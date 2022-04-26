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Новости Война
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Путин: Без решения вопроса Крыма и Донбасса предоставление Украине гарантий безопасности невозможно

путін

Россия не может подписать гарантии безопасности Украине, не решив территориальный вопрос Крыма и Донбасса.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил президент страны-агрессора Путин.

"На переговорах в Стамбуле нам удалось добиться достаточно серьезного прорыва, потому что требования международной безопасности Украины наши украинские коллеги не стали связывать с таким понятием как международно признанные границы Украины, вынеся за скобки Крым, Севастополь и признанные Россией республики Донбасса с определенными оговорками" , – сказал он.

К сожалению, добавил Путин, по достижении этих договоренностей Россия столкнулась с "провокацией" в Буче, к которой, как он утверждает, "российская армия не имеет никакого отношения".

"Мы знаем, кто это делал. И позиция наших переговорщиков с Украиной относительно дальнейшего урегулирования кардинально после этого изменилась. Они отошли от своих прежних намерений вынести за скобки вопросы гарантий безопасности (проблемы) территорий Крыма, Севастополя и республик Донбасса. Они просто от этого отказались И в своем проекте соглашения по этому поводу, нам представленному, просто указали в двух статьях, что эти вопросы должны решаться на встрече глав государств", - сказал Путин.

"Для нас понятно, что если мы отнесем эти вопросы на уровень глав государств, не решив их предварительно хотя бы в рамках проекта соглашения, никогда решены и не будут. В этом случае подписываться под гарантиями безопасности, не решив вопрос территориального характера по Крыму, Севастополю и республик Донбасса мы просто не можем", - добавил он.

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Крым (26412) путин владимир (31335) россия (95702) Донбасс (26956)


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Топ комментарии
+123
ну таки да !

ДОНБАС ЦЕ УКРАЇНА !
КРИМ ЦЕ УКРАЇНА !
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26.04.2022 21:04
+116
НЕПОРЯДОЧНОСТЬ ХУТИНА В КАЖДОМ ЕГО СЛОВЕ.

