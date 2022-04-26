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На Восточном направлении 26 апреля отбиты 5 атак оккупантов, уничтожены до 100 рашистов, 6 танков, 1 САУ, 5 БТР-БМП, - ОТУ "Схід"

схід,армія,втрати

26 апреля, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід" украинские воины отразили 5 атак российских фашистских войск.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщает ОТУ "Схід".

В сообщении отмечается: "Также было обнаружено скопление автомобильной техники, после чего артиллерийские подразделения нанесли огневое поражение. В результате боев было уничтожено: личного состава – до 100; танков – 6; БМП – 4; БТР – 1; МТЛБ – 1; САУ – 1; минометов – 3; АД – 13; ЗУ – 1".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Восточном направлении 25 апреля уничтожено 160 рашистов, 3 танка, 4 БМП, 2 артсистемы, 2 беспилотника, - ОТУ "Восток"

техника (1738) потери (4400) ВСУ (6629)


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Величезна вдячність всім захисникам України...
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26.04.2022 20:46 Ответить
Уже на нескольких ресурсах прочитал, что вчера и сегодня ВСУ успешно перемалывают кацапов на восточном направлении. Пусть Господь хранит воинов Украины.
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26.04.2022 20:49 Ответить
Ви - найкращі ! Ви - наша гордість ! Будь ласка, Боже, поверни їх живими !
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26.04.2022 20:56 Ответить
Захисникам України Слава і Пошана!
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26.04.2022 21:00 Ответить
А це визначні кацапські трофеї.

Яка армія, такі й трофеї.

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26.04.2022 21:01 Ответить
Дякуємо нашим захисникам ! Слава ЗСУ !
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26.04.2022 21:33 Ответить
 
 