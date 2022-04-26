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Новости Война
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Встречи Контактной группы по обороне Украины с участием западных стран будут проходить ежемесячно, - Остин

На встрече обсуждались вопросы долгосрочной поддержки обороноспособности Украины.

Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин, передает Цензор.НЕТ.

"Я с гордостью сообщаю, что сегодняшняя встреча станет ежемесячной Контактной группой по обороне Украины. Контактная группа станет средством для стран доброй воли, чтобы активизировать усилия, координировать помощь и сосредоточиться на победе в сегодняшней борьбе и борьбе в будущем", - подчеркнул он.

По словам Остина, на сегодняшней встрече обсуждались вопросы долгосрочной поддержки обороноспособности Украины, в том числе о том, что для этого требуется от оборонно-промышленных сфер стран-участниц.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Остин о членстве Украины в НАТО: Сначала нужно завершить войну

Остальные детали участники сообщат впоследствии.

Автор: 

Пентагон (1464) Остин Ллойд (420)


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Дякуємо за підтримку та допомогу.
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26.04.2022 20:13 Ответить
По сутті ці сорок країн - це буде коаліція країн однієї зі сторін розпочатої 24/02.22р. касапами і її сателітами третьої світової війни.
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26.04.2022 20:15 Ответить
Итак, вот список стран, которые собрались в Рамштайне (в основном министры обороны либо высокий чиновник из МО, как Израиль, например).
30 стран членов НАТО.
Украина (МО Резников).
Финляндия и Швеция, конечно.
Ключевые тихоокеанские партнеры: Япония, Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия.
Представители Ближнего Востока: Израиль, Катар и Иордания.
Квартет африканских стран: Кения, Либерия, Марокко и Тунис.

https://www.ponomaroleg.com/na-aviabaze-ssha-v-germanii-ramshtajn-prohodit-sammit-43-h-stran/ https://www.ponomaroleg.com/na-aviabaze-ssha-v-germanii-ramshtajn-prohodit-sammit-43-h-stran/

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26.04.2022 21:20 Ответить
Гарний сигнал мордору. Дякуємо за підтримку!
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26.04.2022 20:15 Ответить
"https://www.ponomaroleg.com/zayavka-na-chlenstvo-v-nato/ Министр обороны США Ллойд Остин ожидает, что Украина в будущем снова подаст заявку на членство в НАТО! "
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26.04.2022 20:17 Ответить
Тихо, бо зараз ботів нато-неберульників знову набіжить.
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26.04.2022 20:33 Ответить
Ось це і є гарантія безпеки. Більша від тої, яку вимагає ОПа Зєлєнского. І головне - без кацапії. І я так розумію, що вона буде діяти і після закінчення війни - до часу, доки ми межуватимемо з цією агресивною ордою. Звичайно, це не зовсім НАТО, але все-таки і не нейтралітет. Я так розумію, що Захід не готовий знищувати кацапію, як монокраїну, боячись її розпаду і розповзанню ядерної зброї по її осколках. Але тактика аноконди теж добре. Можливо кацапію доведуть до стану, коли вона не зможе обслуговувати і оновлювати власний ядерний арсенал і просто віддасть його в обмін на їжу.
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26.04.2022 20:20 Ответить
Вообще "ежемесячная встреча" - это хороший знак и посыл путлеру. Он как бы говорит: "Украина теперь настолько сильна и мы настолько уверены в её победе и столько делаем для неё, что встречаться чаще уже и не имеет смысла"
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26.04.2022 20:25 Ответить
 
 