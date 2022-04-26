Встречи Контактной группы по обороне Украины с участием западных стран будут проходить ежемесячно, - Остин

На встрече обсуждались вопросы долгосрочной поддержки обороноспособности Украины.

Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин, передает Цензор.НЕТ.

"Я с гордостью сообщаю, что сегодняшняя встреча станет ежемесячной Контактной группой по обороне Украины. Контактная группа станет средством для стран доброй воли, чтобы активизировать усилия, координировать помощь и сосредоточиться на победе в сегодняшней борьбе и борьбе в будущем", - подчеркнул он.

По словам Остина, на сегодняшней встрече обсуждались вопросы долгосрочной поддержки обороноспособности Украины, в том числе о том, что для этого требуется от оборонно-промышленных сфер стран-участниц.

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Остальные детали участники сообщат впоследствии.