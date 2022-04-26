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Новости Помощь Украине Война
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Страны по всему миру активизируются, чтобы удовлетворить неотложные оборонные нужды Украины, - Остин

остін,рамштайн

Министр обороны США Ллойд Остин призвал союзников и партнеров ускорить предоставление оборонной помощи Украине, заявив, что время в нынешней ситуации играет большое значение.

С таким заявлением он выступил по итогам встречи в Германии, посвященной поддержке Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы не можем терять время", - подчеркнул глава Пентагона, подчеркнув, что оружие и оборудование нужны Украине немедленно.

Он отметил, что благодаря всем странам, которые откликнулись немедленно и предоставили ВСУ крайне необходимую помощь, это имело большое значение на поле битвы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Возможности РФ сейчас меньше, чем когда она начала войну против Украины, - глава Пентагона Остин

"Поэтому страны по всему миру активизируются, чтобы удовлетворить неотложные потребности Украины", - отметил Остин.

В этой связи он приветствовал решение Германии о готовности передать Украине 50 зенитных бронированных установок, а также последнее заявление британского правительства об обеспечении Украины дополнительными средствами ПВО, назвав это "важным шагом".

Глава Пентагона также отметил, что во время встречи в Рамштайне и заслушивания докладов военных руководителей объяснили, почему ближайшие недели будут решающими для Украины.

"Итак, мы должны двигаться дальше. И я знаю, что все лидеры (присутствующие на встрече. - Ред.) сегодня будут иметь большую, чем когда-либо, решительность поддержать Украину в ее борьбе против российской агрессии и зверств", - подчеркнул Остин.

Напомним, ранее министр обороны США Ллойд Остин отметил, что союзники будут собираться на встречи каждый месяц, чтобы обсуждать стратегию войны в Украине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Остин об исторической встрече на базе "Рамштайн": Более 40 стран собрались, чтобы помочь Украине победить РФ. Фоторепортаж

оружие (10225) Остин Ллойд (420)


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Топ комментарии
+8
дякуємо від імені України і українців...
ваша допомога неоціненна... і можливо недооцінена...
але дякуємо за кожну одиницю зброї, яка вбиває русню...
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26.04.2022 20:39
+5
мадярам видно закарпатье пообещали в ходе блицкрига.... сейчас сидят орбан с лукашенко обосраные ,в ****.
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26.04.2022 20:39
+3
Дякуємо.
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26.04.2022 21:29
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а мадяри що? перевзулись?
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26.04.2022 20:38 Ответить
мадярам видно закарпатье пообещали в ходе блицкрига.... сейчас сидят орбан с лукашенко обосраные ,в ****.
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26.04.2022 20:39 Ответить
Мадяры 🐔🐔👎
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26.04.2022 20:52 Ответить
дякуємо від імені України і українців...
ваша допомога неоціненна... і можливо недооцінена...
але дякуємо за кожну одиницю зброї, яка вбиває русню...
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26.04.2022 20:39 Ответить
Без авиации не обойтись. Противолодочной хотя бы.
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26.04.2022 20:55 Ответить
Кажуть закордонна арта ще до цього часу не на переду нашим тяжкувато:

https://youtu.be/7udtMPNdFwI
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26.04.2022 21:04 Ответить
Итак, вот список стран, которые собрались в Рамштайне (в основном министры обороны либо высокий чиновник из МО, как Израиль, например).
30 стран членов НАТО.
Украина (МО Резников).
Финляндия и Швеция, конечно.
Ключевые тихоокеанские партнеры: Япония, Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия.
Представители Ближнего Востока: Израиль, Катар и Иордания.
Квартет африканских стран: Кения, Либерия, Марокко и Тунис.

https://www.ponomaroleg.com/na-aviabaze-ssha-v-germanii-ramshtajn-prohodit-sammit-43-h-stran/
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26.04.2022 21:24 Ответить
Дякуємо.
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26.04.2022 21:29 Ответить
Три рази "щоби " - це що , новий український ?
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26.04.2022 22:23 Ответить
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26.04.2022 22:55 Ответить
 
 