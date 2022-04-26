Путин: Без решения вопроса Крыма и Донбасса предоставление Украине гарантий безопасности невозможно
Россия не может подписать гарантии безопасности Украине, не решив территориальный вопрос Крыма и Донбасса.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил президент страны-агрессора Путин.
"На переговорах в Стамбуле нам удалось добиться достаточно серьезного прорыва, потому что требования международной безопасности Украины наши украинские коллеги не стали связывать с таким понятием как международно признанные границы Украины, вынеся за скобки Крым, Севастополь и признанные Россией республики Донбасса с определенными оговорками" , – сказал он.
К сожалению, добавил Путин, по достижении этих договоренностей Россия столкнулась с "провокацией" в Буче, к которой, как он утверждает, "российская армия не имеет никакого отношения".
"Мы знаем, кто это делал. И позиция наших переговорщиков с Украиной относительно дальнейшего урегулирования кардинально после этого изменилась. Они отошли от своих прежних намерений вынести за скобки вопросы гарантий безопасности (проблемы) территорий Крыма, Севастополя и республик Донбасса. Они просто от этого отказались И в своем проекте соглашения по этому поводу, нам представленному, просто указали в двух статьях, что эти вопросы должны решаться на встрече глав государств", - сказал Путин.
"Для нас понятно, что если мы отнесем эти вопросы на уровень глав государств, не решив их предварительно хотя бы в рамках проекта соглашения, никогда решены и не будут. В этом случае подписываться под гарантиями безопасности, не решив вопрос территориального характера по Крыму, Севастополю и республик Донбасса мы просто не можем", - добавил он.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Тому що це питання треба було з самого початку чітко окреслити, щоб кацапи і весь цивілізований світ розуміли, що ми справді хочемо вирішити цей конфлікт на нашу користь. Кацапи б фиркали та кривилися, а от колективний Захід би був правильно зорієнтований, наскільки серйозно ми відносимося до територіальної цілісності та суверенітету.
Це як перше враження при знайомстві - воно справляється тільки один раз, думка про людину може потім змінюватися, але початкова точка визначає межі, в яких рухаються ці зміни. Якщо ми відразу починаємо перемовини з позиції, що Крим і ОРДЛО виносяться за дужки, то це і для світу сигнал, що Україна на офіційному рівні тупить та влазить в якісь незрозумілі манівці (особливо після численних залаштункових оманських мутняків з кацапами), і для кацапів це один із варіантів вхопитися за слова та тепер не відпускати.
Сталося саме те (що й мало статися), з приводу чого я турбувався та намагався пояснити, що це спрацює саме так. На жаль, знову. І це вже ж не "кляті порохоботи" розхитують позиції делегації, з нами легко боротися, бо ми також і найперше бажаємо більш сильної та послідовної позиції нашим перемовникам. Це вже кацапи б'ють в абсолютно очевидні та безглуздо підставлені місця, а кацапи, як люд вже пересвідчився, сентиментів та жалю не мають...