, Катар и Иордания.
Квартет африканских стран: Кения, Либерия, Марокко и Тунис.
https://www.ponomaroleg.com/na-aviabaze-ssha-v-germanii-ramshtajn-prohodit-sammit-43-h-stran/ https://www.ponomaroleg.com/na-aviabaze-ssha-v-germanii-ramshtajn-prohodit-sammit-43-h-stran/