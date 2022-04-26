Страны по всему миру активизируются, чтобы удовлетворить неотложные оборонные нужды Украины, - Остин

Министр обороны США Ллойд Остин призвал союзников и партнеров ускорить предоставление оборонной помощи Украине, заявив, что время в нынешней ситуации играет большое значение.

С таким заявлением он выступил по итогам встречи в Германии, посвященной поддержке Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы не можем терять время", - подчеркнул глава Пентагона, подчеркнув, что оружие и оборудование нужны Украине немедленно.

Он отметил, что благодаря всем странам, которые откликнулись немедленно и предоставили ВСУ крайне необходимую помощь, это имело большое значение на поле битвы.

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"Поэтому страны по всему миру активизируются, чтобы удовлетворить неотложные потребности Украины", - отметил Остин.

В этой связи он приветствовал решение Германии о готовности передать Украине 50 зенитных бронированных установок, а также последнее заявление британского правительства об обеспечении Украины дополнительными средствами ПВО, назвав это "важным шагом".

Глава Пентагона также отметил, что во время встречи в Рамштайне и заслушивания докладов военных руководителей объяснили, почему ближайшие недели будут решающими для Украины.

"Итак, мы должны двигаться дальше. И я знаю, что все лидеры (присутствующие на встрече. - Ред.) сегодня будут иметь большую, чем когда-либо, решительность поддержать Украину в ее борьбе против российской агрессии и зверств", - подчеркнул Остин.

Напомним, ранее министр обороны США Ллойд Остин отметил, что союзники будут собираться на встречи каждый месяц, чтобы обсуждать стратегию войны в Украине.

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