РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12635 посетителей онлайн
Новости Война
23 956 52

В результате взрыва в мэрии Кременной погиб оккупационный "мэр" и около 30 его охранников, - Гайдай

кремінна

Во время взрыва во временно оккупированной Кременной погиб так называемый "народный мэр".

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Цифра рашистов, посетивших концерт кобзона в Кременской мэрии, солидная. Лишь охранников было около 30 человек. Рашисты сосредоточили свои усилия на Рубежном и Попасной. В частности, хотят подойти к Северодонецку и Лисичанску через Золотое. Но Наши войска все их атаки отбивают, росияне не могут продвинуться.

В здании Кременской мэрии погиб так называемый "народный мэр". Запасного мэра у орков нет", - говорится в сообщении.

Смотрите: В подземельях "Азовстали" оперируют раненых защитников Мариуполя. ФОТО

Гайдай ЛОГА (716) Луганская область (6501)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+49
30 охоронців. Он воно як, коли тебе дійсно народ любить
показать весь комментарий
26.04.2022 20:59
+48
Карма наздогнала виродків.
показать весь комментарий
26.04.2022 20:57
+45
це не карма, це - газова плита....

ЗСУ побутові травми не коментуює.
показать весь комментарий
26.04.2022 21:07
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Карма наздогнала виродків.
показать весь комментарий
26.04.2022 20:57 Ответить
це не карма, це - газова плита....

