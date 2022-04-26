Путин: Без решения вопроса Крыма и Донбасса предоставление Украине гарантий безопасности невозможно

Россия не может подписать гарантии безопасности Украине, не решив территориальный вопрос Крыма и Донбасса.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил президент страны-агрессора Путин.

"На переговорах в Стамбуле нам удалось добиться достаточно серьезного прорыва, потому что требования международной безопасности Украины наши украинские коллеги не стали связывать с таким понятием как международно признанные границы Украины, вынеся за скобки Крым, Севастополь и признанные Россией республики Донбасса с определенными оговорками" , – сказал он.

К сожалению, добавил Путин, по достижении этих договоренностей Россия столкнулась с "провокацией" в Буче, к которой, как он утверждает, "российская армия не имеет никакого отношения".

"Мы знаем, кто это делал. И позиция наших переговорщиков с Украиной относительно дальнейшего урегулирования кардинально после этого изменилась. Они отошли от своих прежних намерений вынести за скобки вопросы гарантий безопасности (проблемы) территорий Крыма, Севастополя и республик Донбасса. Они просто от этого отказались И в своем проекте соглашения по этому поводу, нам представленному, просто указали в двух статьях, что эти вопросы должны решаться на встрече глав государств", - сказал Путин.

"Для нас понятно, что если мы отнесем эти вопросы на уровень глав государств, не решив их предварительно хотя бы в рамках проекта соглашения, никогда решены и не будут. В этом случае подписываться под гарантиями безопасности, не решив вопрос территориального характера по Крыму, Севастополю и республик Донбасса мы просто не можем", - добавил он.

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