Но как смел абхазец Арахамия ( не защищавший свою Абхазию) теперь решать за Украину ? АРАХАМИЮ под суд .
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26.04.2022 21:04
+91
От кого гарантий? От тебя обезьяна облезлая? Да лучше гарантии от крокодила получить засовывая ему руку в пасть чем от тебя. Ты уже гарантировало о неприкасаемости границ Украины. А позавчера гарантировало что Мариуполь и его жителей перестанешь обстреливать. Так что иди нах.
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26.04.2022 21:05
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Иди *****, *****
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27.04.2022 08:48 Ответить
Єтот вопрос решен... И вообще, гам теперь похх... что там и кому рашка будет гарантировать. Плевать и на нее и ее гарантии..
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27.04.2022 08:53 Ответить
Як би не химерно це звучало, але в цьому ***** просто 100% правий. Не те що я був вдячний йому за це (чим раніше це падло здохне, тим чистішим буде світ), проте треба визнати, що абсолютно ідіотська позиція, яку спочатку зайняла наша делегація на чолі з Подоляком та Арахамією щодо Криму та ОРДЛО, і яку потім змінила (знову він правий), якраз і призводить до того, що дуже сильно підриваються наші переговорні позиції.
Тому що це питання треба було з самого початку чітко окреслити, щоб кацапи і весь цивілізований світ розуміли, що ми справді хочемо вирішити цей конфлікт на нашу користь. Кацапи б фиркали та кривилися, а от колективний Захід би був правильно зорієнтований, наскільки серйозно ми відносимося до територіальної цілісності та суверенітету.
Це як перше враження при знайомстві - воно справляється тільки один раз, думка про людину може потім змінюватися, але початкова точка визначає межі, в яких рухаються ці зміни. Якщо ми відразу починаємо перемовини з позиції, що Крим і ОРДЛО виносяться за дужки, то це і для світу сигнал, що Україна на офіційному рівні тупить та влазить в якісь незрозумілі манівці (особливо після численних залаштункових оманських мутняків з кацапами), і для кацапів це один із варіантів вхопитися за слова та тепер не відпускати.
Сталося саме те (що й мало статися), з приводу чого я турбувався та намагався пояснити, що це спрацює саме так. На жаль, знову. І це вже ж не "кляті порохоботи" розхитують позиції делегації, з нами легко боротися, бо ми також і найперше бажаємо більш сильної та послідовної позиції нашим перемовникам. Це вже кацапи б'ють в абсолютно очевидні та безглуздо підставлені місця, а кацапи, як люд вже пересвідчився, сентиментів та жалю не мають...
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27.04.2022 08:54 Ответить
Багато написано ні про що! Це була переговорна позиція президента! Кому це не ясно - нехай не марає бумагу!
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27.04.2022 09:20 Ответить
Гарантії від педофіла нам не потрібні
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27.04.2022 09:08 Ответить
Які "гарантії" від Росії! Що за абсурд? Що взагалі відбувається? Що вони вже надумали про Бучу і Ірпень? Хіба можна розмовляти з ненормальними?
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27.04.2022 09:17 Ответить
ЗЗа дужки винесеться московія в кордонах КИЇВСЬКИХ ВЕЛИКИХ КНЯЗІВ, а ординця скаженого на шибеницю!!! СМЕРТЬ ВОРОГАМ!!!
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27.04.2022 09:25 Ответить
Будапештский меморандум уже подписывали И? вслед за кораблем!
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27.04.2022 09:31 Ответить
саме як каже Джонсон - Україна має стати настільки СИЛЬНОЮ (ядерною) шоб унеможливити агресію взагалі
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27.04.2022 10:12 Ответить
И ведь все верно сказал - пока это падло не уберется из украинского Крыма и Донбасса - безопасности не будет.
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27.04.2022 09:33 Ответить
Одразу Крим і Донбас повернуть, тоді переговори! Переговори про репарації та контрибуції. А тоді про безпеку.
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27.04.2022 10:10 Ответить
Так там их нелюдей, 139.850.000. ,я делаю поправку , может быть, есть ещё 150000 нормальных в пределах статистической погрешности
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27.04.2022 10:40 Ответить
По данным Центрального отдела ЗАГС России на 1 июня 2010 года числилось 89 миллионов 654 тысячи 325 человек.
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27.04.2022 12:17 Ответить
Это же зловонное существо говорило, что вопрос крыма закрыт.
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27.04.2022 11:15 Ответить
як Штати та ЄС вирішать так і буде, скажуть без Криму та Донбасу, буде без Криму та Донбасу, бо Україна вже на віка Західу забовязана, бо то гроші дай, зброю дай, санкції дай), тому їм вирішувати коли і як війна закінчиться, тобто як не крути, а без Західу Україна ніхто.
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27.04.2022 11:23 Ответить
Тварь ботоксная, отдай немцам Кенигсберг, японцам - КурильІ, финам - Карелию, верни Грузии Абхазию и Южную Осететию, Молдове - Приднестровье, Украине - КрьІм и Донбасс, а потом будеш лепетать про гарантии. А ти мельник можеш відс...и пуйлу.
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27.04.2022 11:53 Ответить
В свете такого "вынесения за скобок вопроса о международно признанных границах" украинской Агпрхимией и Порожняком теперь совершенно ясно становится почему до сих пор не атакован Крымский мост. А поиск коллаборантов продолжается везде , кроме места их нахождения.
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27.04.2022 11:59 Ответить
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27.04.2022 12:03 Ответить
Это прямо какой то парадокс - агрессор, оккупант, убийца варнякает про гарантии безопасности.
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27.04.2022 12:10 Ответить
плешивий, які ти можеш дати гарантії? ти вчорашній день, тебе смерть посрать відпустила.
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27.04.2022 12:17 Ответить
Такое ощущение что ПУтин верит в наступление ВСУ в Крым больше чем украинцы 🤣
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27.04.2022 13:11 Ответить
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