ЗСУ побутові травми не коментуює.
показать весь комментарий
26.04.2022 21:07 Ответить
Навіть і плита проти них, що тут скажеш.
показать весь комментарий
26.04.2022 21:31 Ответить
скоріше за все дбайливо закладена перед відходом радіокерована бімба. .
показать весь комментарий
26.04.2022 21:43 Ответить
так, але радіокерована бімба була схована в духовці плити. Я наполягаю на такій версії!
показать весь комментарий
26.04.2022 21:49 Ответить
Головне - результат. Сподіваюсь щиро, що не останній.
показать весь комментарий
26.04.2022 22:03 Ответить
та че все вцепились в газ и плиту. Надо писать прямо - сработала наша спецура, убила предателей. Со следующими будет то же самое, пусть сидят обсираются
показать весь комментарий
27.04.2022 00:40 Ответить
Не, неизвестное пугает сильней. Воображение дорисует картины страшнее ада.
показать весь комментарий
27.04.2022 02:13 Ответить
Все чудово але в ********* мяса ще на 10 років війни навіть при таких втратах тому тверезо потрібно сприймати
показать весь комментарий
26.04.2022 20:59 Ответить
это наши гниды, их не так много. Да и после этого многие затаились.
Но и с радиодетонаторами в СБУ строгая отчётность - выдают со скрипом под роспись, и требуют фотоподтверждение.
показать весь комментарий
26.04.2022 21:18 Ответить
сейчас много натовских и американских игрушек есть, загугли хотя бы про дроны-камикадзе Switchblade, так что скрип и роспись - это для мирного времени. Сейчас дают столько, сколько надо для спецоперации...
показать весь комментарий
26.04.2022 23:42 Ответить
30 охоронців. Он воно як, коли тебе дійсно народ любить
показать весь комментарий
26.04.2022 20:59 Ответить
Кабздун в дікам васторгє...
показать весь комментарий
26.04.2022 21:00 Ответить
Красота - лепота!
показать весь комментарий
26.04.2022 21:00 Ответить
Здоров'я йому
показать весь комментарий
26.04.2022 21:01 Ответить
собакам собача смерть
показать весь комментарий
26.04.2022 21:02 Ответить
30 охранников - это наверняка местные из числа предателей.
показать весь комментарий
26.04.2022 21:02 Ответить
скорее орки. они одновременно выполняют функции и охраны и конвоиров, а при нужде, и приговоры исполняют. предателям никто не доверяет, даже те, к кому они примкнули в результате своего предательства.
показать весь комментарий
26.04.2022 21:15 Ответить
Тоже мне, новость. Он стал трупом с момента назначения.
показать весь комментарий
26.04.2022 21:02 Ответить
Газ был росийский? За рубли?
показать весь комментарий
26.04.2022 21:03 Ответить
ні... свій газ, животний...але хтось захотів закурити
показать весь комментарий
26.04.2022 21:25 Ответить
Туди їм і дорога. А хто це зробив?
показать весь комментарий
26.04.2022 21:03 Ответить
Тоже интересно. Но, ваще-то, это стандартный протокол. Предатель = жмурик.
показать весь комментарий
26.04.2022 21:07 Ответить
пацаны приходили колонки ремонтировать в актовом зале.
показать весь комментарий
26.04.2022 21:20 Ответить
После совещания планировалась дискотэка?
показать весь комментарий
26.04.2022 22:34 Ответить
нет, планировали местных жителей согнать перед исполкомом, и объявить про новый орднунг.
показать весь комментарий
27.04.2022 00:08 Ответить
Хороший витік хорошого газу. Після такого нещасного випадку лава "запасних мерів і депутатів міськради" миттево спорожніла.
показать весь комментарий
26.04.2022 21:07 Ответить
Прелестно
показать весь комментарий
26.04.2022 21:10 Ответить
и эти, походу, курили в неположенном месте
Слава ССО Украины!
показать весь комментарий
26.04.2022 21:12 Ответить
Этот мэр сломался - несите нового!
показать весь комментарий
26.04.2022 21:13 Ответить
собаке собачья смерть!
показать весь комментарий
26.04.2022 21:15 Ответить
вот на что хлопки газа животворящие способны!
показать весь комментарий
26.04.2022 21:16 Ответить
На 9 мая йосе для празднования нужен стадион. А то желающих много.
показать весь комментарий
26.04.2022 21:19 Ответить
И так должно быть со всеми кто решил изменить Украине!!!
показать весь комментарий
26.04.2022 21:35 Ответить
а хто це зробив? невже газ знову?
показать весь комментарий
26.04.2022 21:35 Ответить
Куріння...
показать весь комментарий
26.04.2022 22:33 Ответить
Ще б такі нещасні випадки з тими високопосадовими і "обраними" колаборантами, які відсиджуються у безпечних місцях і вже починають повертатися на звільнені території.
Можливо за таких умов в Україні і справді щось змінилося б до кращого.
показать весь комментарий
26.04.2022 21:37 Ответить
Инфаркт
показать весь комментарий
26.04.2022 21:37 Ответить
""
показать весь комментарий
26.04.2022 21:49 Ответить
кондиціонер несправний бабахнув
показать весь комментарий
26.04.2022 21:51 Ответить
Хлопок, несколько бурятов потеряли трудоспособность и уехали на концерт Кобздуна.
показать весь комментарий
26.04.2022 21:51 Ответить
YESS !!!
показать весь комментарий
26.04.2022 21:56 Ответить
теперь эти ******* зрадники крепко подумают прежде чем идти в мэры всяких недообразований.
показать весь комментарий
26.04.2022 22:04 Ответить
я надеюсь ,что родственники убиенных коллаборантов не получат от нашей ущербной власти никаких пенсий и компенсаций?
показать весь комментарий
26.04.2022 22:05 Ответить
Гарно . Дуже дуже гарно . Надзвичайно гарно . ))) Слава Нації ! 🇺🇦😎👍
показать весь комментарий
26.04.2022 22:10 Ответить
Крепкого им здоровья.
показать весь комментарий
26.04.2022 22:24 Ответить
шакалу шакаляча - смерть!
показать весь комментарий
27.04.2022 00:18 Ответить
Огненный подарок оставили..
показать весь комментарий
27.04.2022 00:21 Ответить
Пламенный привет
показать весь комментарий
27.04.2022 00:41 Ответить
Так охранники или перешедшие на сторону рашистов предатели из силовых структур? Это большая разница.
показать весь комментарий
27.04.2022 00:49 Ответить
Радость то какая
показать весь комментарий
27.04.2022 01:11 Ответить
 
 