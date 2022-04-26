В результате взрыва в мэрии Кременной погиб оккупационный "мэр" и около 30 его охранников, - Гайдай
Во время взрыва во временно оккупированной Кременной погиб так называемый "народный мэр".
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.
"Цифра рашистов, посетивших концерт кобзона в Кременской мэрии, солидная. Лишь охранников было около 30 человек. Рашисты сосредоточили свои усилия на Рубежном и Попасной. В частности, хотят подойти к Северодонецку и Лисичанску через Золотое. Но Наши войска все их атаки отбивают, росияне не могут продвинуться.
В здании Кременской мэрии погиб так называемый "народный мэр". Запасного мэра у орков нет", - говорится в сообщении.
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+49 Oleksandr Onys
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ЗСУ побутові травми не коментуює.
Но и с радиодетонаторами в СБУ строгая отчётность - выдают со скрипом под роспись, и требуют фотоподтверждение.
Слава ССО Украины!
Можливо за таких умов в Україні і справді щось змінилося б до кращого.