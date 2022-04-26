Страны по всему миру активизируются, чтобы удовлетворить неотложные оборонные нужды Украины, - Остин
Министр обороны США Ллойд Остин призвал союзников и партнеров ускорить предоставление оборонной помощи Украине, заявив, что время в нынешней ситуации играет большое значение.
С таким заявлением он выступил по итогам встречи в Германии, посвященной поддержке Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы не можем терять время", - подчеркнул глава Пентагона, подчеркнув, что оружие и оборудование нужны Украине немедленно.
Он отметил, что благодаря всем странам, которые откликнулись немедленно и предоставили ВСУ крайне необходимую помощь, это имело большое значение на поле битвы.
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"Поэтому страны по всему миру активизируются, чтобы удовлетворить неотложные потребности Украины", - отметил Остин.
В этой связи он приветствовал решение Германии о готовности передать Украине 50 зенитных бронированных установок, а также последнее заявление британского правительства об обеспечении Украины дополнительными средствами ПВО, назвав это "важным шагом".
Глава Пентагона также отметил, что во время встречи в Рамштайне и заслушивания докладов военных руководителей объяснили, почему ближайшие недели будут решающими для Украины.
"Итак, мы должны двигаться дальше. И я знаю, что все лидеры (присутствующие на встрече. - Ред.) сегодня будут иметь большую, чем когда-либо, решительность поддержать Украину в ее борьбе против российской агрессии и зверств", - подчеркнул Остин.
Напомним, ранее министр обороны США Ллойд Остин отметил, что союзники будут собираться на встречи каждый месяц, чтобы обсуждать стратегию войны в Украине.
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ваша допомога неоціненна... і можливо недооцінена...
але дякуємо за кожну одиницю зброї, яка вбиває русню...
https://youtu.be/7udtMPNdFwI
30 стран членов НАТО.
Украина (МО Резников).
Финляндия и Швеция, конечно.
Ключевые тихоокеанские партнеры: Япония, Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия.
Представители Ближнего Востока: Израиль, Катар и Иордания.
Квартет африканских стран: Кения, Либерия, Марокко и Тунис.
https://www.ponomaroleg.com/na-aviabaze-ssha-v-germanii-ramshtajn-prohodit-sammit-43-h-stran/